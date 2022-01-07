 孟山都中国籍前员工因经济间谍罪被判29月监禁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2022

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时政风云

孟山都中国籍前员工因经济间谍罪被判29月监禁

孟山都中国籍前员工向海涛，于今年1月承认窃取该公司的商业机密让中国政府受益，已于周四被判处29个月监禁。

Monsanto Logo

孟山都公司于2018年被德国达克斯公司拜耳（Bayer）收购

（德国之声中文网）美国司法部周四（4月8日）表示，农业生物科技公司孟山都（Monsanto Company）中国籍前员工向海涛，于今年1月承认窃取该公司的商业机密让中国政府受益，已被判处29个月监禁。

向海涛今年44岁，在2008年至2017年期间受雇于孟山都及其一家子公司。今年1月，他在密苏里联邦法院承认了一项密谋从事经济间谍活动的罪名

美国司法部在一份声明中表示，向海涛周四被判处29个月监禁，以及释放后的三年监督期，并被罚款15万美元。

美国司法部国安局助理总检察长奥尔森（Matthew Olsen）表示：“向海涛密谋窃取重要的商业机密，为自己和中国政府谋取非法利益。”奥尔森说：“经济间谍罪是对美国竞争优势构成威胁的严重罪行，国安局致力对任何窃取商业机密令外国政府受益的人追究责任。”

美国司法部说，2017年6月向海涛在美国机场被联邦官员拦下，当时他正准备携孟山都的专利预测算法副本飞往中国。随后他被允许飞往中国，在中国科学院土壤研究所工作，于2019年11月返回美国时被捕。

孟山都公司于2018年被德国达克斯公司拜耳（Bayer）收购。  

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    作者: Dirk Kaufmann/安静


（路透社）

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