孟晚舟寓中读书作画 两加拿大人续蹲苦牢

两名加拿大人在孟晚舟案后被北京当局逮捕。一年后，被指刺探国家机密的两人仍被拘留且未起诉，使得此案遭外界指称是北京的报复性行动。两人在中国狱中的处境和孟晚舟在加拿大豪宅中被拘禁的待遇更是天差地别。
(德国之声中文网) 加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕沃尔 (Michael Spavor)到12月10日就被中国拘捕满一年。至今他们仍然无法与律师或家人碰面。他们被指是因为华为财务长孟晚舟一案遭到报复性逮捕。而对比早他们9天在加拿大温哥华被捕的孟晚舟，遭遇大不相同。
知情人士说，康明凯和斯帕沃尔需要接受长达数小时的审问。在被拘留的头六个月里，他们还被迫在开灯的情况下入睡。然而，孟晚舟正在温哥华的豪宅中读书和绘画。孟也被允许在宵禁前带着电子脚镣自由活动。
差别待遇
华为创办人任正非的女儿孟晚舟2018年12月1日在温哥华转机时被捕。由于受到美国指控违反伊朗制裁，她聘请了一组律师来帮助她在法庭上辯護，以圖擺脫當局的引渡安排。孟晚舟除了有时间读书和画油画，任正非告诉美国有线电视新闻网，孟的母亲和丈夫也都前往探视。他也说自己和女儿一直有接触。
对比之下，除了加国领事馆每次半小时的访视外，没有人能够与康明凯和斯帕沃尔直接接触。
加拿大新任外交大臣商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）表示，他在上个月与中国外交部长王毅会谈时提到，加拿大对两人被拘留的状况「深切关注」。
前加拿大驻北京大使赵樸 (Guy Saint-Jacques) 对法新社说：「这是一个政治案件.......几乎没有进展的迹象。」他说两人被指控刺探中国国家机密，但案件未正式起诉，表示中国当局可能正在「拖延时间」。根据他的说法，康明凯被关押在北京约有20名囚犯的牢房中，而斯帕沃则在丹东与18名关押者在同一房。两人每天可以戶外待15分钟。
消息人士称，大使馆的官员得要将两人家人的相关资料和照片大声念给他们听，然后再交给中国当局。在康明凯被捕后的头几周，甚至连书籍不能送进去。
報復性拘禁?
过去一直居住在中国东北的斯帕沃尔过去协助外人前往朝鲜，其中包括美国篮球传奇人物罗德曼（Dennis Rodman）。他也曾见过朝鲜领导人金正恩。斯帕尔瓦的朋友纳瓦托纳 (Tereza Novotna) 说：「我想帮他，但我无能为力。」
至于康明凯，他所任职的国际危机组织（ICG）说，这位驻香港的前外交官经常受中方官员邀请前往中国，对中国不怀任何敌意。ICG主席马利（Robert Malley）说：「我认为不用是法律专家都知道康明凯为何被捕。」国际危机组织每天都会在推特上发布有关康明凯的推文。马利说：「对我们来说，提醒全世界他仍然被拘留是很重要的事。」
夏立民/李芊 (法新社)