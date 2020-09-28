孟晚舟出庭 PowerPoint成争议证据

(德国之声中文网) 9月28日，被软禁的华为财务长孟晚舟再度出庭。她被控欺骗汇丰银行，透过子公司Skycom与伊朗做生意，违反美国制裁。对此，孟晚舟的律师团队称孟晚舟在与汇丰银行沟通时，尽到义务诚实揭露华为在伊朗的业务。律师还指责美国为了逮捕孟晚舟，在提供加拿大法庭证据时刻意遗漏关键信息，形成误导。

此次法庭辩论的重点围绕在一份PowerPoint文檔。过去，美国以这份文檔指控孟晚舟在2013年8月向汇丰银行简报时，称华为与Skycom仅是「合作伙伴」而非事实上的子公司，导致银行被误导，进而违反了美国制裁伊朗的禁令。

然而，此次孟晚舟辩护律师芬顿(Scott Fenton)提出同一份PowerPoint简报檔案称，美国在向加拿大提出引渡要求时，并未正确的描述这份文件，而且资料本身「充满着刻意而粗糙的错误」。芬顿主张这份文件有疑义而不得作为证据，也主张中止引渡程序。

五个月来首次出庭

此次聆讯为期五天。法官将在聆讯后决定，是否允许辩方使用对其有利的额外证据。

年初新冠疫情爆发后，孟晚舟案件的审理在过去几个月透过视频缓慢进行。此次是孟晚舟五个月来首次亲自出庭，戴着口罩和电子脚鐐。

孟晚舟目前仍处于取保候审状态。预计，她的引渡官司将持续至明年三月至四月。不过，路透社援引法律专家的话报道称，若有任何一方提出上诉，案子可能还会在加拿大的司法体系中审理数年之久。

持续已近两年的法庭审理中，孟的辩护律师一直在同检方展开激烈争辩，要求查阅同孟晚舟案相关的政府内部文件。此外，孟的律师团队还指责美国和加拿大司法当局，在对孟晚舟正式提起诉讼之前，在没有律师的情况下，即在机场对孟晚舟进行问讯及搜集证据，侵犯了孟晚舟的权利。孟晚舟的辩护律师还指称，加拿大皇家骑警向美国联邦调查局提供了孟晚舟智能手机、平板电脑和手提电脑的技术数据。

孟晚舟事件使得中加两国关系急剧恶化，双方的隔阂日渐加深。孟晚舟被捕九天之后，中国方面逮捕了两名在华加拿大公民：前外交官康明凯（Michael Kovrig)和商人斯帕弗（Michael Spavor）。人们普遍认为，这是中方对孟晚舟事件采取的报复行动。今年六月，上述两名加拿大人被正式以间谍罪行遭到起诉，而此前不久，孟晚舟终止引渡程序及要求获释的司法努力在加拿大遭法官驳回。

张慈/杨威廉 (路透社、法新社)