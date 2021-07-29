 孟晚舟案检察官获拜登提名 担任对华出口要职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2021

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孟晚舟案检察官获拜登提名 担任对华出口要职

中美紧张关系恐将再度加剧，美国总统拜登提名华为与孟晚舟案检察官，担任控制对中国出口的关键职务，明显针对中国释放出强硬讯号。

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（德国之声中文网）据路透社报导，白宫28日宣布，美国检察官肯德勒（Thea Kendler）受美国总统拜登提名，将接下美国商务部控制对华出口的一个关键职位。肯德勒是负责起诉中国科技巨头华为及其首席财务官孟晚舟刑事诉讼中的检方代表。

报导指出，肯德勒预计将在五角大楼前官员埃斯特维兹（Alan Estevez）手下工作。埃斯特维兹于7月13日被提名为商务部负责工业和安全事务的副部长，该职位在美中科技战中处於核心地位。

自2019年以来，美国商务部一直限制对中国华为公司的销售，华为附属公司被列入美国贸易黑名单中，使这家全球最大的电信设备制造商陷入困境。

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7月26日，中国外交部副部长谢锋在天津与到访的美国常务副国务卿舍曼举行会谈。这是自今年1月美国总统拜登上任以来美国访华的最高阶官员。外界分析认为，舍曼此次天津行程的重要议题可能是为未来美国总统拜登与中国国家主席习近平会晤铺平道路。

负责孟晚舟引渡案的加拿大法官拒绝了华为方面提交新证据的请求。这些新证据包括汇丰银行和华为公司往来的电子邮件、内部报告、会议纪要和客户管理系统报告等。孟晚舟将于8月3日再次出庭。

7月中，拜登政府又将逾30家企业列入经济黑名单，其中包括23家中企。美方指控这些中国公司协助北京对新疆维吾尔人及其它少数民族进行打压。 中国商务部当时明确表示「将采取必要措施」反制，中国外交部更曾在批评：「这是美方祸乱新疆丶以疆治华的手段」。

针对美国商务部多次升级对华为禁令，中国外交部发言人赵立坚2020年也曾说：「美方在拿不出任何真凭实据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量，对华为等中国企业采取各种限制措施，这是赤裸裸的霸权行径。」

肯德勒是谁？

在2014年加入司法部之前，肯德勒曾经在美国商务部工业和安全首席顾问办公室担任高级顾问，提供法律意见，而在此之前她是私人执业的贸易律师。

白宫28日发出的声明指出，肯德勒毕业于宾夕法尼亚大学法学院，就学第三年获得美国教育部的奖学金，大学期间曾赴北京学习中文，并在日本金沢市修习日语。 

肯德勒拥有纽约和哥伦比亚特区的律师资格，她与丈夫及两个孩子住在马里兰州。

（路透社等）

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