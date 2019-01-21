孟宏伟妻控诉“政治迫害” 担心安全

（德国之声中文网）据法新社周二（3月21日）从里昂检察院获悉 , 格雷斯·孟（Grace Meng）早在2月26日就以"企图通过有组织的团伙绑架"的罪名递交了指控。

孟宏伟于2018年9月回国后失踪，他的妻子后来向里昂警方报警。位于法国东部的里昂是国际刑警组织所在地。

之后中国有关部门表示, 已对孟宏伟涉嫌腐败展开调查。201i8年10月7日, 孟宏伟以书面形式向国际刑警组织负责人提交了辞呈。11月份韩国人金钟阳（Kim Jong Yang）接替他担任国际刑警组织新主席。

格雷斯·孟今年1月在法国申请政治庇护。理由是她感觉受到了威胁。据她称，有两名中国商人在去年10月初时拜访了她，并要求她和他们一起乘坐私人飞机飞往捷克。当她拒绝后，两天后他们又来提议和她一起做穿越欧洲的城市旅行。

格雷斯·孟在接受采访时表示, 由于中国当局的"政治迫害"，她担心自己的安全。

根据中国法律，当局可以在不通知孟宏伟家人或者不让其聘请律师的情况下将其关押长达六个月，不久这个期限将到期。中国国家主席习近平将于3月24日至26日访问法国，并将受到法国总统马克龙的接待。

李京慧/叶宣（法新社）