孟晚舟案：法官对警官拒绝作证提出质疑

（德国之声中文网）孟晚舟引渡案的加拿大法官周四（3月25日）就一名高级警官拒绝出庭作证的原因向检方提出质疑，认为这违背了 "通常的逻辑和经验"。

在加拿大检方无法解释退休皇家骑警张本（音译，Ben Chang）不接受交叉质询之后，副首席法官霍尔姆斯（Heather Holmes）打断了他的回答。

华为公司首席财务官孟晚舟指称，加拿大警方在拘押过程中对她进行违规搜证之后，警官张本将她的手机信息和密码发送给美国联邦调查局（FBI）。这是孟晚舟对警方的指控中的一个关键情节。她指控加拿大警方2018年在温哥华机场在没有律师的情况下对她审讯三个小时，侵犯了她的基本权利。

"他是一名高级警官。"霍尔姆斯法官说，"一般来说，退休的警察都会对他们退休前参与的案件出庭作证，但是此案并非如此。所以我不确定，人的言行要合乎常情的原则是否适用于此，或者说它会怎样帮助司法部长作出决定。”

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 人质外交 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为去年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 获释返华，亦或递解美国？ 从孟晚舟被捕至今，已经两年有余了，有关是否将她引渡至美国的审理虽已进入最后时刻，但最为乐观的估计也认为，五月之前，这场官司很难尘埃落地。图为2018年庭审刚刚启动时，一些孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。 作者: 达扬



关键证人

孟晚舟因华为子公司在伊朗的活动涉嫌违反美国制裁规定，面临美国的“欺诈”指控。孟晚舟和华为公司否认有非法行为。

孟晚舟的律师本周辩称，张本是 "最重要的证人"，并称他拒绝作证是 "没有先例的"，尤其是警方在他退休时销毁了他骑警账户上的所有电子邮件和短信。

"张警官没有和美方分享信息"，加拿大检察官吉布卡斯里（John Gibb-Carsley）说，"这是（孟晚舟的律师）试图用假想来弥补证据不足的又一个例子……皇家骑警的行为是为了有效完成警察任务而采取的措施。"

张本在孟晚舟被捕后退休，目前在澳门一家赌场从事保安工作。在一份宣誓书中，他否认向FBI发送了信息，这与另一名高级皇家骑警的记录所述不符——加拿大检方将后者称为 "传闻"。

"一名高级警官拒绝对他此前在法庭提交的宣誓书作证，这不能不让人感到震惊。"孟晚舟的律师芬顿（Scott Fenton）本周二说。他指称联邦警察向法庭撒谎，为FBI的刑事调查秘密收集证据，然后试图 "隐瞒自己的不当行为"。

加拿大检方去年提交了一份法庭文件，将 "证人安全 "列为张本拒绝作证的理由。

如果没有进一步的上诉，此案法庭程序预计将在5月中旬结束。

张平/ 叶宣（法新社）

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