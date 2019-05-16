孟晚舟“囿于方寸” 康明凯情何以堪？

（德国之声中文网）5月13日，华为员工的内部论坛"心声社区"公布了孟晚舟致华为员工的一封信。信中说："在温哥华的这段时间，虽然我的活动范围仅在'方寸之间'，但是，心中的色彩和天地却前所未有的丰富而广阔。"

这位华为财务总监有关自己软禁生活的表述被公开后，一些批评者指出，其实47岁的孟晚舟生活在温哥华价值数百万美元的豪宅中，事实上享有相对较多的自由。

据路透社报道，孟晚舟能够约见律师，尽管须佩带电子脚镣，但在温哥华仍可以相对自由地行动。因此她的言论引发讨论，有人将她的软禁生活和两名几乎同一时间在中国被拘禁的加拿大人的境况作比较。

在孟晚舟在加拿大被捕后不久，加拿大商人思巴夫（Michael Spavor）和前外交官康明凯（Michael Kovrig）于去年12月在中国被拘，一直到今年5月16日才被宣布正式逮捕。中国当局至今都未以任何罪名正式起诉两人，而被关押期间，当局不让两人接触家属或律师，也拒绝保释。

天壤之别

加拿大不列颠哥伦比亚大学教授、中加关系专家保罗·埃文斯（Paul Evans）对路透社表示，孟晚舟和两名加拿大人在中国的关押境况，差别是显而易见的。他认为这种反差可能会让加拿大人感到愤怒。

据加拿大外交官称，在指定居所监禁期间，康明凯与思巴夫一天接受审问至少八小时，被禁止离开监禁室，室内照明灯光24小时不许关闭。中国当局准许加拿大领事馆一个月与两人会面30分钟。

而孟晚舟在去年12月交付1000万加元保释金后，居住在自己位于温哥华的住宅里，这里有6间卧室、5间浴室。

孟晚舟在温哥华的住宅

本月早些时候，不列颠哥伦比亚省最高法院一名法官裁定，允许孟晚舟迁入一所更大的住宅，位于加拿大最昂贵的住宅区之一，价值1330万加元。根据法庭文件，孟晚舟的律师称，今年5月中旬房屋装修修完毕。但还不清楚孟晚舟是否已入住。

上周孟晚舟出席最新一次法庭听证，乘坐的是一辆雪佛兰SUV，身穿典雅合身的深色连衣裙。

至于两名被囚的加拿大人，人们甚至不知道他们到底被关押在何处。被获准探视的加拿大外交官是被带到一个派出所与他们见的面，而不是在真正的关押地点。

据龙美地产（Luxmore Realty）介绍，孟晚舟位于温哥华Matthews Street的新居占地超过8000平方英尺，有7个卧室，8个浴室。据提供服务的保安公司称，住宅四周有围栏全面保护，分为公共和私密空间，行人和车辆的进入受到控制，这也是孟晚舟搬家的考虑因素之一。