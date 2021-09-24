孟晚舟与美达协议获释 两名加拿大公民返国

孟晚舟与美国达成协议获释，软禁在温哥华家中的孟晚舟终获自由，中国则释放了两名加拿大人近三年，这是场「人质外交」吗？
（德国之声中文网）加拿大法官24日签署了华为首席财务官孟晚舟的释放令，取消保释条件，这代表过去近三年被软禁在温哥华家中的孟晚舟终于重获自由。不久後，两名被中国政府拘留的加拿大人也已离开中国， 将于当地时间25日早上抵达加拿大，多项评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。
加拿大官员表示，孟晚舟已与美国检察官达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，加拿大司法部也表示，孟晚舟可以离开加拿大。
孟晚舟24日以视讯方式出席纽约布鲁克林联邦法院听审，并对多项银行欺诈指控表示不认罪，但根据协议，作为交换条件，孟晚舟承认自己参与了一些不当行为。
出席听审的美国助理检察官大卫·凯斯勒（David Kessler）表示，美国政府已和孟晚舟达成缓起诉协议至2022年12月1日，若孟晚舟履行协议条件，将在缓起诉结束後撤销控诉，但若违反协议，仍可能被美方起诉。凯斯勒并进一步建议保释孟晚舟。
美国代理检察官博克曼（Nicole Boeckmann）说：在签订缓诉协议时，「孟晚舟在这场意图欺骗全球金融机构的计划中扮演了主要角色，而她已承担起责任」。
孟晚舟於2018年12月在温哥华国际机场被捕。美国对她发出逮捕令，指控她在华为与伊朗有关的业务方面向汇丰银行提供了具有误导性的讯息，涉嫌欺诈罪。
24日透过视讯远距出庭的孟晚舟，坚持不认罪，法官唐诺利（Ann Donnelly）批准此协议，并称「我认为美国政府已证明缓起诉协议是真诚的」。
孟晚舟获释後，在法庭外向媒体说，感谢中国驻加拿大大使馆的支援，并表示过去三年她的生活可说是天翻地覆。
她说，「这真的是我人生一次宝贵的经验。我永远不会忘记所有收到的祝福，我想感谢我的祖国，还有我祖国的人民，对我的支持和帮助，这是我走到今天最大的支柱」。
加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）在孟晚舟被获释後召开记者会向媒体表示，在中国遭到扣押的两名加拿大公民迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凯（Michael Kovrig）已经在加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）的陪同下，乘坐飞机离开了中国领空，并将返回加拿大。
特鲁多说：「这两个人经历了一场令人难以置信的困境。」对於他们将返国一事，他说：「这对我们所有人来说都是一个好消息，他们正在回家的路上，回到他们的家人身边。」
加拿大前外交官康明凯和商人斯帕弗于2018年孟晚舟被捕后不久在中国被拘留，此后一直被隔离关押中，今年8月，中国法院裁定斯帕弗犯有为境外刺探丶非法提供国家秘密罪，判处他11年有期徒刑。
尽管北京方面自始至终坚持表示，这两起案件没有关联，但特鲁多的自由党政府指责中国在进行「人质外交」。
特鲁多并未被问及两国是否已经达成双边协议。他说：「我要感谢我们在国际社会的盟友和伙伴，他们坚定不移地声援加拿大和这两名加拿大人。」
（综合报导）
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