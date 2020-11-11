孟晚舟案件胶着 特鲁多称不后悔当初决定

(德国之声中文网) 加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau) 在周四亚太经合会(APEC)的虚拟会议上说，他未曾为了逮捕孟晚舟的决定感到后悔，尽管这个行动牵涉到外交意涵。

在视频会议上，特鲁多被问到逮捕孟晚舟的事宜时强调，「加拿大与最亲近盟友之间缔结的引渡条约行之有年」，加拿大不能够选择性的「只在方便或是容易的时后」执法。

加拿大总理特鲁多也在讲话中，呼吁世界各国应该要共同合作捍卫人权，「不论是对香港所做的举动引起的疑虑，还是新疆维吾尔人的处境。」

孟晚舟的案件从2018年审理到现在都还没有结果。孟晚舟的律师试图辩称加拿大边境服务局(CBSA)针对孟晚舟搜索的过程违法，最近的法庭审判为了探讨执法正当性，努力还原拘捕当天每一分钟的情况。

周四(19日)，一名加拿大边境官员告诉法庭，他们认为让孟晚舟搭乘飞机是有风险的，当时判断孟晚舟有办法在不通报当局的情况下逃离加拿大。该官员根据孟晚舟护照上的印章，列出所有孟晚舟曾经旅行过的国家，包括墨西哥、塞内加尔、哥伦比亚、文莱、阿联酋等。这位官员说，访问这些国家已经构成国家安全疑虑，而加拿大又是有很多小机场的大国，这也代表孟晚舟可能有人脉或资源在不通报边境检查的情况下离境。

加拿大总理特鲁多在应对中国的方面遭遇到的压力越来越大。在华为财务长孟晚舟被加拿大拘留之后，中国很快逮捕了两名加拿大人，至今都还没有释放他们。中国之后也停止进口加拿大出口的油菜籽。

特鲁多对手批评「天真」

加拿大保守党党魁奥图尔(Erin O'Toole)周四(19日)向媒体批评总理特鲁多从上任以来对中国的态度都太「天真」，如果由他来做加拿大总理，他将会加强对中国的强硬立场：「我不会只为了贸易机会就牺牲我们的安全利益、我们的价值、我们的盟友。」

联邦众议员奥图尔所带领的保守党目前虽然在民调中稍微落后，但是若现在马上进行大选，还是有成功击败自由派的可能性。

奥图尔现在在选民间的知名度虽然不高，但他也说将在选前尽量争取时间做准备，期盼若明年春天举行大选也能让他的政党做好准备。

奥图尔提到，两个月前美国宣布针对涉及新疆强迫劳动的产品实施禁令，奥图尔说如果他当选总理也会考虑相同做法。他说他希望能更好的追溯这些产品的来源：「我不认为加拿大人会想要购买可能从强迫劳工的环境生产的产品。他说，他可能执行的政策会要求加强追踪商品的制造商，了解他们是否使用到强迫劳工。

张慈/杨威廉(路透社)

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