 孟晚舟引渡案开庭 是否诈欺成关键 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2020

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时政风云

孟晚舟引渡案开庭 是否诈欺成关键

中国科技大厂华为的财务长孟晚舟在2018年底被加拿大当局拘捕，至今一年多，都还未能决定是否将其引渡到美国受审。孟晚舟案引发了一连串外交上的争端，是否有可能化解?

Kanada, Vancouver: Huawei Finanzchefin Meng Wanzhou (picture-alliance/AP/D. Dyck)

(德国之声中文网) 华为创办人任正非之女、财务长孟晚舟的引渡案在1月20日进入庭辩程序。加拿大温哥华的法庭将会在这一程序中，决定是否将她引渡到美国。

孟晚舟第一阶段的引渡听证会将为期5天。主要目的是厘清她在美国被控的罪名在加拿大是否也构成犯罪。美国政府指控华为利用香港公司作为掩护，逃避美国对伊朗施加的出口禁令。虽然加拿大并没有对伊朗实施类似的制裁，但是诈欺在加拿大也是犯法的行为。

孟晚舟案第二阶段的听证会预计在6月举行。第二阶段的听证会主要目的在于厘清加拿大边境服务局、加拿大皇家骑警以及美国联邦调查局 (FBI)在执法过程中，有无侵害到孟晚舟的权利。辩方在孟晚舟被关押之后，指称执法当局在拘捕与告知孟晚舟被指控的罪名之前，有可能在搜集资料的过程当中侵害了她的权利。如果之后进入上诉，孟晚舟的引渡案可能要花费数年才能解决。

回顾2008年至2018年期间，加拿大应美国的引渡要求所逮捕的人当中，有近90％移交给了美国当局。

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虽然中国法律要求个人和组织协助配合国家情报工作。但是华为轮值董事长徐直军表示：「要进一步加强网络安全与隐私保护，确保对当地法律法规的遵从。 」 (31.12.2019)

在加拿大官方批评中国“任意拘押”两名加国公民后，北京反驳称加拿大“说三道四”、干涉中国司法主权，并指加拿大在孟晚舟案上的做法“才是任意拘押”。 (10.12.2019)

仍在软禁当中的华为首席财务官孟晚舟在被加拿大扣留一周年之际发表公开信，告诉人们，现在时间过得很慢，"苦难把岁月拉长"。同时在互联网上，对“华为公主”的力挺却渐渐被“251”淹没。 (02.12.2019)

就孟晚舟引渡程序举行的公开听证中，周二孟晚舟的辩护律师认为当局逮捕孟晚舟的过程中存在严重“瑕疵”。 (25.09.2019)

汇丰是否知情?

孟晚舟是否会被引渡到美国，一个关键点便是她是否犯下「诈欺」这项在美国和加拿大都是违法的罪行。

《纽约时报》1月19日报导，加拿大的检调单位聚焦在孟晚舟是否在2013年，就华为与Skycom的关系对汇丰银行撒谎。检调单位称，Skycom与伊朗有业务往来，也是华为的子公司，但是孟晚舟却告诉汇丰银行Skycom只是合作伙伴，等于是让汇丰银行陷入被制裁的风险。孟晚舟的辩护团队则称，既然加拿大没有对伊朗实施制裁，那么孟晚舟的行为在加拿大就不算犯法。

但是另一方面，《南华早报》在1月17日的报导中写道，早在2010年，汇丰银行员工与华为员工联络沟通的文件当中，就曾经谈论到Skycom的银行账户。这可能显示出，早在孟晚舟提供文件之前，汇丰银行便已经意识到华为与伊朗的业务关系。

然而，孟晚舟的行为最终是否构成诈欺，仍然需要交由加拿大法庭判定。

罗法/邹宗翰 (综合报导)

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