孟宏伟遭全国政协开除

(德国之声中文网) 中国国内媒体并没有在显著位置报道这一消息。在新华社等官方媒体周六(10月27日)刊发的通稿中，只是提到了会议"审议通过撤销孟宏伟第十三届全国政协委员资格的决定，并提请第四次常委会会议追认"这短短的一句话，而整篇报道则以"汪洋主持召开全国政协第十一次主席会议"为题，叙述了会议的各项其他内容。

这也是今年10月上旬中国当局宣布孟宏伟受贿涉嫌违法、正接受调查、本人已书面提交辞去国际刑警组织主席职务之后，中国官方渠道首次出现的有关孟宏伟的消息。

孟宏伟的拘押地点、是否能够获得代理律师保障其权益，目前外界无从知晓。

今年9月25日，时任国际刑警组织主席孟宏伟从法国前往中国。据其妻子称，孟宏伟当天中午发送了两条短信之后，就失去联系；大约1周后，她还接到了说中文的陌生男子的恐吓电话，遂向法国警方寻求保护。孟宏伟妻子在接受国际媒体采访时认为，此案疑为政治斗争。

10月7日中国国家监委发布简讯："公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查。"同一天，国际刑警组织表示收到了孟宏伟辞呈。10月8日凌晨，中国公安部召开党委会议，通报"孟宏伟收受贿赂、涉嫌违法接受国家监委监察调查情况"。公安部在官网上发布消息称，孟接受调查"完全是其一意孤行、咎由自取的结果"，称"调查非常及时、完全正确、十分英明，充分表明了以习近平同志为核心的党中央全面从严治党和将反腐败斗争进行到底的鲜明态度和坚定决心"。声明中还特别提到"坚决彻底肃清周永康流毒影响"。

孟宏伟2004年出任中国公安部副部长，并担任国际刑警组织中国国家中心局局长，负责中国警方与其他各成员国之间的合作。2016年11月，孟宏伟当选为国际刑警组织主席。当时，这一人事变动还引发了许多人权组织的忧虑，担心国际刑警组织会成为中国当局的政治工具。不过，国际刑警组织主席一职并无太多实权，其主要工作由秘书长主持。

文山/雨涵/(新华社、路透社)