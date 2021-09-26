 孟晚舟回国 “中国赢了”？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.09.2021

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时政风云

孟晚舟回国 “中国赢了”？

“孟晚舟赢了！华为赢了！中国赢了！”在孟晚舟与美国司法部达成和解、乘坐政府专机归国后，中国社媒上沸腾了，这被看作是中国外交的巨大胜利，很多人想起了《战狼》中的台词。一位加拿大专家则对DW表示，这场博弈没有赢家。

China | Canada Huawei CFO Meng Wanzhou

（德国之声中文网）"热烈欢迎新时代英雄孟晚舟回国！祖国万岁！"在过去几日，类似呼声充斥着中国网络。很多人想起了《战狼》系列影片中的台词，"祖国永远是你最坚实的后盾"、"请记住，在你身后有一个强大祖国"。

人们在社媒上写道，孟晚舟能回来，"不是美加仁慈，而是祖国强大了！"在一片高涨的爱国情绪下，中国外交部例行记者会上，发言人华春莹也说，"强大祖国永远是每一位中国公民的坚强后盾"。刹那之间，仿佛人人皆是孟晚舟。

中国官媒和博主们纷纷宣布，这是中国外交的巨大胜利。在微博上，环时总编辑胡锡进写道："今天，我们的确可以为自己是中国人而很痛快、彻底地骄傲一把。" 一篇热传网文则更加直白地写道："如今，这一切都过去了！只剩下两个字--赢了！如果用四个字，就是--中国赢了！"

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孟晚舟获释回国受到“民族英雄”待遇的盛大欢迎。时评人长平认为，熟练表演时装秀和政治秀的孟晚舟，和大多中国权贵一样，对“枫叶红”的热爱远甚于“中国红”。

中国、美国和加拿大完成了一项高风险的“换囚”活动。被控诈欺的华为孟晚舟以及两名遭到中国关押的加拿大人分别获释返国。有评论认为，两名加拿大公民获释，背后传递出的信息令人不安。

中国官媒称孟晚舟和加拿大公民获释，各自返国，有助於缓解中美及中加关系，但有专家分析，「信任已经消失」。双边关系还能回到过去吗？

《中国日报》等官媒9月26日转发自媒体文章表示，"轻'舟'已过万重山"，在历时三年的艰巨斗争后，"美国已经用实际行动证明，遏华，不奏效了"。文章写道，"孟晚舟的释放与中国外交风格的转变不无关系。而这种变化背后，是东风与西风的逆转，是时与势的变化"，"中华民族伟大复兴的历史进程已经不可逆转"。

在西方世界，不少媒体也认同"中国赢了"的看法，但其中夹杂了一丝苦涩。在他们看来，这是北京"人质外交"的胜利。例如，德国《明镜周刊》分析道，对于所有寻找与现代中国正确打交道模式的政府而言，这起事件传递了一个令人不安的信息："人质外交正在奏效。因为无论如何，北京已在这场争端中获胜"。

在孟晚舟登上归国专机的同时，两名加拿大人也踏上了回家之路。

加拿大商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）和加拿大前驻华外交官康明凯（Michael Kovrig）在2018年孟晚舟被捕后不久于中国被拘捕。西方普遍认为两人的被捕原因是中国对孟晚舟案的报复行动，借此向渥太华施压。不过，中国政府一直否认孟晚舟引渡案与两名加拿大人的拘留之间有任何联系。 

斯帕弗和康明凯9月25日返抵加拿大，总理特鲁多在停机坪欢迎和拥抱二人。不过，这样的消息没有出现在中国媒体上。

观看视频 01:07

孟晚舟与两加拿大人回家之后

在上文提到的胡总编微博下方，一位网友提问："我被抓，国家会来救我吗？"这条评论得到了700个赞。回复的网友调侃说："何必自取其辱"、"你艾特一下吴京试试"。

在防火墙外的社媒上，也有网友指出，真正的"赢家"是那两名回国的加拿大人，因为他们"真正重获了自由"，"至于孟女士嘛，……这一回来，恐再难走出高墙"。

中国历史学家章立凡发推特写道，"笑曰：各取所需。赢回面子，里子能否保住？国家博弈，个人微不足道……"。

中国问题专家、前加拿大驻华外交官傅尧乐教授(Bernie Frolic)则对德国之声表示，现在论输赢还为时过早，这场博弈中“没有赢家也没有输家”。他说，整个过程历时3年，最后起了决定作用的不是加拿大，而是美国。“加拿大人质只是在最后结果上起了部分作用。……如果符合中国利益，中国还会再次这样做。”

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