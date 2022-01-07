孟山都中国籍前员工因经济间谍罪被判29月监禁

（德国之声中文网）美国司法部周四（4月8日）表示，农业生物科技公司孟山都（Monsanto Company）中国籍前员工向海涛，于今年1月承认窃取该公司的商业机密让中国政府受益，已被判处29个月监禁。

向海涛今年44岁，在2008年至2017年期间受雇于孟山都及其一家子公司。今年1月，他在密苏里联邦法院承认了一项密谋从事经济间谍活动的罪名。

美国司法部在一份声明中表示，向海涛周四被判处29个月监禁，以及释放后的三年监督期，并被罚款15万美元。

美国司法部国安局助理总检察长奥尔森（Matthew Olsen）表示：“向海涛密谋窃取重要的商业机密，为自己和中国政府谋取非法利益。”奥尔森说：“经济间谍罪是对美国竞争优势构成威胁的严重罪行，国安局致力对任何窃取商业机密令外国政府受益的人追究责任。”

美国司法部说，2017年6月向海涛在美国机场被联邦官员拦下，当时他正准备携孟山都的专利预测算法副本飞往中国。随后他被允许飞往中国，在中国科学院土壤研究所工作，于2019年11月返回美国时被捕。

孟山都公司于2018年被德国达克斯公司拜耳（Bayer）收购。

细数德国企业史上最大海外收购交易 拜耳的创纪录之举 德国化工业巨头拜耳与美国种子生产商孟山都（Monsanto）在2017年9月签署了600多亿美元的并购协议，溢价幅度约为44%。这份协议在2018年3月21日得到了欧委会的通过。不过该交易还面临美国监管部门的批准。尽管如此，世界最大的种子及农业化工品制造商的轮廓已经清晰可见。伴随此次并购案的也有许多批评的声音，孟山都多年来在欧洲不得不因自己的转基因产品面对质疑。此外，孟山都还是除草剂草甘膦的生产商，这种化学物质被怀疑可能致癌。

细数德国企业史上最大海外收购交易 戴姆勒与克莱斯勒合并 总部位于斯图加特的汽车集团戴姆勒-奔驰汽车公司（Daimler Benz）曾于1998年斥资约405亿美元收购美国第三大汽车公司克莱斯勒（Chrysler）。联手9年后，双方又各奔东西。2007年，戴姆勒-克莱斯勒公司以74亿美元的价格，将克莱斯勒公司80.1% 的股份出售给美国瑟伯勒斯资本管理公司（Cerberus Capital Management）。目前克莱斯勒是菲亚特旗下的全资子公司。

细数德国企业史上最大海外收购交易 曼内斯曼收购Orange 1999年秋天，杜塞尔多夫电信公司曼内斯曼（Mannesmann）以353亿美元收购了英国 Orange电信 公司。之后不久，曼内斯曼又被英国电信巨擎沃达丰（Vodafone）以2030亿美元并购。

细数德国企业史上最大海外收购交易 德国电信拿下VoiceStream 2000年，德国电信以340亿美元收购美国移动运营商VoiceStream。德国电信的子公司T-Mobile USA的前身就是VoiceStream。该公司很长一段时间的经营状况都令总部担心不已，但是如今又重新开始盈利。T-Mobile USA目前是美国第三大移动运营商。

细数德国企业史上最大海外收购交易 海德堡水泥收购汉森建材 德国海德堡水泥集团（Heidelberg Cement）于2007年斥资184亿美元收购了英国建材巨头汉森（Hanson），并由此成为世界上最大的骨料生产商，

细数德国企业史上最大海外收购交易 默克收购西格玛-奧德里奇 2014年，总部位于达姆施塔特市(Darmstadt) 的德国制药与化工巨头默克以约164亿美元收购美国生物化学公司西格玛-奧德里奇（Sigma-Aldrich），这也是该公司历史上最大的一起收购。

细数德国企业史上最大海外收购交易 林德收购BOC 德国工业气体巨擘林德公司（Linde）于2006年以155亿美元收购英国同业布林氏氧气公司（BOC），成为全球工业气体市场的领头羊。

细数德国企业史上最大海外收购交易 Powergen归意昂 德国能源巨头意昂集团（Eon）于2001年以151亿美元收购英国电力公司Powergen。意昂借此收购得以涉足英国和美国市场。

细数德国企业史上最大海外收购交易 拜耳拿下默沙东保健业务 2014年，德国制药公司拜耳（Bayer）以142亿美元收购美国制药公司默沙东（Merck& Co Inc）旗下的消费保健部门，拜耳公司由此成为全球第二大非处方药及保健品供应商，仅次于美国的强生集团（Johnson & Johnson）。 作者: Dirk Kaufmann/安静



（路透社）

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