孟晚舟案结束听证会 10月公布裁决日期

(德国之声中文网) 华为财务长孟晚舟的最後一轮引渡听证会於18日结束，而这个引发美国丶中国与加拿大之间外交争斗的案件也将告一段落。加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院副首席法官霍姆斯 (Heather Holmes) 表示，她将在10月21日确定一个最後裁决日期。

孟晚舟被指控通过虚假陈述华为和星通技术 (Skycom) 之间的关系来对汇丰银行进行欺诈。据美国司法部称，这使该银行面临违反美国对伊朗经济制裁的风险，因为该银行继续为华为结算美元交易。

如果被移交给美国审判，随后被定罪，孟晚舟可能会在美国监狱中面临超过30年的监禁。她于2018年12月在温哥华机场被捕，这起事件也让加拿大和中国之间造成了极深的外交裂痕，北京指责美国试图藉此打压华为。

在加拿大替美国逮捕孟晚舟後的几天，中国拘留了两名加拿大人，分别是商人斯帕弗 (Michael Spavor) 和前外交官康明凯 (Michael Kovrig)，西方国家将此批评为「人质外交」。两人在今年3月被中国法庭以间谍罪审理，加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau) 说这是「莫须有」的指控。上周，随着孟晚舟案件进行到最后辩论的阶段，中国法院将斯帕弗判处11年的刑期。

诈骗罪的法律依据

在上周的引渡听证会上，孟晚舟的律师驳斥美国对她的指控，指责加拿大和美国官员滥用程序，并要求释放她。孟晚舟的辩护律师桑德勒(Mark Sandler)本周辩称，美国必须证明，孟晚舟在与汇丰银行一名高管会面时，作出了错误陈述，使该银行面临违反制裁的风险。

桑德勒还说，汇丰银行知道华为在伊朗的业务，而且该银行从未因为违反制裁法而被订定罚款或受到损失。他还说美国对於相关的犯行没有司法管辖权。

代表加拿大政府的律师则在听证会上反驳说，辩方的论点最好在审判中发表，而且法官也应该将孟晚舟引渡至美国。要做到引渡，副首席法官霍姆斯只需要有足够的证据进行审判，这是一个相对低的标准。

政府的律师弗雷特（Robert Frater）周三坚称：「在这个国家，没有人比孟晚舟获得了更公平的引渡听证。」同时，加拿大和美国当局都否认在此案中存在任何滥用程序的情况。

关键的简报

孟晚舟案的关键是孟晚舟2013年在香港一家茶馆开会时，向汇丰银行高管所作的简报。该简报的宗旨是要向汇丰银行保证华为没有从事可能导致汇丰银行触犯美国制裁法的活动，此前有报道称华为的活动与美国制裁法相悖。

代表加拿大政府的律师弗雷特说，孟晚舟的简报「公然误导」汇丰银行，因为该简报没有披露华为和Skycom之间关系的真实性质，称他们的业务关系是「可控的」，但实际上掩盖了这两家公司是同一家公司的事实。他对引渡法官说：「你们应该不难发现，不诚实的行为足以构成证据确凿的欺诈案。」

中国和加拿大的关系因孟晚舟案和两名被中国关押的加拿大人的案件而跌入谷底。加拿大总理特鲁多谴责斯帕弗案的判决是「不可接受和不公正的」，而中国外交部的回应是称加拿大总理是「傲慢」且「可笑」。康明凯仍在等待判决，目前法院没有公布相关日期。

若加拿大法院宣布将孟晚舟引渡到美国，此案件接下来将被交给加拿大司法部长拉梅提​​ (David Lametti) ，由他决定是否将孟晚舟交给美国。接着孟晚舟会有30天的时间上诉，这可能会是一场长达数年的法律战。

(路透社丶法新社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。