孟晚舟引渡案开庭 是否诈欺成关键

(德国之声中文网) 华为创办人任正非之女、财务长孟晚舟的引渡案在1月20日进入庭辩程序。加拿大温哥华的法庭将会在这一程序中，决定是否将她引渡到美国。

孟晚舟第一阶段的引渡听证会将为期5天。主要目的是厘清她在美国被控的罪名在加拿大是否也构成犯罪。美国政府指控华为利用香港公司作为掩护，逃避美国对伊朗施加的出口禁令。虽然加拿大并没有对伊朗实施类似的制裁，但是诈欺在加拿大也是犯法的行为。

孟晚舟案第二阶段的听证会预计在6月举行。第二阶段的听证会主要目的在于厘清加拿大边境服务局、加拿大皇家骑警以及美国联邦调查局 (FBI)在执法过程中，有无侵害到孟晚舟的权利。辩方在孟晚舟被关押之后，指称执法当局在拘捕与告知孟晚舟被指控的罪名之前，有可能在搜集资料的过程当中侵害了她的权利。如果之后进入上诉，孟晚舟的引渡案可能要花费数年才能解决。

回顾2008年至2018年期间，加拿大应美国的引渡要求所逮捕的人当中，有近90％移交给了美国当局。

汇丰是否知情?

孟晚舟是否会被引渡到美国，一个关键点便是她是否犯下「诈欺」这项在美国和加拿大都是违法的罪行。

《纽约时报》1月19日报导，加拿大的检调单位聚焦在孟晚舟是否在2013年，就华为与Skycom的关系对汇丰银行撒谎。检调单位称，Skycom与伊朗有业务往来，也是华为的子公司，但是孟晚舟却告诉汇丰银行Skycom只是合作伙伴，等于是让汇丰银行陷入被制裁的风险。孟晚舟的辩护团队则称，既然加拿大没有对伊朗实施制裁，那么孟晚舟的行为在加拿大就不算犯法。

但是另一方面，《南华早报》在1月17日的报导中写道，早在2010年，汇丰银行员工与华为员工联络沟通的文件当中，就曾经谈论到Skycom的银行账户。这可能显示出，早在孟晚舟提供文件之前，汇丰银行便已经意识到华为与伊朗的业务关系。

然而，孟晚舟的行为最终是否构成诈欺，仍然需要交由加拿大法庭判定。

罗法/邹宗翰 (综合报导)