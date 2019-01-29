孟晚舟寓中读书作画 两加拿大人续蹲苦牢

(德国之声中文网) 加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕沃尔 (Michael Spavor)到12月10日就被中国拘捕满一年。至今他们仍然无法与律师或家人碰面。他们被指是因为华为财务长孟晚舟一案遭到报复性逮捕。而对比早他们9天在加拿大温哥华被捕的孟晚舟，遭遇大不相同。

知情人士说，康明凯和斯帕沃尔需要接受长达数小时的审问。在被拘留的头六个月里，他们还被迫在开灯的情况下入睡。然而，孟晚舟正在温哥华的豪宅中读书和绘画。孟也被允许在宵禁前带着电子脚镣自由活动。

差别待遇

华为创办人任正非的女儿孟晚舟2018年12月1日在温哥华转机时被捕。由于受到美国指控违反伊朗制裁，她聘请了一组律师来帮助她在法庭上辯護，以圖擺脫當局的引渡安排。孟晚舟除了有时间读书和画油画，任正非告诉美国有线电视新闻网，孟的母亲和丈夫也都前往探视。他也说自己和女儿一直有接触。

对比之下，除了加国领事馆每次半小时的访视外，没有人能够与康明凯和斯帕沃尔直接接触。

加拿大新任外交大臣商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）表示，他在上个月与中国外交部长王毅会谈时提到，加拿大对两人被拘留的状况「深切关注」。

前加拿大驻北京大使赵樸 (Guy Saint-Jacques) 对法新社说：「这是一个政治案件.......几乎没有进展的迹象。」他说两人被指控刺探中国国家机密，但案件未正式起诉，表示中国当局可能正在「拖延时间」。根据他的说法，康明凯被关押在北京约有20名囚犯的牢房中，而斯帕沃则在丹东与18名关押者在同一房。两人每天可以戶外待15分钟。

消息人士称，大使馆的官员得要将两人家人的相关资料和照片大声念给他们听，然后再交给中国当局。在康明凯被捕后的头几周，甚至连书籍不能送进去。

報復性拘禁?

过去一直居住在中国东北的斯帕沃尔过去协助外人前往朝鲜，其中包括美国篮球传奇人物罗德曼（Dennis Rodman）。他也曾见过朝鲜领导人金正恩。斯帕尔瓦的朋友纳瓦托纳 (Tereza Novotna) 说：「我想帮他，但我无能为力。」

至于康明凯，他所任职的国际危机组织（ICG）说，这位驻香港的前外交官经常受中方官员邀请前往中国，对中国不怀任何敌意。ICG主席马利（Robert Malley）说：「我认为不用是法律专家都知道康明凯为何被捕。」国际危机组织每天都会在推特上发布有关康明凯的推文。马利说：「对我们来说，提醒全世界他仍然被拘留是很重要的事。」

夏立民/李芊 (法新社)