孟晚舟律师指控加拿大警方掩过饰非

(德国之声中文网) 孟晚舟的辩护律师芬顿 (Scott Fenton)周四 (11月26日)提出了新的指控，表示加拿大皇家骑警警官格拉夫 (Janice Vander Graaf)在引渡听证会上「掩饰」加警与美国联邦调查局分享孟晚舟电子设备信息的事情。

根据她当时的记录，格拉夫的下属警官达利瓦尔 (Gurvinder Dhaliwal)告诉她，联邦调查局所掌握孟晚舟的手机序号是由皇家骑警上士Ben Chang发送的。

针对此事，不但Chang否认，拒绝出庭作证。达利瓦尔也说，自己不记得曾告诉过格拉夫这些事。

格拉夫26日则改口表示，自己可能记错了。但芬顿紧咬她是为了保护下属与涉事员警而掩过饰非。她说：「这绝对不是事实。」

引渡案法律攻防

在24日举行的孟晚舟案听证会上，一名警方证人透露，某位负责监督此案的警监曾经向一线警员“强烈暗示”在飞机上逮捕孟晚舟。不过，孟晚舟最终还是在温哥华机场内被捕。

加拿大皇家骑警警官格拉夫(Janice Vander Graaf)在听证会上作证说，她收到上司暗示“孟晚舟应该在飞机上被捕”时，感到担忧。“尽管皇家骑警有这个权力，但是这样做可能会有些过分。”

格拉夫在法庭听证会上还表示，当时的情形还没有紧急到必须要进入机舱内逮捕孟晚舟的地步。尽管有着种种担忧，格拉夫依旧在孟晚舟抵达前一天把其上司的暗示转达给了皇家骑警警员达利瓦尔(Gurvinder Dhaliwal)。

在孟晚舟案中，加拿大皇家骑警以及加拿大边境服务局现在被指责曾经进行非法协调，还被怀疑向美国当局提供了孟晚舟手机等电子设备内的资料。

孟晚舟的辩护律师芬顿(Scott Fenton)认为，孟晚舟被捕时，美国联邦调查局与加拿大警方、边境服务局“阴谋进行秘密刑事调查”。辩护律师在听证会的早些时候还质问警员达利瓦尔“是否知道孟晚舟早已成为美国联邦调查局的监控对象”。后者答复说，基于一些记录档案，“似乎有人知道此事”。

时任华为财务长孟晚舟2018年12月在加拿大温哥华机场转机时被捕，她遭到了美国方面的起诉，被认为违反了美国对伊朗的制裁令。孟晚舟案严重影响了中国与加拿大的双边关系。中国当局后来也以危害国家安全罪名逮捕了两名加拿大公民，被认为是对加方的报复措施。

邹宗翰/杨威廉/文山/洪沙/(法新社、路透社)

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