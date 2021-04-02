孟晚舟引渡案: 法庭拒接纳汇丰银行文件为新证据

（德国之声中文网）加拿大法官拒绝了向孟晚舟引渡听证会提交从汇丰银行所获取新证据的请求。
负责此案的副首席大法官霍姆斯(Heather Holmes) 周五（7月9日）说，"该申请被拒绝了。" 霍姆斯说，她拒绝的理由将在10天内发布。
美国指控华为利用在香港注册的星通（SkyCom）技术公司将美国高科技产品转售予伊朗企业，这违反了美国对伊朗的制裁；并称孟晚舟在华为与伊朗的业务往来中误导汇丰银行，构成欺诈罪。
孟晚舟的律师要求加拿大法院允许提交最近通过香港的一家法院从汇丰银行获得的证据。
据报道，这些文件包括汇丰银行和华为公司往来的电子邮件、内部报告、会议纪要和汇丰银行内部客户管理系统报告等。在6月的听证会上，孟晚舟的辩护律师表示，新证据将会大大削弱对孟晚舟的指控。
加拿大政府的律师则声称，这些证据更适合用于审判，而不是引渡听证会。
孟晚舟法律团队通过香港的一家法院从汇丰银行收到了300多页的内部文件
孟晚舟将于8月3日再次出庭。
此次该听证会预计将历时三周，包括关于孟晚舟是否遭遇警方滥用程序的争论，与该指控有关的补救措施，以及决定她是否应被引渡到美国等问题。
（美联社）
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牵动中美加三国的孟晚舟
加国被捕
2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。
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牵动中美加三国的孟晚舟
不一样的掌上明珠
孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。
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牵动中美加三国的孟晚舟
中方要求立即放人
2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。
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牵动中美加三国的孟晚舟
美国要求引渡孟晚舟
2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。
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牵动中美加三国的孟晚舟
人质外交
两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。
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牵动中美加三国的孟晚舟
假释状态下的华为公主
同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为去年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。
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牵动中美加三国的孟晚舟
获释返华，亦或递解美国？
从孟晚舟被捕至今，已经两年有余了，有关是否将她引渡至美国的审理虽已进入最后时刻，但最为乐观的估计也认为，五月之前，这场官司很难尘埃落地。图为2018年庭审刚刚启动时，一些孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。
作者: 达扬