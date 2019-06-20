孟宏伟妻子状告国际刑警组织

（德国之声中文网）孟宏伟妻子高歌（Grace Meng)表示，她的律师已在海牙常设仲裁法院提起诉讼。在发给美联社的一项声明中，高歌写道：国际刑警组织"未尽到保护我家人的义务"，"在其成员国中国的国际性错误行动中负有罪责。"

国际刑警组织本周日发表声明，强烈驳斥犯有任何错误。声明写道，这起仲裁案今年4月由孟宏伟及家人的律师提出，但指控毫无根据，国际刑警组织没有参与中方的任何行动。声明同时指出，与高歌的交流属于机密性质。

对记者有关作何评价的询问，海牙仲裁法院尚未做出回应。通常这样的案子都要耗费很长时间，审理过程和裁决也都不公之于众。

孟宏伟2016年11月当选国际刑警组织主席，但保留中国公安部副部长职务。2018年9月，偕全家住在里昂的孟宏伟回中国后失去音讯，妻子高歌在法国报案。中方继而表示，孟宏伟因涉嫌腐败正在接受调查。

妻子高歌在法国报案后接受媒体采访

今年3月，中纪委发表声明，称孟宏伟将由司法机关起诉，并决定给予其双开(开除党籍和公职）。6月20日，中国媒体报道，孟宏伟被指控2005年至2017年利用职权受贿人民币1446万余，孟宏伟当庭表示认罪悔罪。法庭宣布择期宣判。中国官媒的相关报道中，没有提及孟曾担任国际刑警组织主席。

孟宏伟被抓捕后，高歌和两个年幼的双胞胎儿子一直留在法国。高歌曾多次以Grace Meng的名字接受外媒采访，寻求帮助，但每次都背对镜头，不愿暴露真容。高歌还称孟宏伟案是政治案件，孟宏伟是中国政治迫害的受害者，今年1月，高歌正式向法国政府申请政治庇护。她表示受到威胁，担心被绑架，并受到法国警方保护。 今年5月，法国批准了高歌的庇护请求。

据报道，高歌有香港身份证，曾挂名中国太平保险集团等多家公司高管职务，在境内外购有多处房产。在孟宏伟被捕事件后，高歌被撤掉山东省政协常委、民建青岛市委副主任等职务。

孟宏伟曾是中国前政治局常委、政法委员周永康的下属。有猜测认为，孟宏伟倒台是在习近平那里"不受宠"。习近平轰轰烈烈的反腐运动也被视为加强共产党的领导，打击异己和潜在挑战者的工具。

观看视频 02:12 分享 国际刑警组织主席孟宏伟的妻子在法“寻夫” 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/36Akk 国际刑警组织主席孟宏伟的妻子在法“寻夫”

乐然/雨涵（美联社）