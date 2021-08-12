孟晚舟律师再出招 北京助一臂之力?

（德国之声中文网）华为首席财务官孟晚舟的律师周一（8月16日）告诉加拿大法庭，没有证据表明她做过任何虚假陈述，导致汇丰银行遭受损失或让银行面临损失的风险。

孟晚舟的辩护律师桑德勒（Mark Sandler）说，美国必须证明，孟晚舟在与汇丰银行一名高管会面时，作出了错误陈述，使该银行面临违反制裁的风险。

「请求国（美国）未能确立任何经济损失或损失风险，」桑德勒说。「在任何情况下，任何此类损失......都不是由孟晚舟被指控的虚假陈述造成的。」

桑德勒表示，在与汇丰银行高管的会面中，孟晚舟说华为和星通技术(Skycom)会继续在伊朗开展业务。他说，会议结束后，汇丰银行选择接受星通存入的资金，并通过美国结算。

「汇丰银行的任何风险都是它自己造成的，并不是由孟女士向它陈述的任何事情造成的。」桑德勒说：「没有证据表明华为或星通技术在汇丰银行选择如何清算资金这事上面发挥了任何作用。」

但加拿大司法部的律师则认为，在与银行管理层的会面中，孟晚舟没有披露华为与星通技术的关系是不诚实的，更使银行面临违反美国针对伊朗的制裁的风险。

孟晚舟本人出席了本次听证会，她的脚踝上戴着一个电子监控装置，她通过翻译关注听证会的进程。

副首席法官霍姆斯(Heather Holmes)预计要到今年的稍晚才会对孟晚舟的引渡作出裁决。无论判决结果如何，孟晚舟律师团队都可能再提起上诉。

孟晚舟目前仍获有保释，并住一座温哥华的一栋豪宅中。

中方的「反制」?

在美国当局要求下，孟晚舟于2018年底在温哥华机场被捕，美国称，孟晚舟在公司与伊朗的业务往来方面误导汇丰银行，犯下欺诈行为，因此希望引渡孟晚舟，让她面对欺诈指控。美国也指控，华为利用一家香港空壳公司星通技术向伊朗出售设备，违反了美国的制裁。

孟晚舟事件激怒了北京，北京认为该案是为了阻止中国崛起的政治举措。当前，正进入对美国政府要求引渡孟晚舟的争论阶段。

中国外交部发言人华春莹16日在例行记者会上说，美方对孟晚舟的「诈欺」指控纯属捏造，并称孟晚舟事件就是「一起彻头彻尾的政治事件」。「我们敦促美方立即撤销对孟晚舟女士的逮捕令和引渡要求，加方立即纠正错误，尽快释放孟晚舟女士并让她平安回到中国。」

8月11日，中国辽宁省丹东市中级人民法院以为境外刺探丶非法提供国家秘密罪判处加拿大商人迈克尔（Michael Spavor ）11年有期徒刑。迈克尔和其加拿大同胞康明凯（Michael Kovrig）于2018年12月被捕，这被认为是对孟晚舟被捕的报复。

在另一起案件中，中国辽宁省高级人民法院驳回了加拿大人谢伦伯格（Robert Schellenberg）的上诉，原本他因为走私毒品罪被判处15年有期徒刑，但在孟晚舟被捕后，他的刑期在2019年1月被加重到死刑。

（美联社等）

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