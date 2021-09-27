孟晚舟案吵上联合国 中加各说各话

（德国之声中文网）华为首席财务长孟晚舟上週六（9月25日）获释后不久，遭中国拘捕的两名加拿大人也几乎同时获释。在27日举办的联合国大会闭幕式上，加拿大与中国代表就两起事件进行了交锋。

加拿大外交部长加诺(Marc Garneau)在联合国大会闭幕式上发言时感谢国际盟友对加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）和前外交官康明凯（Michael Kovrig）的支持。两人在被中国拘留近三年后于上周末回到了加拿大。

加诺告诉联大，加拿大在回应美国引渡孟晚舟的要求时，遵守了加拿大法律和国际法，而加拿大对法治的承诺却使得「两个迈克尔 」付出了 「沉重的代价」。

「我们反对这两位公民被对待的方式，」加诺说，并强调加拿大「永远不会忘记这个经历」。

中国政府坚持孟晚舟的案件与斯帕弗及康明凯的案件没有关联，后两者在孟晚舟被捕后不久就因间谍罪被中国检方逮捕。

在加诺讲话后不久，中国驻联合国代表团的一名代表利用联大的答辩权说，孟晚舟的案件与这两名加拿大人「完全不同」。他指责美国和加拿大任意拘留孟晚舟，是「完全的政治事件和迫害」。

中国代表说完话，加拿大联合国代表团的另一名代表也行使自己的答辩权，他说，「两个迈克尔」并没有像孟晚舟那样享受到同等的透明度、尊重、正当程序或司法独立。

孟晚舟被软禁在她于温哥华的一栋豪宅里，而两名加拿大人被关押在中国的拘留所里，与外界和家人的接触受到限制。

中国代表最后一次回击时说，中国不能接受加拿大代表所说的话。他强调：「事实是不能否认的。」

白宫: 孟晚舟与加拿大人案无关联

除了联合国场上交锋，国际间也持续关注孟晚舟与两名加拿大人的案件是否如外界所称，是一场「换囚」行动。对此，美国白宫发言人莎琪（Jen Psaki）27日在例行记者会上表示，两起案件之间「没有关联」。

莎琪在记者会上被问及美国的决策是否会激励中国进一步开展「人质外交」，她反对这项说法，并强调美国有独立司法部门，可以进行独立的执法决策，而她理解美国与中国的做事方式与体制有所不同。

但莎琪也表示，美国一直以来都在推动释放加拿大商人迈克尔（Michael Spavor）和前外交官康明凯（Michael Kovrig）的行动，这并不是一个秘密。她说，两名加拿大人能够回家「当然是一则正面的好消息」。

同时，莎琪也证实，在9月9日美国总统拜登与中国国家主席习近平的通话裡，习近平有提到孟晚舟的案件，而拜登则敦促中方释放两名加拿大人。莎琪说：「两位领导人有提及两起案件，但并没有就此进行谈判。」

但针对拜登是否知道孟晚舟律师与美国司法部之间的谈判情形，莎琪表示她并不清楚。

莎琪在记者会上强调，孟晚舟与两名加拿大人的获释不代表美国的对中政策有所变化。

「我们对中国的政策没有改变，」莎琪说，「我们并不是在寻求冲突。中美处于一种竞争关系，而我们将继续要求中国对其不公平的经济行为、在世界各地的胁迫行动以及侵犯人权的行为负责。」

在美国国会，一些共和党参议员则谴责拜登政府对华为的行动。参议院外交关系委员会参议员里奇（Jim Risch）说：「美国必须承认，这起人质事件的解决是世界上最残暴的政权之胜利。」

里奇表示：「中国将有恃无恐地利用其他外国公民作为谈判筹码，因为他们现在知道，劫持人质是达成目的的一个成功途径。」

对此，莎琪则进一步重申：「对他们(共和党员)来说，这可能感觉很陌生，但司法部是独立的，而且它在本届政府下是独立的。本案是一个法律问题，须根据司法部所发布的公告，我不适合进一步评论。」

孟晚舟长达数年的引渡案件始终是北京和华盛顿紧张关系中的其中一个关键因素。路透社报导，9月初中国外交部长王毅在一次视频会议上告诉拜登的气候特使克里（John Kerry），华盛顿需采取实际措施来改善中美关系，其中包括撤销对孟晚舟的起诉。

（综合报导）

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