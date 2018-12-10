孟晚舟交保获释 特朗普称必要时介入

(德国之声中文网) 加拿大法院周二(12月11日)裁定华为财务长孟晚舟交保获释，明年2月6日继续聆讯。在等待美国引渡聆讯前, 她需佩戴电子脚镣，并交出护照，且不得办理新的旅行手续。在受监控的情况下，她可以在温哥华家中和附近区域活动。此举可能有助于安抚对这起事件表达愤怒的中国，避免中加关系恶化。

华为公司稍后发表的声明写道，“我们相信加拿大和美国的法律体系后续会给出公正的结论”。

同一日，美国总统特朗普接受路透社采访时说，如果有利于国家安全或者有助于解决同中国的贸易纠纷，他可以介入司法部有关华为财务长一案。他说，「如果我觉得对这一空前大规模的贸易协定有利，对国家安全有利，而贸易协定又是一个重要的事件，如果我决定必要，我当然会干预。」

与此同时，加拿大公共安全部长古德尔(Ralph Goodale)周二证实，加拿大前外交官科夫利奇 (Michael Kovrig)被拘留在北京的消息。他说:「我们非常担心.....他作为加拿大人显然在中国遇到了困难.......我们正在不遗余力地尽一切努力去确保他的安全。」

前加拿大驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）谈到了此事说:「在中国没有什么巧合的事。很不幸的是，加拿大陷入了美中之间的争端。中国现在不能痛扁美国，所以就转移目标。」

千万美元保孟晚舟

温哥华当地时间周一早上10点，加拿大法庭继续召开华为财务长孟晚舟保释聆讯。孟晚舟身着上周五穿着的绿色上衣，在法庭上表现自信，与律师简短交谈后就坐下。

孟的律师告诉法庭，高科技监控设备可以确保孟晚舟没有逃亡之虞，并表示孟的丈夫刘晓棕以1500万加元（1130万美元）担保，其中1400万加元是房产，100万加元是现金。另外刘将留在温哥华陪孟晚舟。

孟的律师称，在她等待引渡裁决时，应该被允许住在两栋价值数百万美元的温哥华住宅中的其中一栋，也要求只要有一名保全公司的司机和监护人陪同就可以自由进出。她的律师也说，她会随时佩戴全球定位系统（GPS）手环。此外，所有监控设施的费用都由孟支付。

法官询问，如果孟晚舟不是为了避免被逮捕，为什么2017年以来就停止前往美国。她的律师表示，那是因为美国对华为的敌意，也说孟要处理很多业务，没有必要去美国。

律师说:「我要求法庭自问，她有什么动机潜逃？如果她要以任何方式逃亡或违反命令......说是会让中国难堪也不夸张。」

场外各种意见

在聆讯庭外，聚集了想表达不同意见的人士。有人高举华为从事网路间谍的抗议标语。也有「我国(加拿大)司法独立，敬请尊重」的中英文看板。也有部分华人指责加拿大帮助美国逮捕孟晚舟是出于政治动机。

12月1日,加拿大警方应美国方面的要求,在孟晚舟于温哥华机场转机期间将她逮捕。而就在同一天，美国总统特朗普和中国国家主席习近平还举行了晚餐会，就中美贸易战达成了90天的停战协议。12月7日保释听证会上的最新消息显示，美国方面指责华为曾利用一家香港的空壳公司向伊朗出售美国制裁令禁止的设备。美方还表示孟晚舟和华为在和伊朗开展业务往来时误导了美国的银行。

华为在伊朗具体经营哪些业务，目前并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

夏立民/李鱼 (路透社、美联社、德新社)