孟晚舟律师透露辩护理由：美方有政治动机

据加拿大环球邮报报道，华为首席财务官孟晚舟的律师团将以美方有政治动机以及孟晚舟没有触犯加拿大法律为由为其引渡案进行辩护。
（德国之声中文网）根据加拿大引渡法和加美引渡条约，引渡程序不得用于政治目的。
孟晚舟首席律师裴克（Richard Peck）在接受加拿大环球邮报（ the Globe and Mail newspaper）电话采访时表示， “这个案子（孟晚舟案）的政治色彩非常明显。这可能是有别于我见过的其它引渡案的地方。它被政治化阴云所笼罩。”
加拿大环球邮报还报道，除了指该案被政治化及滥用加拿大法律程序外，裴克团队的另一个辩护理由是，孟晚舟被指控的涉嫌行为依照加拿大法律是否构成犯罪。
对于路透社的有关询问，加拿大司法部长拉梅提和裴克尚为做出回应。华为发言人则拒绝置评 。
裴克所提到的两点，前不久“被辞职”的加拿大前驻华大使麦家廉（John McCallum）在接受媒体采访时都曾谈到。他当时表示，孟晚舟有“充分的论据”反对被引渡到美国，其中包括美国总统特朗普公开表示可能政治介入此案，以及加拿大没有像美国那样对伊朗进行制裁。他分析说，孟晚舟案件的三种可能：一是引渡孟晚舟，不过这“不会是令人愉快的结局，而且可能会耗时数年”；二是美国放弃引渡要求；三是加拿大法院以美方的引渡要求没有依据为由，释放孟晚舟。麦家廉的上述言论被指为孟晚舟获释支招并招致批评。麦家廉之后虽然表示失言并道歉，但又称，从加拿大的角度来看，如果美国放弃对孟晚舟的引渡申请就太好了。最终，麦家廉在加拿大总理特鲁多的要求下辞职。
孟晚舟首席律师裴克对加拿大环球邮报表示，麦家廉提到了一些潜在的辩护策略。他说，“当然，我认为任何对该领域有了解的人都会看到，辩护的可能性在增加。”
加拿大去年12月1日应美方要求在温哥华机场拘捕孟晚舟后，美国总统特朗普曾表示，如果有助于国家达成“有史以来规模最大的贸易协议”，“我肯定会在我觉得有必要这样做的时候干预（孟晚舟案）“。特朗普此言被指其愿意在对华贸易谈判中将孟晚舟当作谈判筹码，是孟晚舟案被政治化的有力证据。孟晚舟12月11起 获保释。她将于3月6日在加拿大再次出庭接受聆讯。
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