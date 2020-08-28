孟晚舟案再度开庭 辩方指责美国误导司法

（德国之声中文网）法新社获取的法庭文件显示，辩护律师认为，美国对孟晚舟的核心指控是孟晚舟向汇丰银行隐瞒了华为同其驻伊朗子公司Skycom之间的关系，但该项控罪信息错误并缺乏依据。这份文件称："向法庭呈上这样一种具有误导性和不完整的记录，使得法庭审理无法继续进行。"

2018年12月初, 华为财务总监孟晚舟在温哥华转机时，加拿大警方基于美方此前发出的逮捕令逮捕了孟晚舟。孟晚舟被控涉嫌银行欺诈，涉嫌违反美国对伊朗的制裁令。从2018年底至今，孟晚舟及其律师团队，一直在努力阻止她被引渡到美国。

康明凯和斯帕弗在孟晚舟被捕后不久在中国受到起诉

孟晚舟事件使得中加两国关系急剧恶化，双方的隔阂日渐加深。孟晚舟被捕九天之后，中国方面逮捕了两名在华加拿大公民：前外交官康明凯（Michael Kovrig)和商人斯帕弗（Michael Spavor）。人们普遍认为，这是中方对孟晚舟事件采取的报复行动。今年六月，上述两名加拿大人被正式以间谍罪行遭到起诉，而此前不久，孟晚舟终止引渡程序及要求获释的司法努力在加拿大遭法官驳回。

持续已近两年的法庭审理中，孟的辩护律师一直在同检方展开激烈争辩，要求查阅同孟晚舟案相关的政府内部文件。此外，孟的律师团队还指责美国和加拿大司法当局，在对孟晚舟正式提起诉讼之前，在没有律师的情况下，即在机场对孟晚舟进行问讯及搜集证据，此举侵犯了孟晚舟的权利。孟晚舟的辩护律师还指称，加拿大皇家骑警向美国联邦调查局提供了孟晚舟智能手机、平板电脑和手提电脑的技术数据。

今年七月，加拿大联邦检察官罗伯特·弗拉特（Robert Frater)对上述指控回应道："加拿大检察院绝不接受所谓剥夺孟女士权利的串谋指控。我们不接受侵害孟女士权利的指控。"

尽管受新冠疫情影响，不列颠哥伦比亚最高法院的工作一度中断，但就孟晚舟案件的审理一直通过视频庭讯得以继续进行，但进展却十分缓慢。今年八月中旬的上一次庭讯中，孟的辩护律师曾表示，本周一，孟晚舟有望在数月以来首次亲临法庭。

美方的控罪指称，孟晚舟及华为公司违背美国对伊制裁令，通过Skycom对伊朗开展业务。美国司法部宣称，在香港注册的Skycom公司是华为一家伪装并不巧妙的前沿公司，因为该公司的员工使用华为的电邮信箱和工作证。公司高管也是华为的前员工。孟晚舟本人也承认，她曾在Skycom管理层任职。

华为曾参股Skycom, 后来又将股权转卖给了另外一家公司。但美国方面称，后者也同样受到华为的控制。

美国方面宣称，孟晚舟故意对汇丰银行隐瞒了上述伊朗业务，从而将该银行置于违反对伊制裁令的危险境地。

美方司法部提及了2013年孟晚舟向汇丰银行提交的一份报告，此前英属汇丰银行因担心卷入伊朗业务，遂请求孟晚舟做出解释。但孟晚舟本人则强调，她只是同汇丰高管在一家香港餐厅会面并举行了会谈。

孟晚舟表示，Skycom只是华为在伊朗的生意伙伴，而华为在伊朗的业务并不违背国际法或美国的法律。

对于美方对孟晚舟的指控以及今年二月有关华为窃取美国技术的指控，华为一律予以否认。

仍处于取保候审状态的孟晚舟须佩戴电子脚镣

美国政府称，华为同中国政府关系密切，因而对美国的国家安全构成了威胁。而中方则指责美国出于技术霸权的需要，蓄意要置华为于死地。

孟晚舟目前仍处于取保候审状态。预计，她的引渡官司将持续至明年三月至四月。不过，路透社援引法律专家的话报道称，若有任何一方提出上诉，案子可能还会在加拿大的司法体系中审理数年之久。

达杨 / 洪沙 (法新社，路透社）

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