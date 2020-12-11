孟晚舟案：加边境服务局官员指分享信息做法欠妥

（德国之声中文网）据路透社报道，加拿大边境服务局(CBSA)在温哥华国际机场的旅客业务主管古德曼（Nicole Goodman）周五（12月11日）在法庭作证时表示，她认为当初加拿大边境服务局和美国联邦调查局（FBI）分享孟晚舟旅行记录的行为是不恰当的。针对法庭上所展示的上述加美两个机构之间的沟通内容，古德曼指出，这两个机构对这种信息共享没有明确的法律基础。古德曼在孟晚舟被捕当日参与对其进行调查。

美国当局指控孟晚舟涉嫌金融欺诈，向汇丰银行隐暪华为在伊朗的业务经营，导致该银行触犯美国对伊朗制裁禁令。孟晚舟否认这些指控，在加拿大被软禁的她一直寻求反抗美国的引渡要求。

各执一词

这起案件审理两年以来尚无结果。2018年12月孟晚舟在被加拿大皇家骑警（RCMP）拘捕之前，先是接受了加拿大边境服务局将近三个小时的盘问。这成为孟晚舟引渡听证的一个争论点。孟晚舟的律师辩称，加拿大和美国当局串通好，利用加拿大边境服务局的扩展调查权，在没有律师在场的情况下对她进行了盘问，获取了她的电子设备识别详细信息并传送给了美国官员。他们声称，在逮捕她的过程中发生了滥用程序的行为，这应该使引渡无效。

路透社的报道指出，本周五，孟晚舟的辩护律师杜克特（Mona Duckett）试图在盘问古德曼时找到支撑其论点的证据。古德曼表示：“我没什么好隐瞒的，一切都是诚心诚意的。”

检方则认为，对当事人的调查和逮捕依据标准程序，应继续推进引渡。此案的加拿大检方介绍，按计划，下周将另有两名证人出庭作证。

此前有报道称，美国司法部正与孟晚舟的律师进行认罪协商。美国司法部提出的是“推迟起诉协议”，孟晚舟需要承认部分控罪，以换取自由，回到中国。

孟晚舟被捕导致加拿大和中国外交关系遇冷

曾接到不要制造记录的指示？

另据加拿大广播公司（CBC）周三报道，古德曼当天出庭作证时表示，她和她的直接上级曾收到边境服务局时任太平洋地区负责人麦克维卡(Roslyn MacVicar)的指示，不要制造有关孟晚舟的任何记录。

古德曼说，她当时在计划总结一下2018年12月1日边境服务局在孟晚舟被捕事件中的角色及相关“经验教训”。但是古德曼称，麦克维卡尔告诉她，她创建的任何时间表都不可靠，不能作为呈堂证据，而且可能因为政府获取信息程序而受到影响。

古德曼同时表示：“这番话的意思是我们不要制造额外的记录”，“这不是掩盖、压制或隐瞒任何事情。没有好隐瞒的。我完全透明，没有任何恶意。（麦克维卡尔）指的只是也许没有必要的额外信息。”

加拿大广播公司在周五的另一篇报道中指出，现已退休的麦克维卡周五在出庭作证时坚持否认自己曾要求下属隐瞒有关边境服务局在孟晚舟被捕事件中角色的信息。

抗议者要求释放被中国逮捕的两名加拿大公民

另外，中国驻加拿大大使馆周五在其网站发表消息称，驻加拿大大使丛培武就中加关系等问题接受加拿大通讯社电话采访。这名大使重申了中方在孟晚舟事件中的立场，称孟晚舟事件是一起彻头彻尾的政治事件，是加拿大和美国对双边引渡条约的滥用。

孟晚舟被捕导致加拿大和中国外交关系遇冷。她被捕后不久，中国逮捕了两名加拿大公民--康明凯(Michael Kovrig)和迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor)，他们现在面临间谍指控。孟晚舟引渡案定于2021年4月结束。

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