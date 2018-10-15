 孟宏伟妻子：腐败指控是“政治迫害” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2018

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时政风云

孟宏伟妻子：腐败指控是“政治迫害”

孟宏伟妻子接受国际媒体采访，表示她收到威胁电话。她对法国表示感谢，但感到法国也承受来自中国的很大压力。

Grace Meng Frau von Interpol-Präsident Meng Hongwei (picture-alliance/AP Photo/J. Leicester)

孟宏伟妻子（2018年10月7日）

（德国之声中文网）孟宏伟的妻子近日接受BBC采访时用英文表示，她对孩子们说，爸爸在长期出差。孩子们问了三天：爸爸什么时候回来？我想听爸爸的声音。"这就是我为什么必须站出来，不希望其他的妻子、孩子像我们一样。"

孟宏伟的妻子表示，收到过威胁电话。"一个电话说，有两队人马，针对你。我很惊讶，为什么针对我？"

BBC记者问她，是否信赖法国能保护其安全。她回答说："（这是个）好问题。"

孟妻表示，她认为，这是一场政治迫害。"我不确定他是否还活着。他们残酷，他们肮脏。这件事意味着，他们什么都敢做。我无法想象。现在对整个中国都是这样。"

10月16日，法国《国际邮报》（Courrier International）在里昂采访了孟妻。采访部分用中文、部分用英文进行。

据中央社报道，孟妻表示，中国驻法大使馆曾联系她，说孟宏伟写了一封信给她，她告诉大使馆，希望在有人陪伴、有人见证的情况下取信，后来大使馆就再无消息，也没再联系，她与中国的通讯方式都被切断，她的中国手机也不通了。

她说，7岁的双胞胎对事情不知情。

孟妻在采访中对法国当局表示感谢，但也感觉法国承受来自中国很大的压力。

Meng Hongwei Interpol-Präsident wird in China vermisst (picture-alliance/dpa/W. Maye-E)

孟宏伟（2017年7月）

她在采访中指中国公安部国际合作局局长廖进荣对孟宏伟执行这起"政治迫害"。她否认对丈夫的贿赂指控，表示相信他。

记者还问及，她是否感到自己与刘霞的处境相像。孟妻用中文问了两次谁是刘霞。记者向她解释刘霞是诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀。孟妻表示，她过去花时间照顾孩子和工作，并不是对这类话题不感兴趣，但读的不多。她和孟宏伟不属于任何政治阵营。

记者最后问，中国国家主席习近平要求绝对忠诚，这个要求是否对孟宏伟造成问题，孟妻表示："我们绝对忠于我们的祖国，对中国。"

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