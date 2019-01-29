 孟晚舟寓中读书作画 两加拿大人续蹲苦牢 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

孟晚舟寓中读书作画 两加拿大人续蹲苦牢

两名加拿大人在孟晚舟案后被北京当局逮捕。一年后，被指刺探国家机密的两人仍被拘留且未起诉，使得此案遭外界指称是北京的报复性行动。两人在中国狱中的处境和孟晚舟在加拿大豪宅中被拘禁的待遇更是天差地别。

Kombobild - Michael Kovrig und Michael Spavor wurden in China festgenommen

专家指出，康明凯和斯帕沃尔的命运将系于孟晚舟的引渡情况。

(德国之声中文网) 加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕沃尔 (Michael Spavor)到12月10日就被中国拘捕满一年。至今他们仍然无法与律师或家人碰面。他们被指是因为华为财务长孟晚舟一案遭到报复性逮捕。而对比早他们9天在加拿大温哥华被捕的孟晚舟，遭遇大不相同。

知情人士说，康明凯和斯帕沃尔需要接受长达数小时的审问。在被拘留的头六个月里，他们还被迫在开灯的情况下入睡。然而，孟晚舟正在温哥华的豪宅中读书和绘画。孟也被允许在宵禁前带着电子脚镣自由活动。

差别待遇

华为创办人任正非的女儿孟晚舟2018年12月1日在温哥华转机时被捕。由于受到美国指控违反伊朗制裁，她聘请了一组律师来帮助她在法庭上辯護，以圖擺脫當局的引渡安排。孟晚舟除了有时间读书和画油画，任正非告诉美国有线电视新闻网，孟的母亲和丈夫也都前往探视。他也说自己和女儿一直有接触。

对比之下，除了加国领事馆每次半小时的访视外，没有人能够与康明凯和斯帕沃尔直接接触。

加拿大新任外交大臣商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）表示，他在上个月与中国外交部长王毅会谈时提到，加拿大对两人被拘留的状况「深切关注」。

Kanada | Finanzvorstand von Huawei, Meng Wanzhou | Gerichtssaal in Vancouver (Getty Images/AFP/D. MacKinnon)

孟将于2020年1月出席引渡美国的听证会，不过相关法律诉讼可能长达数年。

DW.COM

仍在软禁当中的华为首席财务官孟晚舟在被加拿大扣留一周年之际发表公开信，告诉人们，现在时间过得很慢，"苦难把岁月拉长"。同时在互联网上，对“华为公主”的力挺却渐渐被“251”淹没。 (02.12.2019)

加拿大在去年12月1日应美国要求，在温哥华国际机场逮捕现年47岁的孟晚舟。她被控银行欺诈，在有关华为在伊朗的业务上误导汇丰银行。孟晚舟称自己是清白的，正在对抗引渡程序。 (21.11.2019)

就孟晚舟引渡程序举行的公开听证中，周二孟晚舟的辩护律师认为当局逮捕孟晚舟的过程中存在严重“瑕疵”。 (25.09.2019)

猪瘟疫情严重的背景之下，北京"封杀"加拿大肉类几个月后，决定恢复对加拿大猪牛肉的进口。加拿大前驻华大使圣雅克指出，中国已耗尽猪肉储备，猪肉供应至少需要10年才能恢复正常。这是否代表中加关系有所改善? (07.11.2019)

前加拿大驻北京大使赵樸 (Guy Saint-Jacques) 对法新社说：「这是一个政治案件.......几乎没有进展的迹象。」他说两人被指控刺探中国国家机密，但案件未正式起诉，表示中国当局可能正在「拖延时间」。根据他的说法，康明凯被关押在北京约有20名囚犯的牢房中，而斯帕沃则在丹东与18名关押者在同一房。两人每天可以戶外待15分钟。

消息人士称，大使馆的官员得要将两人家人的相关资料和照片大声念给他们听，然后再交给中国当局。在康明凯被捕后的头几周，甚至连书籍不能送进去。

報復性拘禁?

过去一直居住在中国东北的斯帕沃尔过去协助外人前往朝鲜，其中包括美国篮球传奇人物罗德曼（Dennis Rodman）。他也曾见过朝鲜领导人金正恩。斯帕尔瓦的朋友纳瓦托纳 (Tereza Novotna) 说：「我想帮他，但我无能为力。」

至于康明凯，他所任职的国际危机组织（ICG）说，这位驻香港的前外交官经常受中方官员邀请前往中国，对中国不怀任何敌意。ICG主席马利（Robert Malley）说：「我认为不用是法律专家都知道康明凯为何被捕。」国际危机组织每天都会在推特上发布有关康明凯的推文。马利说：「对我们来说，提醒全世界他仍然被拘留是很重要的事。」

夏立民/李芊 (法新社)

相关内容

Kanada, Vancouver: Huawei Finanzchefin Meng Wanzhou

美起诉华为孟晚舟 北京斥無理打壓 29.01.2019

中美贸易谈判在即，华为风暴却愈演愈烈，美国正式起诉华为及其财务长孟晚舟，並羅列23條罪狀。 中国外交部立刻回击，指控美方對中國企業無理打壓。 真能如美方贸易代表所言，华为归华为，谈判归谈判吗?

Huawei

从华为孟晚舟被捕看中美争霸内幕 07.12.2018

美国指控华为违反伊朗制裁令，但为什么是财务长被捕?孟晚舟作为创办人任正非的女儿这个身份为何重要?她是否真的会被加拿大引渡至美国受审?这起引發世界关注的事件背后意义是什么? 德国之声为您整理各国资讯。

Mobilfunk-Messe Mobile World Congress

华为不认美国指控 宣传攻势扭转形象 01.03.2019

华为孟晚舟案未解，美国依旧继续到处宣传华为可能造成的「国安疑虑」。但也有专家指出，部份反华为说法可能太夸张了。华为到底「美不美」?现在进入了论述大战。

广告

媒体看中国

Taiwan Militär (picture-alliance/abaca/P. Aventurier)

墙外文摘：中共撒下大网，却已失去台湾？

有评论认为，中国毫不掩饰其加剧台湾社会分裂的意图，试图从内部侵蚀台湾的政体。但是，台湾的民主制度正被证明很健康，而且很活跃。  