孟晚舟律师透露辩护理由：美方有政治动机

（德国之声中文网）根据加拿大引渡法和加美引渡条约，引渡程序不得用于政治目的。

孟晚舟首席律师裴克（Richard Peck）在接受加拿大环球邮报（ the Globe and Mail newspaper）电话采访时表示， “这个案子（孟晚舟案）的政治色彩非常明显。这可能是有别于我见过的其它引渡案的地方。它被政治化阴云所笼罩。”

加拿大环球邮报还报道，除了指该案被政治化及滥用加拿大法律程序外，裴克团队的另一个辩护理由是，孟晚舟被指控的涉嫌行为依照加拿大法律是否构成犯罪。

对于路透社的有关询问，加拿大司法部长拉梅提和裴克尚为做出回应。华为发言人则拒绝置评 。

裴克所提到的两点，前不久“被辞职”的加拿大前驻华大使麦家廉（John McCallum）在接受媒体采访时都曾谈到。他当时表示，孟晚舟有“充分的论据”反对被引渡到美国，其中包括美国总统特朗普公开表示可能政治介入此案，以及加拿大没有像美国那样对伊朗进行制裁。他分析说，孟晚舟案件的三种可能：一是引渡孟晚舟，不过这“不会是令人愉快的结局，而且可能会耗时数年”；二是美国放弃引渡要求；三是加拿大法院以美方的引渡要求没有依据为由，释放孟晚舟。麦家廉的上述言论被指为孟晚舟获释支招并招致批评。麦家廉之后虽然表示失言并道歉，但又称，从加拿大的角度来看，如果美国放弃对孟晚舟的引渡申请就太好了。最终，麦家廉在加拿大总理特鲁多的要求下辞职。

孟晚舟首席律师裴克对加拿大环球邮报表示，麦家廉提到了一些潜在的辩护策略。他说，“当然，我认为任何对该领域有了解的人都会看到，辩护的可能性在增加。”

加拿大去年12月1日应美方要求在温哥华机场拘捕孟晚舟后，美国总统特朗普曾表示，如果有助于国家达成“有史以来规模最大的贸易协议”，“我肯定会在我觉得有必要这样做的时候干预（孟晚舟案）“。特朗普此言被指其愿意在对华贸易谈判中将孟晚舟当作谈判筹码，是孟晚舟案被政治化的有力证据。孟晚舟12月11起 获保释。她将于3月6日在加拿大再次出庭接受聆讯。