 孟宏伟妻担忧“被消失”递交庇护申请 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2019

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时政风云

孟宏伟妻担忧“被消失”递交庇护申请

国际刑警组织前主席孟宏伟的妻子Grace Meng在法国申请庇护。接受法国媒体采访时她表示担心被绑架。

Grace Meng (Getty Images/J. Pachoud)

因为担忧人身安全，孟妻在媒体采访中拒绝露脸

（德国之声中文网）孟妻律师上周五（1月18日）宣布了这个消息。法国媒体援引Grace Meng说，最近几周她在里昂被陌生人跟踪，接到过可疑的电话，她的车牌也被神秘人拍照。

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她向法国法语新闻广播电台说："我和孩子需要法国政府的保护、协助和帮助……我怕自己会被绑架。"

孟妻的律师马斯涅尼（Emmanuel Marsigny）告诉路透社，丈夫失踪不久，她就受到警方保护，最近递交了庇护申请。

法国当局拒绝对庇护申请发表评论。目前还不清楚孟宏伟被关押在哪里。     

孟妻向《解放报》（Libération）透露，有两名中国商人10月份时曾到家拜访，其中一位她认识。当时中国政府还没有宣布她丈夫被捕的消息。两人当时邀请她乘私人飞机前往捷克。

Grace Meng说，他们向她寻求投资建议，因为她上过经济课程，但她对此表示了拒绝。"这就是我所说的绑架企图"。她还表示，十月下旬中国驻里昂使馆通知她说有丈夫的信件，坚持要当面交给她。孟妻希望对方通过法国警方转交，或者法国警方可以陪同她前往使馆，但对方并未给予答复。    

Meng Hongwei (picture-alliance/dpa/M. Metzel)

中国政府称孟宏伟因涉嫌腐败而接受组织调查

她向法国媒体表示："我接到过奇怪的电话，我的车甚至也受到损坏。一男一女两个中国人一直跟踪我到酒店。"因为担忧人身安全，孟妻在媒体采访中拒绝露脸。

在上周五发表的采访中，Grace Meng表示自孟宏伟被捕后，她还没有和丈夫或中国的任何朋友或亲戚取得联系，她的中国手机和邮箱已被屏蔽。

去年9月末，时任国际刑警组织主席孟宏伟从法国前往中国。据其妻子称，孟宏伟当天中午发送了两条短信之后，就失去联系。大约1周后，她还接到了说中文的陌生男子的恐吓电话，遂向法国警方寻求保护。孟宏伟妻子在接受国际媒体采访时认为，此案疑为政治斗争。中国官方后来发布消息，称孟宏伟因涉嫌腐败而接受组织调查。去年11月，国际刑警组织选举韩国人金钟阳担任新主席。

 

文木 / 苗子（路透社，法新社等）

 

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