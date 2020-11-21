孟晚舟听证会：警监曾“强烈暗示”逮捕

(德国之声中文网) 加拿大皇家骑警警官格拉夫(Janice Vander Graaf)在听证会上作证说，她收到上司暗示“孟晚舟应该在飞机上被捕”时，感到担忧。“尽管皇家骑警有这个权力，但是这样做可能会有些过分。”

格拉夫在法庭听证会上还表示，当时的情形还没有紧急到必须要进入机舱内逮捕孟晚舟的地步。尽管有着种种担忧，格拉夫依旧在孟晚舟抵达前一天把其上司的暗示转达给了皇家骑警警员达利瓦尔(Gurvinder Dhaliwal)。

在孟晚舟案中，加拿大皇家骑警以及加拿大边境服务局现在被指责曾经进行非法协调，还被怀疑向美国当局提供了孟晚舟手机等电子设备内的资料。

警员达利瓦尔在听证会上表示，他不记得曾经专门告诉过格拉夫警官有关孟晚舟手机资料被提供给美国当局的事情。另一名被怀疑曾经向美国联邦调查局提供孟晚舟手机序列号、SIM卡编号的皇家骑警警官则拒绝出庭作证。

孟晚舟的辩护律师芬顿(Scott Fenton)认为，孟晚舟被捕时，美国联邦调查局与加拿大警方、边境服务局“阴谋进行秘密刑事调查”。辩护律师在听证会的早些时候还质问警员达利瓦尔“是否知道孟晚舟早已成为美国联邦调查局的监控对象”。后者答复说，基于一些记录档案，“似乎有人知道此事”。

时任华为财务长孟晚舟2018年12月在加拿大温哥华机场转机时被捕，她遭到了美国方面的起诉，被认为违反了美国对伊朗的制裁令。孟晚舟案严重影响了中国与加拿大的双边关系。中国当局后来也以危害国家安全罪名逮捕了两名加拿大公民，被认为是对加方的报复措施。

目前，孟晚舟案的听证环节正持续进行中。是否被引渡至美国的决定预计不会在明年4月之前做出。

文山/洪沙/(路透社)

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