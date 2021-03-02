孟晚舟律师 :换拜登也不能改变政治干预事实

(德国之声中文网) 华为财务长孟晚舟的律师周三 (3月3日)表示，就算美国换成拜登执政，也不能挽回特朗普对孟晚舟案带来的伤害。

美国前总统特朗普曾表示将介入此案，以争取与中国达成更好的贸易协议。孟晚舟的律师紧抓着这一点，表示特朗普涉嫌政治干预和侵犯孟晚舟的合法权利，而这种言论意味着她不会在美国得到公平审判，希望引渡美国一案被驳回。

律师佩克 (Richard Peck)说：「这番话表示，孟晚舟成了这两个超级大国之间经济较量的筹码...我们的论点是，特朗普的话相当于滥用程序。」

加拿大检察官表示，特朗普关于华为和贸易协议的言论已经没有意义，因为他已经卸任，协议已经签署。

辩护律师舒尔曼 (Isabel Schurman) 3日直接回应称，检察官这一立场站不住脚，反而是刻意降低此事态的严重性。她认为情况不变，美国总统换人并不是重点。

即便拜登在谈到此案和随后的外交冲突时曾说：「人不是讨价还价的筹码」。律师佩克指出，这番话并没有充分否定前任总统的言论。他说：「为时已晚，伤害已经造成，为期也两年了。」

加中外交角力持续

３日稍早，中国驻加拿大大使丛培武表示，加拿大应该迅速采取行动释放孟晚舟，以帮助恢复两国关系。

他在推特上的线上记者会说：「这将有助于使我们的关系回到正常的轨道上」。他也重申，中国逮捕加拿大人与孟晚舟案无关。

加拿大总理特鲁多同一天则对记者说，在康明凯和迈克尔被捕时，中国官方明确表示此举是为了回应孟晚舟的遭遇。他强调，不管中国大使怎么说，事实就摆在眼前。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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