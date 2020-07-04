孟晚舟律师提新要求 北京：加方被利用了

（德国之声中文网）据路透社报道，加拿大安全情报局（CSIS）在2018年12月1日的一份经删减的文件中称，当时接到美国联邦调查局（FBI）知会，在孟晚舟当日稍晚抵达温哥华国际机场时将其逮捕。

2018年12月1日加拿大警方应美国要求逮捕在温哥华转机的孟晚舟

孟晚舟的律师要求加拿大方面提供更多与她被捕经过相关的文件，希望其中能够找到支持加拿大当局在拘捕过程中滥用司法权力这一说法的证据。

法庭文件显示，其中部分文件已经在庭审的过程中得到披露。不过此前，加拿大检方以可能危机国家安全为由，拒绝公布完整未删减的文件。 孟晚舟的律师称，国家安全理由不应成为限制这些情报局文件公布的理由。

目前，孟晚舟引渡案仍在进行中。孟晚舟的律师们希望中止其代理人的引渡程序。针对该案的闭门特别听证会将于周四（7月30日）在加拿大联邦法庭继续举行，期间代表加拿大政府的律师将提交经过删减的文件，由法庭批准的孟晚舟法律团队一名代表进行审阅，以协助法庭决定是否公开完整文件。

北京：加方"被美方利用了"

在周一（7月27日）的例行记者会上，中国外交部发言人汪文斌称，"加拿大法院披露的相关证据充分表明，孟晚舟事件是美方滥用加美引渡条约、为了打压中国高技术企业和华为公司而一手炮制的严重政治事件"。他还表示，加拿大"实际上是被美方利用了"，牺牲了加拿大公众的利益。

汪文斌称，"孟晚舟事件拖得越久，对中加关系的危害就越大。希望加方充分认清美方政治图谋，从事情本身是非曲直和自身利益出发，尽快妥善解决孟晚舟事件，消除中加关系发展的障碍"。

此外，路透社也注意到，有中国官方背景的"中国网"周二刊登了一篇批评汇丰银行"恶意做局构陷华为"的评论文章，其中称，"汇丰银行在孟晚舟事件中扮演的角色，已经一目了然"，将汇丰指为给美国政府"递刀子的人"。

汇丰上周六在微信公众号否认"构陷华为"、"编造证据或者隐瞒事实"、"设置陷阱诱捕华为"等指控，并强调汇丰没有参与美国司法部对华为展开调查、起诉华为、逮捕孟晚舟的决定。汇丰称，对华为没有任何恶意。

"中国网"这篇文章则称，"汇丰的自辩苍白无力，也毫无意义"。文章还痛骂汇丰"无耻"，指责这家1865年成立于香港的银行忘恩负义。

王凡/乐然（路透社等）

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