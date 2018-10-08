孟宏伟是谁？他去哪里了？

(德国之声中文网) 即将年满65周岁的孟宏伟，在进入国际刑警组织任职前，一直在中国的公安系统内工作。他在2004年就出任中国公安部副部长，经历了周永康、孟建柱、郭声琨、赵克志四任部长。2018年10月7日晚间，中国国家监察委员会网站发布消息："公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查。"因此，理论上而言，他的公安部副部长职务尚未被正式解除。而其国际刑警组织主席职务，则已经"主动请辞"。

2004年8月，刚刚就任中国公安部副部长才4个月的孟宏伟，就开始在协调各国警方合作的国际刑警组织内兼任职务，担任中国国家中心局局长。该局是国际刑警组织在中国的常设机构，负责中国警方与其他各成员国之间的合作。

2016年11月，孟宏伟当选为国际刑警组织主席。当时，这一人事变动还引发了许多人权组织的忧虑，担心国际刑警组织会成为中国当局的政治工具。

2018年10月初，居住在国际刑警组织总部所在地法国里昂的孟宏伟妻子向法国警方报案，称孟宏伟9月底去中国后就失踪。10月7日，中国国家监委就发布消息，表示他正因涉嫌违法接受调查。

10月8日凌晨，中国公安部召开了党委会议，"一致认为孟宏伟涉嫌违法接受调查，完全是其一意孤行、咎由自取的结果，一致表示坚决拥护、坚决支持对孟宏伟涉嫌违法进行监察调查。"在公安部网站上刊登的会议通报中，还提到了"坚持有案必查、有腐必惩，力度不减、尺度不松，持之以恒正风肃纪，坚定不移反对腐败，坚决彻底肃清周永康流毒影响，一刻不停歇地深入推进公安机关党风廉政建设和反腐败斗争。"

受周永康牵连？

一些媒体以及社交网络平台据此猜测，孟宏伟"落马"，与此前的周永康案有关。但是，孟宏伟与周永康之间到底存在怎样的关联，外界并不清楚。从目前公开的资料可以得知，周永康在2002年至2007年间曾担任公安部长，孟宏伟正是在此期间从公安部部长助理、公安部交通管理局局长升任公安部副部长。而在此之前，主政四川省的周永康与出身黑龙江的孟宏伟并无明显交集。

2007年，中共十七大召开后，周永康卸任公安部长一职，进入中共的权力核心，成为中央政治局常委。同时，他还担任中共中央政法委书记，该机构是公安部的"直接上级"。

2012年十八大后，周永康退休。2013年12月起，他就受到了中共中央纪委的立案调查，只是当时消息尚未正式向外界公布。半年后，中共当局发布了正式立案调查周永康的消息。此后的调查、起诉、庭审程序一直进行到2015年6月，最终他被法庭判决犯有受贿、滥用职权、泄露国家机密罪，处无期徒刑。

在此期间，孟宏伟的仕途，至少从其公开履历上来看，并无特别大的变化，甚至还兼职出任国家海洋局副局长、中国海警局局长。而他2016年11月当选国际刑警组织主席，若无中国官方的支持，也几乎是不可能的事情。

逐步削权

孟宏伟在去年12月被宣布免去国家海洋局副局长、海警局局长职务。今年4月，中国官方媒体新华社报道指出，公安部副部长孟宏伟已不再担任公安部中共党委委员。然而，根据公开的资料，公安部其他几名副部长，则依然继续担任党委委员。

许多在近年反腐运动中落马的中共高官，也常常会在落马前逐渐被削权。然而，此案也存在许多特殊之处。中国共产党新闻网自己就归纳指出，"相较于其他'老虎'的通报内容，孟宏伟的落马通报内容明显较短。据记者梳理，在今年3月国家监委组建后落马的多名中管干部中，其通报表述基本为'涉嫌严重违纪违法'，'接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查'。像孟宏伟这样直接被通报'涉嫌违法'、由'国家监委监察调查'的尚属首例。"

而且，从高官遭到国家机关隔离调查，到中共官方正式向外界公布消息，通常至少会有几个月的时间。比如，几年前的周永康案，从2013年底立案调查，到2014年夏天正式对外界公布消息，相隔了半年。当然，在此期间，外界也并非完全没有觉察：一旦某位中共高官连续多日没有公开露面，各种猜测就会甚嚣尘上。

但是，孟宏伟从今年9月底突然与亲友失去联系，到中国官方对外界发布相关消息，只有大约10天左右的时间。这一速度之快，在以往落马的副部长级以上高官中，几乎从未出现过。

此外，中共高官因腐败指控落马后，其家人往往都不会公开为其发声。在许多案件中，高官家属甚至也成为了调查对象，最终被查实并被判刑的也不在少数。而孟宏伟的妻子则召开了新闻发布会，声援其丈夫，并表示此案"一定要在国际法与国际舆论的监督之下进行，在此我非常感谢法国政府给予我的支持和帮助。"