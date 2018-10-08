孟宏伟遭全国政协开除

(德国之声中文网) 中国国内媒体并没有在显著位置报道这一消息。在新华社等官方媒体周六(10月27日)刊发的通稿中，只是提到了会议"审议通过撤销孟宏伟第十三届全国政协委员资格的决定，并提请第四次常委会会议追认"这短短的一句话，而整篇报道则以"汪洋主持召开全国政协第十一次主席会议"为题，叙述了会议的各项其他内容。
这也是今年10月上旬中国当局宣布孟宏伟受贿涉嫌违法、正接受调查、本人已书面提交辞去国际刑警组织主席职务之后，中国官方渠道首次出现的有关孟宏伟的消息。
孟宏伟的拘押地点、是否能够获得代理律师保障其权益，目前外界无从知晓。
孟宏伟妻子接受国际媒体采访时，都是背对镜头
今年9月25日，时任国际刑警组织主席孟宏伟从法国前往中国。据其妻子称，孟宏伟当天中午发送了两条短信之后，就失去联系；大约1周后，她还接到了说中文的陌生男子的恐吓电话，遂向法国警方寻求保护。孟宏伟妻子在接受国际媒体采访时认为，此案疑为政治斗争。
10月7日中国国家监委发布简讯："公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查。"同一天，国际刑警组织表示收到了孟宏伟辞呈。10月8日凌晨，中国公安部召开党委会议，通报"孟宏伟收受贿赂、涉嫌违法接受国家监委监察调查情况"。公安部在官网上发布消息称，孟接受调查"完全是其一意孤行、咎由自取的结果"，称"调查非常及时、完全正确、十分英明，充分表明了以习近平同志为核心的党中央全面从严治党和将反腐败斗争进行到底的鲜明态度和坚定决心"。声明中还特别提到"坚决彻底肃清周永康流毒影响"。
孟宏伟2004年出任中国公安部副部长，并担任国际刑警组织中国国家中心局局长，负责中国警方与其他各成员国之间的合作。2016年11月，孟宏伟当选为国际刑警组织主席。当时，这一人事变动还引发了许多人权组织的忧虑，担心国际刑警组织会成为中国当局的政治工具。不过，国际刑警组织主席一职并无太多实权，其主要工作由秘书长主持。
文山/雨涵/(新华社、路透社)
-
不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
孟宏伟（原国际刑警组织主席）
孟宏伟2016年成为国际刑警组织（Interpol）首位来自中国的主席，同时兼任中国公安部副部长。在孟宏伟今年9月底前往中国失踪、其妻在法国报案后，中国方面10月8日宣布，这位公安系统高官正因腐败等问题接受调查。国际刑警组织也在同一时间宣布，收到了来自孟宏伟的辞呈。目前，这一事件仍在发酵。
-
不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
刘振民（联合国副秘书长）
2017年6月，联合国秘书长古特雷斯任命中国外交部副部长刘振民，担任联合国负责经济和社会事务的副秘书长。在中国外交部，刘振民主管亚洲地区、条约法律、边界与海洋事务。而刘振民的前任吴红波（2012年至2017年）也是中国人。
-
不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
徐浩良（联合国助理秘书长）
2013年，时任联合国秘书长潘基文任命来自中国的徐浩良为联合国助理秘书长、联合国开发计划署助理署长兼亚太局局长。值得注意的是，徐浩良并非由中国政府委派，他在当时也成为非中国政府委派在联合国任职级别最高的中国籍官员。
-
不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
林建海（国际货币基金组织秘书长）
2012年3月，国际货币基金组织（IMF）任命林建海为该机构秘书长，这是IMF第一位来自中国的秘书长（但并非中方推荐出任）。此前，林建海已经在IMF工作了20余年。另外，目前IMF的副总裁张涛是一名中共官员，在IMF任职前在央行系统工作。
-
不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
李勇（联合国工业发展组织总干事）
2013年6月，受到中国政府推荐的时任财政部副部长李勇当选为联合国工业发展组织（简称“工发组织”）新任总干事，并于2017年当选蝉联。李勇在今年8月接受《人民日报》采访时表示，目前国际组织中的中国人才通过一线工作，可以更好理解国际通行做法，并熟练掌握和运用各种规则和技巧。
-
不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
易小准（世贸组织副总干事）
2013年8月，前中国商务部副部长易小准出任世界贸易组织（WTO）副总干事，成为首位担任WTO副总干事的中国官员。
-
不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
赵厚麟 （国际电信联盟秘书长）
赵厚麟2014年10月当选国际电信联盟（简称“国际电联”）秘书长，于2015年1月1日上任，任期4年。他成为国际电联150年历史上首位中国籍秘书长。中国方面当时报道称，这改变了“一直由西方发达国家人士形成电联领导层的格局”。
-
不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
金立群（亚投行行长）
2016年1月，金立群当选亚洲基础设施投资银行（简称“亚投行）首位行长。他此前曾经出任中国财政部副部长、亚洲开发银行副行长、中投公司监事长以及中金公司董事长等要职。
-
不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
杨少林（世界银行首任常务副行长兼首席行政官）
自2016年2月起，中国财政部官员杨少林开始担任世界银行常务副行长兼世界银行集团首席行政官，主管世界银行机构战略、预算、风险管理、廉政等业务。
-
不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
柳芳 （国际民航组织秘书长）
2017年3月，柳芳在国际民用航空组织第204届理事会上被选举为秘书长，同年8月上任，任期三年。她成为了国际民航组织历史上首位中国籍秘书长，也是首位女性秘书长。此前，她曾在中国民航局任职20年。
-
不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
薛捍勤 （国际法院副院长）
在2018年初的换届选举中，薛捍勤当选位于荷兰海牙的国际法院副院长，从2月起正式履职。薛捍勤也是国际法院历史上首位女性副院长。这位中国资深女外交官此前已担任国际法院法官数年。