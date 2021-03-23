孟晚舟案：法官对警官拒绝作证提出质疑

在澳门赌场当保安的一名加拿大退休警官拒绝为孟晚舟案出庭作证，法官认为这违背了 "通常的逻辑和经验"。孟晚舟的律师指控警方对法庭撒谎，检方则认为这名警官不愿出庭是出于安全考虑。
（德国之声中文网）孟晚舟引渡案的加拿大法官周四（3月25日）就一名高级警官拒绝出庭作证的原因向检方提出质疑，认为这违背了 "通常的逻辑和经验"。
在加拿大检方无法解释退休皇家骑警张本（音译，Ben Chang）不接受交叉质询之后，副首席法官霍尔姆斯（Heather Holmes）打断了他的回答。
华为公司首席财务官孟晚舟指称，加拿大警方在拘押过程中对她进行违规搜证之后，警官张本将她的手机信息和密码发送给美国联邦调查局（FBI）。这是孟晚舟对警方的指控中的一个关键情节。她指控加拿大警方2018年在温哥华机场在没有律师的情况下对她审讯三个小时，侵犯了她的基本权利。
"他是一名高级警官。"霍尔姆斯法官说，"一般来说，退休的警察都会对他们退休前参与的案件出庭作证，但是此案并非如此。所以我不确定，人的言行要合乎常情的原则是否适用于此，或者说它会怎样帮助司法部长作出决定。”
孟晚舟因华为子公司在伊朗的活动涉嫌违反美国制裁规定，面临美国的“欺诈”指控。孟晚舟和华为公司否认有非法行为。
孟晚舟的律师本周辩称，张本是 "最重要的证人"，并称他拒绝作证是 "没有先例的"，尤其是警方在他退休时销毁了他骑警账户上的所有电子邮件和短信。
"张警官没有和美方分享信息"，加拿大检察官吉布卡斯里（John Gibb-Carsley）说，"这是（孟晚舟的律师）试图用假想来弥补证据不足的又一个例子……皇家骑警的行为是为了有效完成警察任务而采取的措施。"
张本在孟晚舟被捕后退休，目前在澳门一家赌场从事保安工作。在一份宣誓书中，他否认向FBI发送了信息，这与另一名高级皇家骑警的记录所述不符——加拿大检方将后者称为 "传闻"。
"一名高级警官拒绝对他此前在法庭提交的宣誓书作证，这不能不让人感到震惊。"孟晚舟的律师芬顿（Scott Fenton）本周二说。他指称联邦警察向法庭撒谎，为FBI的刑事调查秘密收集证据，然后试图 "隐瞒自己的不当行为"。
加拿大检方去年提交了一份法庭文件，将 "证人安全 "列为张本拒绝作证的理由。
如果没有进一步的上诉，此案法庭程序预计将在5月中旬结束。
张平/ 叶宣（法新社）
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