孟宏伟妻担心生命安全 采访时中国使领馆来电

（德国之声中文网）在此前接受美联社采访时，格蕾丝·孟（Grace Meng）哽咽着用中文说，自己所作所为"为了我深爱的丈夫、为了我年幼的孩子，为了我的祖国和人民，为了所有妻子和孩子的丈夫不再被消失"。

在最新接受美国媒体CNN的采访视频中，格蕾丝·孟再次哽咽着用英文对记者说，"孩子是我的一切"、"可能他们（两个孩子）感到发生了一些事"、"我不想伤他们的心"，表示两个7岁的儿子还不知道爸爸的情况。

她说："他们（中国当局）喜欢暗箱操作。"还表示担心自己和孩子的人身安全。目前，格蕾丝·孟处于法国警方的保护中。

CNN在报道中写道，在接受采访期间，格蕾丝·孟的手机响了三次。她说，中国使领馆一直不停打电话，但她拒绝与他们单独见面，坚持要求见面时要有媒体和律师在场。

在采访视频中，格蕾丝·孟的手机突然响起，接通后对方（一名女性）先用法语问好，然后说"我是副总领事"。格蕾丝·孟只是回复"sorry, sorry"，然后挂掉了，说自己只想收到丈夫的电话。

和之前美联社发布的视频一样，格蕾丝·孟没有正面露面，声音听起来比较年轻。她说自己非常想念丈夫，说孟宏伟是"正直的人、严格守法的人、一直为建立法制社会而努力的人"。

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她还说，孟宏伟此前已经有所担忧--在看到很多人在毫无解释的情况下"人间蒸发"。她表示，一些人就这样消失了，他们年迈的父母不知道他们身上究竟发生了什么。"他们（那些失踪者的父母）到死也没能见到自己的孩子，他们就这样消失了。……我有责任来帮助这些人。"

格蕾丝·孟还展示了孟宏伟发给她最后的短信。9月25日下午12：26的短信写着"等我电"，下午12：30的短信是一把刀子，然后是一个下午12：37的未接语音通话。

她在接受美联社采访时表示，在短信后她收到了威胁电话，因此恐惧之下报警。

孟宏伟是国际刑警组织首位中国籍主席，也是中国公安部副部长。国际刑警组织（Interpol）周日晚宣布，孟宏伟已经辞去该机构主席的职务。目前，法国当局正在调查孟宏伟事件。

消息人士：孟宏伟与周永康"从不亲密"

在格蕾丝·孟在法国报案两天后，中国官方证实，孟宏伟正在接受调查。中国公安部公开发布"坚决拥护对孟宏伟涉嫌违法进行监察调查"，称孟接受调查"完全是其一意孤行、咎由自取的结果"，"调查非常及时、完全正确、十分英明，充分表明了以习近平同志为核心的党中央全面从严治党和将反腐败斗争进行到底的鲜明态度和坚定决心"。

声明中还特别提到了，"坚决彻底肃清周永康流毒影响"，似乎间接印证了此前媒体有关孟宏伟落马与周永康案有关联的猜测。

10月10日，《南华早报》在报道中援引一名与熟悉周家的消息人士称，孟宏伟与被判无期徒刑、已经入狱的前中共高官周永康"从不亲密"，否认了孟宏伟与周永康相关联的传闻。

在接受美联社采访时，格蕾丝·孟驳斥了中国官方对孟宏伟的腐败指控，称这只是北京当局逮捕自己丈夫的借口。在接受CNN采访时，她说孟宏伟被逮捕是政治原因。

1953年11月出生的孟宏伟即将年满65岁。在进入国际刑警组织任职前，他一直在中国公安系统工作。在孟2004年被提拔为中国公安部副部长时，周永康任公安部部长。在周永康"入常"以及2007年至2012年主政中共中央政法委时，依然主管孟宏伟的工作。

不过，消息人士则对《南华早报》表示，孟宏伟与周永康只是工作关系，说"在周永康2003年空降到公安部时，孟宏伟已在公安系统工作了很多年"，还说"提拔孟宏伟（为公安部副部长）绝对不是周永康的意思"。