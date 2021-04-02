孟晚舟引渡案: 法庭拒接纳汇丰银行文件为新证据

（德国之声中文网）加拿大法官拒绝了向孟晚舟引渡听证会提交从汇丰银行所获取新证据的请求。

负责此案的副首席大法官霍姆斯(Heather Holmes) 周五（7月9日）说，"该申请被拒绝了。" 霍姆斯说，她拒绝的理由将在10天内发布。

美国指控华为利用在香港注册的星通（SkyCom）技术公司将美国高科技产品转售予伊朗企业，这违反了美国对伊朗的制裁；并称孟晚舟在华为与伊朗的业务往来中误导汇丰银行，构成欺诈罪。

孟晚舟的律师要求加拿大法院允许提交最近通过香港的一家法院从汇丰银行获得的证据。

据报道，这些文件包括汇丰银行和华为公司往来的电子邮件、内部报告、会议纪要和汇丰银行内部客户管理系统报告等。在6月的听证会上，孟晚舟的辩护律师表示，新证据将会大大削弱对孟晚舟的指控。

加拿大政府的律师则声称，这些证据更适合用于审判，而不是引渡听证会。

孟晚舟法律团队通过香港的一家法院从汇丰银行收到了300多页的内部文件

孟晚舟将于8月3日再次出庭。

此次该听证会预计将历时三周，包括关于孟晚舟是否遭遇警方滥用程序的争论，与该指控有关的补救措施，以及决定她是否应被引渡到美国等问题。

（美联社）

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