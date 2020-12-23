孟晚舟律师争取新保释条件

(德国之声中文网) 孟晚舟的律师周三(12月23日)表示，计划要求加拿大当局放宽孟的保释条件。

孟晚舟的律师达克特 (Mona Duckett)在温哥华举行的例行排期听证会上透露，他们即将提出申请放宽保释条件，试图解除孟晚舟的日间监管。

加拿大司法部检察官吉布卡斯里 (John Gibb-Carsley)表示，政府将反对放宽保释条件。

现年48岁的孟晚舟被捕后，法官按照保释条件释放了她，这些条件包括孟晚舟需佩戴GPS监控脚鐐、在两栋温哥华豪宅中其中一栋实行宵禁、并由私人保安人员进行日间监管。

23日在不列颠哥伦比亚省最高法院的听证会上，律师们还讨论了孟晚舟引渡听证会的日期，辩护律师也指控孟晚舟权利遭反复滥用。

他们认为，美国总统特朗普说他可能会干预案件以换取中国在贸易上让步时，就「毒害」了她的案件，还说美国对其指控的罪行没有管辖权，将她引渡到美国将违反国际法。孟的律师们还指责加拿大当局在审讯孟晚舟时侵犯了她的权利。

加拿大指称，两名因涉嫌间谍罪而在中国被拘留的加拿大公民是为了报复孟晚舟被捕而被关押。前一日，德国驻联合国代表也因为呼吁北京释放两名加拿大人遭到中国副代表耿爽不满回呛。

邹宗翰/张慈 (法新社)

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