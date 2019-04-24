孟宏伟“涉嫌受贿”被起诉

（德国之声中文网）中国最高检5月10日发布消息，孟宏伟"涉嫌受贿"一案，近日已由天津检察院第一分院向天津一中院提起公诉。

曾担任国际刑警组织主席、公安部副部长的孟宏伟，2018年9月从国际刑警组织总部所在的法国里昂前往中国后失踪。

中国最高检发布的消息中说，孟宏伟利用担任公安部党委委员、副部长，中国海警局局长等职务上的便利和职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

消息中没有提及孟曾担任国际刑警组织主席职务。

孟宏伟落马之后，他曾经领导的公安部与他划清界限，称要"彻底肃清周永康、孟宏伟的遗毒遗害"。今年3月，孟宏伟已经被"双开"（开除党籍、开除公职）。涉及该案的其他官员也遭到调查。

在孟宏伟被中国拘押后不久，国际刑警组织收到他辞去主席职务的要求。

孟宏伟是习近平反腐运动中倒下的又一名高级官员。批评人士认为，反腐是打压政治对手的手段。

到目前为止，在习近平六年任期内，已有超过一百万官员以反腐的名义受到惩治。

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张平/苗子（法新社）