孟晚舟与美达协议获释 两名加拿大公民返国

（德国之声中文网）加拿大法官24日签署了华为首席财务官孟晚舟的释放令，取消保释条件，这代表过去近三年被软禁在温哥华家中的孟晚舟终于重获自由。不久後，两名被中国政府拘留的加拿大人也已离开中国， 将于当地时间25日早上抵达加拿大，多项评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

加拿大官员表示，孟晚舟已与美国检察官达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，加拿大司法部也表示，孟晚舟可以离开加拿大。

孟晚舟24日以视讯方式出席纽约布鲁克林联邦法院听审，并对多项银行欺诈指控表示不认罪，但根据协议，作为交换条件，孟晚舟承认自己参与了一些不当行为。

出席听审的美国助理检察官大卫·凯斯勒（David Kessler）表示，美国政府已和孟晚舟达成缓起诉协议至2022年12月1日，若孟晚舟履行协议条件，将在缓起诉结束後撤销控诉，但若违反协议，仍可能被美方起诉。凯斯勒并进一步建议保释孟晚舟。

美国代理检察官博克曼（Nicole Boeckmann）说：在签订缓诉协议时，「孟晚舟在这场意图欺骗全球金融机构的计划中扮演了主要角色，而她已承担起责任」。

孟晚舟於2018年12月在温哥华国际机场被捕。美国对她发出逮捕令，指控她在华为与伊朗有关的业务方面向汇丰银行提供了具有误导性的讯息，涉嫌欺诈罪。

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 人质外交 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为去年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 获释返华，亦或递解美国？ 从孟晚舟被捕至今，已经两年有余了，有关是否将她引渡至美国的审理虽已进入最后时刻，但最为乐观的估计也认为，五月之前，这场官司很难尘埃落地。图为2018年庭审刚刚启动时，一些孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。 作者: 达扬



24日透过视讯远距出庭的孟晚舟，坚持不认罪，法官唐诺利（Ann Donnelly）批准此协议，并称「我认为美国政府已证明缓起诉协议是真诚的」。

孟晚舟：「感谢祖国」

孟晚舟获释後，在法庭外向媒体说，感谢中国驻加拿大大使馆的支援，并表示过去三年她的生活可说是天翻地覆。

她说，「这真的是我人生一次宝贵的经验。我永远不会忘记所有收到的祝福，我想感谢我的祖国，还有我祖国的人民，对我的支持和帮助，这是我走到今天最大的支柱」。

遭押加拿大人搭机返家

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）在孟晚舟被获释後召开记者会向媒体表示，在中国遭到扣押的两名加拿大公民迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凯（Michael Kovrig）已经在加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）的陪同下，乘坐飞机离开了中国领空，并将返回加拿大。

特鲁多说：「这两个人经历了一场令人难以置信的困境。」对於他们将返国一事，他说：「这对我们所有人来说都是一个好消息，他们正在回家的路上，回到他们的家人身边。」

加拿大前外交官康明凯和商人斯帕弗于2018年孟晚舟被捕后不久在中国被拘留，此后一直被隔离关押中，今年8月，中国法院裁定斯帕弗犯有为境外刺探丶非法提供国家秘密罪，判处他11年有期徒刑。

尽管北京方面自始至终坚持表示，这两起案件没有关联，但特鲁多的自由党政府指责中国在进行「人质外交」。

特鲁多并未被问及两国是否已经达成双边协议。他说：「我要感谢我们在国际社会的盟友和伙伴，他们坚定不移地声援加拿大和这两名加拿大人。」

（综合报导）

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