孟晚舟回国有望？美国就认罪协议恢复谈判

（德国之声中文网）加拿大《环球邮报》（The Globe and Mail）周五(9月17日)援引知情者消息报道说，美国司法部就一项暂缓起诉协议恢复了与中国华为公司及其律师的谈判，这项协议将允许华为首席财务官孟晚舟返回中国。

孟晚舟于2018年12月在温哥华国际机场被捕。美国对她发出逮捕令，指控她在华为与伊朗有关的业务方面向汇丰银行提供了具有误导性的信息，涉嫌欺诈罪。

报道援引知情者消息说，如果孟晚舟认罪并支付巨额罚款，美国准备结束对她的引渡请求和刑事诉讼。 消息人士还透露说，双方已经就此进行了数周的谈判。美国司法部去年年底首次就延期起诉协议进行讨论，但孟晚舟当时拒绝了认罪协议。路透社报道称，就最新消息，华为公司和美国司法部没有立即回应置评请求。

孟晚舟一直坚称无罪，并对美国的引渡要求进行抗辩。在此期间，她获得保释。根据保释协议，由她支付费用的私人保安对她进行24小时监控。该引渡案件的司法听证会已于8月结束，定于10月21日裁决。孟晚舟被捕之后，中国拘捕了两名加拿大人——康明凯(Michael Kovrig)和斯帕弗(Michael Spavor)，并在8月将斯帕弗以间谍罪判处11年徒刑。人们普遍认为，此举是对加拿大根据与美国的引渡条约逮捕孟晚舟的报复。

《环球邮报》在没有援引消息人士的情况下报道说，双方的会谈有可能为中国释放两名加拿大人打开大门。不过这则报道说，华为与美国的会谈没有包括两名加拿大人的问题。

来源：路透社



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