孟晚舟引渡案开庭 双重犯罪成听证会焦点

(德国之声中文网) 孟晚舟引渡案为期五日的听证会将从1月20日进行至1月24日，孟晚舟本人也将出席听证会，但会透过辩护律师代为发言。

本周开始的听证会重点是所谓的「双重犯罪」。根据加拿大《引渡法》以及美国与加拿大引渡协议的规定，引渡人的罪行必须同时被两国认定为犯罪行为，才符合引渡的条件，这也是一般所谓的「双重犯罪」。

孟晚舟的律师团队称，加拿大并没有像美国一样对伊朗实施制裁，所以美国对孟晚舟的指控与罪名在加拿大并不成立，所以这个并不够构成「双重犯罪」。然而，美国却坚称孟晚舟犯的是金融诈欺，而这个罪行在美国及加拿大都是犯罪行为。美联社报导，华盛顿指控孟晚舟利用注册于香港的子公司Skycom与伊朗进行业务往来。 同时，孟晚舟对汇丰银行进行诈欺，隐瞒华为与Skycom之间的真实关系。

孟晚舟的律师帕克 (Richard Peck) 向美联社表示，美国将违反制裁包装成金融诈欺，而美国真正的目的是确实对伊朗执行制裁。另外，因为加拿大并未对伊朗进行制裁，所以孟晚舟不该被认定在加拿大犯下诈欺罪。

在接下来几个月的法庭辩论中，孟晚舟的辩护团队将质疑加拿大在温哥华机场逮补孟晚舟的过程，并不符合相关规定，并以此指控加拿大边境官员、警方及美国联邦调查局犯下程序不当行为。接着，指控方与辩护方必须针对孟晚舟引渡案的事实进行辩论。美联社报导，加拿大司法部有权力在过程中，介入并随时终止引渡流程。

美联社引述专家分析预测，如果辩护方决定上诉的话，孟晚舟引渡案可能拖上数年才能顺利终结。但数据显示，2008年到2018年间，90%在加拿大面临引渡美国的罪犯，最终都被移送美国受审。

中加持續角力

加拿大副总理方惠兰近期向媒体重申，加拿大是个法治国家，所以加拿大会遵守与美国之间的引渡条例。她表示：「这是我们该做的事，所以这也是我们会做的事。 」

中国外交部周一仍批评美国与加拿大侵犯孟晚舟的权利，并要求两国立即释放孟晚舟。发言人耿爽周一在例行记者会上说：「美加两国滥用其双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯中国公民的合法权益，这完全是一起严重的政治事件。 我们再次敦促加方认真对待中方的严正立场和关切，以切实举措纠正错误，及早释放孟晚舟女士，让她平安回到中国。 」

此前，加拿大的检察官曾强调孟晚舟的案件与美中贸易争端没有直接关系，但是美国总统特朗普却在孟晚舟被捕几周后，公开表示如果介入此案对中美贸易谈判有帮助的话，他会考虑介入孟晚舟的引渡案。

为了报复加拿大助美逮补孟晚舟，中国不仅关押了两名加拿大人，也对多项加拿大出口到中国的物品实施制裁。 专家认为，中国想利用「帮派式」的手法来向加拿大施压。

緣由

加拿大在一年多前，应美国的要求在温哥华机场逮补了华为财务长孟晚舟，而华为与美国政府也从此展开了长达一年多的引渡角力。此案除了与中美贸易战与全球5Ｇ技术竞争有关外，中国疑似为了报复加拿大助美逮补孟晚舟，也因此关押了两名加拿大人。这也使本周展开的孟晚舟引渡案听证会备受外界瞩目。

此案的起因主要是美国指控孟晚舟与华为违反美国对伊朗进行的制裁，涉嫌运用银行进行诈欺，所以要求加拿大的协助，将孟晚舟引渡至美国受审。然而，孟晚舟与华为接否认华盛顿的指控，中国则是强烈抗议美國相关行动。

杨威廉/邹宗翰 (美联社，法新社)