孟晚舟引渡审理进入最后阶段

（德国之声中文网）孟晚舟的律师团队对孟晚舟的核心控罪提出质疑，即她曾暗中同伊朗有关业务往来。孟晚舟是华为创始人任正非的女儿，美方指控孟晚舟存在银行欺诈行为，并通过华为以前的一家子公司从事隐蔽的商业活动，从而违反了美国对伊朗实施的制裁禁令。

现年49岁的孟晚舟被控对汇丰投资银行隐瞒了华为同其子公司Skycom(星通)的关系，对汇丰造成误导，致使汇丰银行在不知情的情况下，继续向华为提供美元汇兑服务，使汇丰面临遭美国对伊朗制裁法案的民事和刑事罚款的风险。一旦控罪成立，孟晚舟将有可能在美国渡过三十年的牢狱生活。

孟晚舟本人和华为公司均对上述指控予以坚决否认。过去几个月，就是否应将孟晚舟引渡到美国所展开的司法审理中，孟晚舟的辩护律师曾多次声称，对孟的审理不够公正。本周一，孟晚舟的律师表示，2013年孟晚舟同汇丰银行高管在香港一家茶楼会面时，孟根本没有对汇丰银行隐瞒实情的可能性，因为汇丰银行非常清楚华为仍实际掌控着Skycom。上个月，华为曾要求汇丰银行公布一些内部文件，其中包括孟晚舟向汇丰高管提供的全部文件。但英国一家法庭拒绝了华为提出的申请。

中国是继美国之后，加拿大最大的贸易伙伴，但孟晚舟案使中加双边关系严重恶化。加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）在中国遭到长期关押。上述两名加拿大人是在孟晚舟被捕数天之后在中国遭到拘押的。2018年12月，孟晚舟在温哥华转机时被加拿大警方逮捕。两名加拿大公民在中国遭拘押前夕，中国外交部副部长乐玉成曾发出威胁称，逮捕孟晚舟将给加拿大带来"严重后果"。加拿大方面强调，逮捕孟晚舟完全是加拿大独立的司法体系依据美方引渡申请所采取的行动，而中方逮捕两名加拿大人则完全是出于报复目的的任意拘禁。

北京方面声称，对孟晚舟的法庭审理完全是一场"政治秀"，是摧毁中国华为的一场全球性阴谋的组成部分。

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



去年，华盛顿要求美国公司不得向华为出售芯片，理由是华为曾窃取美国机密。拜登总统也曾公开呼吁中方释放两名遭拘押的加拿大公民。周二拜登同加拿大总理特鲁多举行视频会谈时表示："人不是可以用来交换的筹码。"2月15日，加拿大还发起声明，反对一些国家为了外交筹码而拘押外国公民 。58个国家签署了这份声明。前不久，加拿大国会将中国打压维吾尔少数民族的行为定性为"种族灭绝"之后，中方勃然大怒，称加拿大在"恶意挑衅"。中国驻加拿大大使表示，加拿大试图以"麦克风外交"的方式向中方施加压力，这一企图势必会以失败告终。

据报道，在就孟晚舟引渡官司展开的庭审中，孟的辩护律师还将提出该案已遭美国前总统特朗普"毒化"的表述。因为特朗普曾表示，如果中方愿意在贸易问题上做出妥协，他将出面介入相关的司法审理。不过，检方律师则要求法官驳回上述说辞。相关的法庭文件显示，检方律师认为，这是"一位已经离任的总统做出的可能干预本案审理的表述，而且这种干预也从未发生过。"

辩方律师还指控，孟晚舟在温哥华机场遭拘捕和问讯过程中，其个人权利遭到侵犯。此外，美方向加拿大提出逮捕孟的申请时，涉嫌故意隐瞒了孟晚舟给汇丰银行文件的一些重要内容，因此存在误导加拿大司法当局的嫌疑。辩护团队还认为，将孟晚舟递解美国方面是违反国际法的，因为对华为的所有控罪都同美国没有直接关系。

迄今为止，孟晚舟一直被软禁在其位于温哥华的别墅中。本周三，引渡审理将继续举行，一般认为，在双方都不提出上诉的情况下，孟晚舟引渡审理也须到五月中旬才能结案。

达扬/文山（法新社）

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