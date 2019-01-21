孟宏伟妻控诉“政治迫害” 担心安全

（德国之声中文网）据法新社周二（3月21日）从里昂检察院获悉 , 格雷斯·孟（Grace Meng）早在2月26日就以"企图通过有组织的团伙绑架"的罪名递交了指控。
孟宏伟于2018年9月回国后失踪，他的妻子后来向里昂警方报警。位于法国东部的里昂是国际刑警组织所在地。
之后中国有关部门表示, 已对孟宏伟涉嫌腐败展开调查。201i8年10月7日, 孟宏伟以书面形式向国际刑警组织负责人提交了辞呈。11月份韩国人金钟阳（Kim Jong Yang）接替他担任国际刑警组织新主席。
格雷斯·孟今年1月在法国申请政治庇护。理由是她感觉受到了威胁。据她称，有两名中国商人在去年10月初时拜访了她，并要求她和他们一起乘坐私人飞机飞往捷克。当她拒绝后，两天后他们又来提议和她一起做穿越欧洲的城市旅行。
格雷斯·孟在接受采访时表示, 由于中国当局的"政治迫害"，她担心自己的安全。
根据中国法律，当局可以在不通知孟宏伟家人或者不让其聘请律师的情况下将其关押长达六个月，不久这个期限将到期。中国国家主席习近平将于3月24日至26日访问法国，并将受到法国总统马克龙的接待。
李京慧/叶宣（法新社）
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不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
孟宏伟（原国际刑警组织主席）
孟宏伟2016年成为国际刑警组织（Interpol）首位来自中国的主席，同时兼任中国公安部副部长。在孟宏伟今年9月底前往中国失踪、其妻在法国报案后，中国方面10月8日宣布，这位公安系统高官正因腐败等问题接受调查。国际刑警组织也在同一时间宣布，收到了来自孟宏伟的辞呈。目前，这一事件仍在发酵。
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不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
刘振民（联合国副秘书长）
2017年6月，联合国秘书长古特雷斯任命中国外交部副部长刘振民，担任联合国负责经济和社会事务的副秘书长。在中国外交部，刘振民主管亚洲地区、条约法律、边界与海洋事务。而刘振民的前任吴红波（2012年至2017年）也是中国人。
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不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
徐浩良（联合国助理秘书长）
2013年，时任联合国秘书长潘基文任命来自中国的徐浩良为联合国助理秘书长、联合国开发计划署助理署长兼亚太局局长。值得注意的是，徐浩良并非由中国政府委派，他在当时也成为非中国政府委派在联合国任职级别最高的中国籍官员。
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林建海（国际货币基金组织秘书长）
2012年3月，国际货币基金组织（IMF）任命林建海为该机构秘书长，这是IMF第一位来自中国的秘书长（但并非中方推荐出任）。此前，林建海已经在IMF工作了20余年。另外，目前IMF的副总裁张涛是一名中共官员，在IMF任职前在央行系统工作。
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李勇（联合国工业发展组织总干事）
2013年6月，受到中国政府推荐的时任财政部副部长李勇当选为联合国工业发展组织（简称“工发组织”）新任总干事，并于2017年当选蝉联。李勇在今年8月接受《人民日报》采访时表示，目前国际组织中的中国人才通过一线工作，可以更好理解国际通行做法，并熟练掌握和运用各种规则和技巧。
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易小准（世贸组织副总干事）
2013年8月，前中国商务部副部长易小准出任世界贸易组织（WTO）副总干事，成为首位担任WTO副总干事的中国官员。
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不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
赵厚麟 （国际电信联盟秘书长）
赵厚麟2014年10月当选国际电信联盟（简称“国际电联”）秘书长，于2015年1月1日上任，任期4年。他成为国际电联150年历史上首位中国籍秘书长。中国方面当时报道称，这改变了“一直由西方发达国家人士形成电联领导层的格局”。
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不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
金立群（亚投行行长）
2016年1月，金立群当选亚洲基础设施投资银行（简称“亚投行）首位行长。他此前曾经出任中国财政部副部长、亚洲开发银行副行长、中投公司监事长以及中金公司董事长等要职。
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不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
杨少林（世界银行首任常务副行长兼首席行政官）
自2016年2月起，中国财政部官员杨少林开始担任世界银行常务副行长兼世界银行集团首席行政官，主管世界银行机构战略、预算、风险管理、廉政等业务。
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不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
柳芳 （国际民航组织秘书长）
2017年3月，柳芳在国际民用航空组织第204届理事会上被选举为秘书长，同年8月上任，任期三年。她成为了国际民航组织历史上首位中国籍秘书长，也是首位女性秘书长。此前，她曾在中国民航局任职20年。
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不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人
薛捍勤 （国际法院副院长）
在2018年初的换届选举中，薛捍勤当选位于荷兰海牙的国际法院副院长，从2月起正式履职。薛捍勤也是国际法院历史上首位女性副院长。这位中国资深女外交官此前已担任国际法院法官数年。