 孟晚舟出席聆讯 预定9月再开庭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.05.2019

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时政风云

孟晚舟出席聆讯 预定9月再开庭

虽然这只是一场行政聆讯，但是孟晚舟的出场仍然吸引媒体注意。华为发言人对媒体表示，华为一向相信孟晚舟的清白，她的案件纯属政治炒作，她的权利也被侵害。

Kanada | Finanzvorstand von Huawei, Meng Wanzhou | Gerichtssaal in Vancouver (Reuters/L. Wasson)

孟晚舟穿着黑色洋装出席聆讯

(德国之声中文网)中国科技巨擘华为的财务长孟晚舟周三(5月8日)上午十点出席行政聆讯，为下一步聆讯敲定开庭日期，其丈夫刘晓棕也到场旁听。

孟晚舟方面，透过孟晚舟的律师芬顿(Scott Fenton)，以及加拿大华为公司发言人豪斯(Benjamin Howes)，共同提出三项争论焦点:

1. 由于特朗普曾经表示「准备好干预案件」，可推论孟晚舟的案件背后有强大的政治因素。

2. 回顾当时孟晚舟在海关被捕的过程，皇家加拿大骑警以海关检查的名义检查孟晚舟的行李、要求她交出解锁密码。他们在接触孟晚舟时，为了执行不法的拘留与搜索，刻意延后出示搜索票。这些都侵害了孟晚舟的宪法权利。

3. 美国对孟晚舟的指控是基于美国对伊朗实施的制裁，但是加拿大并没有针对伊朗的金融服务进行相同制裁，因此不符合加拿大引渡法关于「双重犯罪」的要求。

4. 以保安工作较易安排为由，申请让孟晚舟从目前位于登巴(Dunbar)的住所搬迁到位于桑那斯(Shaughnessy)的豪宅。

Kanada | Finanzvorstand von Huawei, Meng Wanzhou | Gerichtssaal in Vancouver (Getty Images/AFP/D. MacKinnon)

法院同意让孟晚舟搬迁到位于桑那斯、刚装修好的豪宅

对于接下来的证据披露申请聆讯，辩护律师希望聆讯在10月中举行，但是控方希望在8月。短暂中场休息之后，双方同意在9月23日到10月4日之间在英属哥伦比亚最高法院进行证据披露申请聆讯。

最后法院也签署文件，准许孟晚舟搬迁。

孟晚舟位于桑那斯的大屋，据称是刘晓棕在2016年以1500万加拿大币购入，最近才刚装修过，比原先登巴的住所更大。

在卑诗省最高法院副首席法官霍姆斯(Heather J. Holmes)确认行程是否有冲突之前，孟晚舟是否引渡到美国的诉讼暂定明年一月正式开始，很可能会费时数年。

孟晚舟的案件，让加拿大夹在两大国家中间。中国与加拿大的关系自从加拿大拘捕孟晚舟以来就陷入冰点。4月30日，中国一家法院因制造、贩卖毒品对一名加拿大公民判处死刑，是中国和加拿大因孟晚舟事件关系紧张后，第二名因毒品犯罪被判死刑的加拿大人。同时被判刑的还有10人，其中包括5名外国公民。此外，中国也以病虫害为由，禁止两大加拿大油菜籽公司的商品进入中国，对油菜籽这个加拿大重点农业形成冲击。

罗法/杨威廉(德新社、法新社)

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