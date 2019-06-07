 孟晚舟律师团出新招: 向司法部长求情 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.06.2019

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时政风云

孟晚舟律师团出新招: 向司法部长求情

根据加拿大的法律，司法部长有权介入并取消引渡程序。华为财务长孟晚舟的律师团队对外表示他们已经写信给司法部长，试图说服他释放孟晚舟符合加拿大的国家利益。

Kanada | Finanzvorstand von Huawei, Meng Wanzhou | Gerichtssaal in Vancouver (Reuters/L. Wasson)

孟晚舟目前已经获得保释，居住在她桑那斯(Shaughnessy)的豪宅。

(德国之声中文网) 华为前财务长孟晚舟的律师团呼吁加拿大政府结束对孟晚舟的引渡程序。他们写信给司法部长拉迈蒂 (David Lametti)求助，并且发布声明表示案件已经被政治化。

虽然信件内容并未公开，但是律师团提供的新闻稿说，他们要求司法部长「撤回案件」，因为停止引渡案最符合加拿大的国家利益。

律师团说: 「在我们看来，案件中的行为在加拿大是不构成犯罪的，加拿大正处在是否依照美国要求引渡加拿大的十字路口。这很可能会违背加拿大的价值，也违背现行与伊朗的外交政策。」

根据加拿大的法律，司法部长有权随时介入并取消引渡程序。孟晚舟的案件预计明年1月20日开始审理。

司法部长的发言人表示，因为孟晚舟的案件还在司法程序当中，拒绝做出评论。

司法部说他们「无法确认是否收到信件」，只说加拿大尊重法治，也按照法律进行引渡。

G20是否会谈孟晚舟?

加拿大逮捕华为财务长孟晚舟之后，对中关系陷入尴尬，随后两名加拿大人在去年十二月也被中国拘留。

美国总统特朗普在6月20日和加拿大总理特鲁多见面前说，他打算和习近平讨论两个加拿大人被拘留的事情。特鲁多在和特朗普长谈之后，也向媒体证实两人的讨论都围绕在中国上面，也预期特朗普会在日本G20峰会期间和习近平讨论加拿大人的问题。

美国总统特朗普态度转变的关键，很可能是稀土。因为美国有将近8成的稀土都是从中国进口，中国曾经提出要以稀土当做贸易谈判的筹码。美国因此浮现了开拓其他进口货源的想法。白宫声明在两人见面当天发声明表示，特朗普和特鲁多指示官员共同建立在稀土上的合作计划。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)

观看视频 01:23

稀土：中国的贸易战王牌

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美国出手相救 加拿大稀土报答?

中国曾经威胁说，要拿美国重度依赖的稀土货源来当做贸易谈判的筹码。稀土因此被纳入美国与加拿大的合作项目，甚至为僵持已久的加拿大人问题辟开一条出路。 (21.06.2019)  

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