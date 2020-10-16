孟晚舟案聆讯继续 加警方证人否认逮捕时滥用程序

（德国之声中文网）关于孟晚舟的美国引渡案件听证会周一开始继续举行。据法新社报道，本轮听证会孟晚舟方面主要针对加拿大警方在逮捕她的时候滥用程序提出指控。

周一，孟晚舟在安全人员的陪同下抵达不列颠哥伦比亚省最高法院。戴着口罩的面容上看不出明显的表情，和前几次出席庭审时一样，她的脚踝上佩戴着电子脚镣。

这次的听证会预计为期五天，听取证人陈述是重要内容之一。孟晚舟律师团队希望说服主审法官，加拿大联邦警察和海关人员侵犯了她的权利。他们指出，孟晚舟从香港飞抵温哥华之后，警方在正式逮捕她之前，先对她进行了三个小时的审讯，并且查收了她的电子设备。

孟晚舟律师认为，加拿大警方在此期间就没收了她的手机和笔记本电脑，并且将其中资料交给美国联邦调查局的做法，违反了加拿大法律。律师还指责加拿大和美国当局"联合密谋以拖延正式逮捕孟晚舟的时间，从而帮助美方获取能够对孟提出指控的信息"。

加警方：不存在滥用程序

针对这些质疑，亲自参与逮捕孟晚舟行动的加拿大警官耶普（Winston Yep）出庭作证，表示逮捕过程中不存在滥用程序的问题。

在回答为什么没有直接在孟晚舟乘坐的飞机降落之后就直接在机舱内实施逮捕，而是先以入境检查的名义将其带到房间内问讯的问题时，耶普表示，曾经考虑过在飞机上逮捕，"但是我们讨论后认为这不是个好注意，因为要顾及警员安全和公众安全"。

耶普强调，自己是在孟晚舟从香港飞往温哥华前一天接到逮捕请求的。美方特别指示加方，要查收孟晚舟的电子设备，并将其放入可以屏蔽数据信号的"法拉第袋子"（Faraday bag）中，以防止有人通过远程操作将设备中的数据删除。

针对孟晚舟律师关于警方利用加拿大边境服务局(CBSA)及其权力进行搜查的质疑，耶普表示，因为机场在边境服务局的管辖范围内，所以决定先由其履行职责。

耶普表示，在执行这项任务之前，自己对于孟晚舟以及华为都知之甚少。由于孟是"重量级人物"，所以他的上司也亲自来到机场，以确保任务进行顺利。

孟晚舟律师团队如果能够向主审法官证明加拿大当局的确存在程序滥用问题，那么就有可能中止引渡程序。

加拿大边境服务局的官员也将在本周就当时发生在温哥华机场的情况出庭作证。

法新社分析指出，在这一轮结束之后，孟晚舟方面可能会进一步在明年2月份的听证会上提出，美国总统特朗普在孟被捕不久后提出，可以拿孟晚舟作为交换条件，换取中国在贸易争端中的让步，这一行为"毒害"了孟获得公平审理的机会。

关于孟晚舟引渡美国的案件预计在2021年4月份结束。

雨涵、洪沙（法新社、路透社）

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