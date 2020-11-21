 孟晚舟听证会：警监曾“强烈暗示”逮捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.11.2020

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孟晚舟听证会：警监曾“强烈暗示”逮捕

在本周二举行的孟晚舟案听证会上，一名警方证人透露，某位负责监督此案的警监曾经向一线警员“强烈暗示”在飞机上逮捕孟晚舟。不过，孟晚舟最终还是在温哥华机场内被捕。

Kanada Prozess Meng Wanzhou

2020年10月26日孟晚舟离家准备出庭

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孟晚舟引渡美国案在加拿大继续开庭聆讯。法官认同孟晚舟提出的部分陈述，驳回检方的一项申请。华为称法院的最新裁决是一次“重大胜利”。

在周一重启的听证会上，孟晚舟律师指控加拿大和美国当局滥用程序，在对孟正式实施逮捕之前就加以审讯并查收其电子设备。参与逮捕任务的加拿大警察则作证表示，逮捕过程符合法律程序。

孟晚舟案的审理已经胶着两年，法庭上的辩论也越来越细琐。加拿大总理特鲁多表示，尽管逮捕孟晚舟会影响到外交政策，但他仍然没有后悔。 中国官方则以“灵魂拷问”回应。

(德国之声中文网) 加拿大皇家骑警警官格拉夫(Janice Vander Graaf)在听证会上作证说，她收到上司暗示“孟晚舟应该在飞机上被捕”时，感到担忧。“尽管皇家骑警有这个权力，但是这样做可能会有些过分。”

格拉夫在法庭听证会上还表示，当时的情形还没有紧急到必须要进入机舱内逮捕孟晚舟的地步。尽管有着种种担忧，格拉夫依旧在孟晚舟抵达前一天把其上司的暗示转达给了皇家骑警警员达利瓦尔(Gurvinder Dhaliwal)。

在孟晚舟案中，加拿大皇家骑警以及加拿大边境服务局现在被指责曾经进行非法协调，还被怀疑向美国当局提供了孟晚舟手机等电子设备内的资料。

警员达利瓦尔在听证会上表示，他不记得曾经专门告诉过格拉夫警官有关孟晚舟手机资料被提供给美国当局的事情。另一名被怀疑曾经向美国联邦调查局提供孟晚舟手机序列号、SIM卡编号的皇家骑警警官则拒绝出庭作证。

孟晚舟的辩护律师芬顿(Scott Fenton)认为，孟晚舟被捕时，美国联邦调查局与加拿大警方、边境服务局“阴谋进行秘密刑事调查”。辩护律师在听证会的早些时候还质问警员达利瓦尔“是否知道孟晚舟早已成为美国联邦调查局的监控对象”。后者答复说，基于一些记录档案，“似乎有人知道此事”。

时任华为财务长孟晚舟2018年12月在加拿大温哥华机场转机时被捕，她遭到了美国方面的起诉，被认为违反了美国对伊朗的制裁令。孟晚舟案严重影响了中国与加拿大的双边关系。中国当局后来也以危害国家安全罪名逮捕了两名加拿大公民，被认为是对加方的报复措施。

目前，孟晚舟案的听证环节正持续进行中。是否被引渡至美国的决定预计不会在明年4月之前做出。

 

文山/洪沙/(路透社)

 

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