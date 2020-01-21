孟宏伟的妻子公开谈论丈夫、自己和中国政府

（德国之声中文网）去年1月，前国际刑警组织主席孟宏伟以受贿罪被天津市第一中级人民法院一审判处有期徒刑13年6个月，并处罚金人民币200万元。从那时起，他已经消失在中国庞大的刑罚制度中。孟宏伟的妻子高歌在法国独自照料二人所生的一对双胞胎男孩。她申请了政治庇护，由于她怀疑中国特工企图绑架他们、让他们面对无人所知的命运，法国警方开始为高歌和两个孩子提供24小时全天候保护。

从"局内人"变成"局外人"的高歌说，她对自己看到的一切感到恐惧。

Grace Meng以前在接受采访的时候都坚持要求镜头从背后拍摄，不要公开她的相貌。

高歌现在决定放弃隐匿身份，公开反对独裁的中国政府，这有可能让她自己和家人面临更大风险。

在接受美联社独家专访的时候，高歌首次同意出镜。以前她在接受采访的时候都坚持要求镜头从背后拍摄，不要公开她的面容。现在她可以公开、细致地谈论她的丈夫、她自己以及分离给他们造成的巨大变动。

她对美联社说："我有责任公开地告诉世界究竟发生了什么。……我知道如何同一个独裁魔鬼共存。"

她说，她早就不再使用高歌这个名字。现在她使用自己给自己起的名字：Grace Meng。她觉得这个名字更像她自己。她为这个改变感到无比自豪。

"我死了，但是又获得了重生。"Grace说。

高歌把自己的名字改为Grace Meng。她说，她觉得这个名字更像她自己。

对于孟宏伟的下落和健康状况，Grace Meng一无所知。他们的最后一次联络还是2018年9月25日。当时孟宏伟在北京出差。他给Grace连续发了两条短信。一条上面写着："等我的电话。"4分钟之后孟的手机又发出一条短信，短信里只有一把厨房菜刀的表情符号，显然是在暗示危险。Grace Meng猜测，孟宏伟是从公安部的办公室发出的这两条短信。

从那时候起，他们就失去了联系。Grace Meng委托律师寄给中国官方的几封信也都石沉大海。她甚至不知道，孟宏伟现在是否还活着。

"我感受到的悲伤已经到了无以复加的地步，"Grace Meng说，"当然，对我的孩子们来说也同样残酷。"

"我不想我的孩子们没有爸爸，"说到这里Grace Meng哭了起来，"每次孩子们听到敲门声，他们都跑过去看。我知道，他们希望进来的那个人就是他们的父亲。但是每次当他们意识到，并不是爸爸回来了，他们就会默不作声地垂下头。他们真的特别勇敢。"

中国官方对于孟宏伟的命运只有零零星星的报道。2018年10月，Grace Meng在法国报警称自己的丈夫前往中国后失踪后，中共中央纪委国家监委网站发布消息，"公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查"。这标志着孟宏伟成为又一个在党内被清洗的高官。

中共中央纪委国家监委网站发布消息的同一天，国际刑警组织发表声明，称国际刑警组织位于法国里昂的总秘书处收到孟宏伟辞呈，孟辞去主席职务并即刻生效。

国际刑警组织发表的这份声明让Grace Meng至今都仍深感愤怒。她说国际刑警组织没有向她提供任何帮助。她认为，这个致力于共同执法问题的全球组织没有采取更坚定的立场，只会鼓励北京的专制行为。

"一个被强行失踪的人会自愿写一封辞职信吗？"她问道， "一个警察组织可以对这样的典型刑事犯罪视案件而不见吗？"

2019年3月，孟宏伟被开除出党。中纪委通报称，孟宏伟"特权思想极其严重，公权私用，滥权妄为，肆意挥霍国家资财满足家庭奢靡生活"；"家风败坏，利用职务影响为其妻谋取职务，纵容其妻利用其职权搞特殊、谋私利"；"权力观扭曲，利用职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为他人在职务晋升、岗位调整、企业经营等方面谋取利益，非法收受他人巨额财物"。

2020年1月，孟宏伟被以受贿罪审判处有期徒刑13年6个月，并处罚金人民币200万元。孟宏伟当庭表示服从判决，不上诉。

Grace Meng一直坚称，对她丈夫的这些指控都是凭空捏造的，她的丈夫被清洗是因为他一直利用他的高官职位推动改革。

她说："这是一桩假案。这就是政治分歧被变为刑事案件的一个例子。今天中国的腐败程度极其严重，无处不在。但是对于如何解决腐败问题，有两种不同的意见。一种是现在使用的方法。另一种是走向宪政民主，从根本上解决这个问题。"

Grace Meng与家人的合影。

Grace Meng本人的家庭也拥有政治关系。她说她的母亲曾经在立法机关的一个咨询机构任职。她说1949年共产党建国后，她祖父的商业资产被剥夺，人被关起来劳动改造。

她说，历史总是在重复上演。

"这当然是我们家庭的一个巨大悲剧，是巨大痛苦的来源，"Grace Meng对美联社说，"但我也知道，今天中国很多家庭都面临着与我相似的命运。"

（美联社）

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