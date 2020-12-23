 孟晚舟律师争取新保释条件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.12.2020

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时政风云

孟晚舟律师争取新保释条件

华为财务长孟晚舟因涉嫌欺诈和阴谋罪可能被加拿大引渡到美国。她目前在温哥华被法院下令软禁，其律師團繼續為她爭取自由行動的權利。

Kanada | Vancouver | Finanzvorstand von Huawei Technologies | Meng Wanzhou | Gerichtsverhandlung

孟晚舟的下一次引渡听证会定于2021年3月1日举行，预计将于5月中旬结束。

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在德国结束安理会任期前，即将退休的代表霍伊斯根呼吁中国释放两名被拘留的加拿大人。一番话引起中国驻联合国副代表耿爽不满回呛。

华为副董事长兼首席财务官孟晚舟引渡案相关聆讯继续展开。出庭作证的加拿大边境服务局官员指出她眼中的该机构在孟晚舟被捕事件中的不当行为。

在华春莹声称两名被关押的加拿大人的案件已开始审理後，加拿大政府10日发布声明，表示中国官员後来澄清，两人的案件尚未开始受审，而华春莹在记者会上的描述也不准确。

外交政策专家表示，加拿大将坚持要求美国把让中国保证释放“两个迈克尔”作为达成释放孟晚舟协议的条件之一。他们担心孟晚舟返回中国之后，加拿大再无任何谈判筹码。

《华尔街日报》报导，美国司法部正在与华为财务长孟晚舟的法律团队进行谈判，希望能达成一项协议让孟晚舟在承认引渡案中一些错误行为後，顺利返回中国。

(德国之声中文网) 孟晚舟的律师周三(12月23日)表示，计划要求加拿大当局放宽孟的保释条件。

孟晚舟的律师达克特 (Mona Duckett)在温哥华举行的例行排期听证会上透露，他们即将提出申请放宽保释条件，试图解除孟晚舟的日间监管。

加拿大司法部检察官吉布卡斯里 (John Gibb-Carsley)表示，政府将反对放宽保释条件。

现年48岁的孟晚舟被捕后，法官按照保释条件释放了她，这些条件包括孟晚舟需佩戴GPS监控脚鐐、在两栋温哥华豪宅中其中一栋实行宵禁、并由私人保安人员进行日间监管。

23日在不列颠哥伦比亚省最高法院的听证会上，律师们还讨论了孟晚舟引渡听证会的日期，辩护律师也指控孟晚舟权利遭反复滥用。

他们认为，美国总统特朗普说他可能会干预案件以换取中国在贸易上让步时，就「毒害」了她的案件，还说美国对其指控的罪行没有管辖权，将她引渡到美国将违反国际法。孟的律师们还指责加拿大当局在审讯孟晚舟时侵犯了她的权利。

加拿大指称，两名因涉嫌间谍罪而在中国被拘留的加拿大公民是为了报复孟晚舟被捕而被关押。前一日，德国驻联合国代表也因为呼吁北京释放两名加拿大人遭到中国副代表耿爽不满回呛

邹宗翰/张慈 (法新社)

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