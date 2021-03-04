 孟晚舟案：检方称法官应首先决定引渡是否合法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.03.2021

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孟晚舟案：检方称法官应首先决定引渡是否合法

本周四，加拿大检方向法庭表示，如果像其律师所指，孟晚舟成为中美贸易战中的谈判筹码，那么加拿大司法部长才是决定是否驳回美国引渡要求的合适人选，而不是法官。

Kanada Prozess Meng Wanzhou

孟晚舟去年10月26日离开温哥华的家前往法庭

（德国之声中文网）加拿大检方在法庭上表示，在决定国家安全和地缘政治关切是否可以用来驳回美国请求引渡孟晚舟的这件事上，法官不是最佳人选。检方称，法官首先是决定引渡请求是否合法，之后再由加拿大司法部长最终来决定是否引渡。

依照加拿大的引渡程序，在司法部长就是否引渡做出最终决定之前，要先由一名法官裁定引渡请求是否合法。

孟晚舟的律师团队试图说服法庭撤销此案，理由是孟晚舟已成为中美贸易战的谈判筹码，对孟晚舟的指控、逮捕和引渡都是在美中两个大国竞争的背景下发生的。律师团队表示，华为因为在5G通信技术上的领先而被美国视为现实的威胁，因而对华为和孟晚舟提出指控，并要求加拿大逮捕孟晚舟并引渡。孟晚舟辩护律师还指出，美国前总统特朗普2018年12月曾表示，如果符合美国利益或有助于与中国达成贸易协议，他将介入干预孟晚舟案。这显示，特朗普将孟晚舟作为对华贸易谈判的筹码，也意味着她不会在美国获得公平审判。

加拿大检察官罗伯特·弗雷特(Robert Frater)则辩称，特朗普的上述言论“含糊不清”，并列举了美国政府其他相关人员反对介入干预的声明。弗雷特还称，不列颠哥伦比亚省最高法院的法官是无法确定华为是否确实对美国构成了“国家安全威胁”的。他敦促法官关注事实和法律，“把政治留给政客”。

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華為的危機感

现年49岁的华为首席财务官孟晚舟2018年12月根据美国的一项逮捕令在加拿大温哥华国际机场遭拘押。美方指控她在华为与伊朗有业务的问题上欺瞒汇丰银行，使其面临触犯美国对伊制裁禁令的风险。如果被判有罪，孟晚舟可能面临在美国监狱服刑30年以上的刑期。

孟晚舟在温哥华机场被捕导致加拿大和北京外交关系一落千丈。中国继而以间谍罪罪名逮捕了两名加拿大人，加拿大认为这是中方采取的报复行动。

孟晚舟案预计将在5月审理完毕。

 

乐然／苗子（路透社、法新社）

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