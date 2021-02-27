孟晚舟引渡审理进入最后阶段

华为首席财务官孟晚舟周一在加拿大再度出庭，这是她为避免被引渡到美国而进行的最后一轮抗争。
（德国之声中文网）孟晚舟的律师团队对孟晚舟的核心控罪提出质疑，即她曾暗中同伊朗有关业务往来。孟晚舟是华为创始人任正非的女儿，美方指控孟晚舟存在银行欺诈行为，并通过华为以前的一家子公司从事隐蔽的商业活动，从而违反了美国对伊朗实施的制裁禁令。
现年49岁的孟晚舟被控对汇丰投资银行隐瞒了华为同其子公司Skycom(星通)的关系，对汇丰造成误导，致使汇丰银行在不知情的情况下，继续向华为提供美元汇兑服务，使汇丰面临遭美国对伊朗制裁法案的民事和刑事罚款的风险。一旦控罪成立，孟晚舟将有可能在美国渡过三十年的牢狱生活。
孟晚舟本人和华为公司均对上述指控予以坚决否认。过去几个月，就是否应将孟晚舟引渡到美国所展开的司法审理中，孟晚舟的辩护律师曾多次声称，对孟的审理不够公正。本周一，孟晚舟的律师表示，2013年孟晚舟同汇丰银行高管在香港一家茶楼会面时，孟根本没有对汇丰银行隐瞒实情的可能性，因为汇丰银行非常清楚华为仍实际掌控着Skycom。上个月，华为曾要求汇丰银行公布一些内部文件，其中包括孟晚舟向汇丰高管提供的全部文件。但英国一家法庭拒绝了华为提出的申请。
中国是继美国之后，加拿大最大的贸易伙伴，但孟晚舟案使中加双边关系严重恶化。加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）在中国遭到长期关押。上述两名加拿大人是在孟晚舟被捕数天之后在中国遭到拘押的。2018年12月，孟晚舟在温哥华转机时被加拿大警方逮捕。两名加拿大公民在中国遭拘押前夕，中国外交部副部长乐玉成曾发出威胁称，逮捕孟晚舟将给加拿大带来"严重后果"。加拿大方面强调，逮捕孟晚舟完全是加拿大独立的司法体系依据美方引渡申请所采取的行动，而中方逮捕两名加拿大人则完全是出于报复目的的任意拘禁。
北京方面声称，对孟晚舟的法庭审理完全是一场"政治秀"，是摧毁中国华为的一场全球性阴谋的组成部分。
去年，华盛顿要求美国公司不得向华为出售芯片，理由是华为曾窃取美国机密。拜登总统也曾公开呼吁中方释放两名遭拘押的加拿大公民。周二拜登同加拿大总理特鲁多举行视频会谈时表示："人不是可以用来交换的筹码。"2月15日，加拿大还发起声明，反对一些国家为了外交筹码而拘押外国公民 。58个国家签署了这份声明。前不久，加拿大国会将中国打压维吾尔少数民族的行为定性为"种族灭绝"之后，中方勃然大怒，称加拿大在"恶意挑衅"。中国驻加拿大大使表示，加拿大试图以"麦克风外交"的方式向中方施加压力，这一企图势必会以失败告终。
据报道，在就孟晚舟引渡官司展开的庭审中，孟的辩护律师还将提出该案已遭美国前总统特朗普"毒化"的表述。因为特朗普曾表示，如果中方愿意在贸易问题上做出妥协，他将出面介入相关的司法审理。不过，检方律师则要求法官驳回上述说辞。相关的法庭文件显示，检方律师认为，这是"一位已经离任的总统做出的可能干预本案审理的表述，而且这种干预也从未发生过。"
辩方律师还指控，孟晚舟在温哥华机场遭拘捕和问讯过程中，其个人权利遭到侵犯。此外，美方向加拿大提出逮捕孟的申请时，涉嫌故意隐瞒了孟晚舟给汇丰银行文件的一些重要内容，因此存在误导加拿大司法当局的嫌疑。辩护团队还认为，将孟晚舟递解美国方面是违反国际法的，因为对华为的所有控罪都同美国没有直接关系。
迄今为止，孟晚舟一直被软禁在其位于温哥华的别墅中。本周三，引渡审理将继续举行，一般认为，在双方都不提出上诉的情况下，孟晚舟引渡审理也须到五月中旬才能结案。
达扬/文山（法新社）
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