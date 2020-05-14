 孟晚舟引渡案关键败诉 加法院判双重犯罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.05.2020

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时政风云

孟晚舟引渡案关键败诉 加法院判双重犯罪

华为财务长孟晚舟引渡美国一案周三出现重大发展。加拿大卑诗省最高法院裁定，孟晚舟的犯行符合「双重犯罪」的标准，所以将持续进行引渡程序。华为在第一时间表示对裁决结果感到失望，孟晚舟的律师也重申他们将持续争取释放孟晚舟。

Kanada Gericht beginnt mit Anhörung zur Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou (Reuters/L. Wasson)

(德国之声中文网) 加拿大卑诗省最高法院周三 (5月27日) 针对华为财务长孟晚舟的引渡案做出裁决，判定孟晚舟的犯行符合「双重犯罪」的标准，所以其引渡案的持续将继续下去。大法官霍姆斯（Heather Holmes) 发布一份长达23页的裁决书，内容指出孟晚舟的犯罪行为构成诈欺。

霍姆斯写道：「加拿大诈欺法的考量范围超越国际界线，包含了所有构成事实的细节，包含包括可能使某些事实具有意义的外国法律。孟晚舟一方有关双重犯罪的分析，将严重限制加拿大在引渡诈欺和其他经济犯罪方面履行其国际义务的能力。」

霍姆斯也强调，孟晚舟最终是否会被引渡至美国，将交由加拿大司法部长拉梅提（David Lametti) 来决定她的引渡是否属於「不公或压迫」。此前，加拿大司法部曾发声明表示，在法院做出引渡裁决前，他们将不对孟晚舟案做出任何决定。

华为周三也在法院做出裁决後，发布声明对结果表示失望，强调律师会继续努力让孟晚舟重获自由。孟晚舟在美国的代表律师温加滕（Reid Weingarten) 表示，孟晚舟不该成为中美关系间的「人质」或「筹码」。他重申：「今天的判决只是一个开始，後面还有很漫长的法律程序。我们深信最终正义会与我们同在。」

根据加拿大广播公司 (CBC) 报导，多名长期关注此案的移民律师原先都认为孟晚舟重获自由的机率很大，但裁决结果却判定引渡程序得以持续。一名驻温哥华的律师库尔兰德 (Richard Kurland) 向加广表示，虽然他一开始对判决结果感到惊讶，但看过裁决内容後，他认为法官判决很平衡。

Kanada Gericht beginnt mit Anhörung zur Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou (Reuters/L. Wasson)

多名长期关注此案的移民律师原先都认为孟晚舟重获自由的机率很大，但裁决结果却判定引渡程序得以持续。

他说，今天对孟晚舟来说是很「悲哀的一天」，但是对另外两名因孟晚舟案而被中国关押的加拿大人来说，未来的情况也不明朗。专家预测，中国短期内会在经济丶政治等方面对加拿大施压。

与此同时，加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau) 在接受媒体访问时表示，不论法院判决如何，加拿大政府完全尊重。他说：「加拿大的司法完全独立，所以我们不用因为判决结果向谁道歉或解释。我们对加拿大的司法制度有完全的信心，也会继续捍卫这样的制度。」

他也重申，加拿大从未停止针对两名加拿大人被捕的案件与中国交涉。孟晚舟案在法院裁定犯行合乎「双重犯罪」的标准後，将於6月15日开庭进入第二阶段。专家认为，到时候控辩两方将针对孟晚舟在温哥华机场被捕期间，加拿大宪法所保障的权利是否有遭到侵犯。

杨威廉/邹宗翰 （综合报道） 

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