 孟宏伟妻子状告国际刑警组织 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.07.2019

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时政风云

孟宏伟妻子状告国际刑警组织

国际刑警组织前主席孟宏伟之妻高歌状告国际刑警组织没有尽责保护孟宏伟免遭中国逮捕，也没有保护其家人。孟宏伟去年9月从国际刑警组织位于里昂的总部回北京后“失踪”，后受到审判。

Grace Meng (picture-alliance/dpa/Kyodo)

高歌多次接受媒体采访，谈自身安全堪忧

（德国之声中文网）孟宏伟妻子高歌（Grace Meng)表示，她的律师已在海牙常设仲裁法院提起诉讼。在发给美联社的一项声明中，高歌写道：国际刑警组织"未尽到保护我家人的义务"，"在其成员国中国的国际性错误行动中负有罪责。"

国际刑警组织本周日发表声明，强烈驳斥犯有任何错误。声明写道，这起仲裁案今年4月由孟宏伟及家人的律师提出，但指控毫无根据，国际刑警组织没有参与中方的任何行动。声明同时指出，与高歌的交流属于机密性质。

对记者有关作何评价的询问，海牙仲裁法院尚未做出回应。通常这样的案子都要耗费很长时间，审理过程和裁决也都不公之于众。

孟宏伟2016年11月当选国际刑警组织主席，但保留中国公安部副部长职务。2018年9月，偕全家住在里昂的孟宏伟回中国后失去音讯，妻子高歌在法国报案。中方继而表示，孟宏伟因涉嫌腐败正在接受调查。

Grace Meng, Frau von Interpol-Präsident Meng Hongwei (Getty Images/J.Pachoud)

妻子高歌在法国报案后接受媒体采访

今年3月，中纪委发表声明，称孟宏伟将由司法机关起诉，并决定给予其双开(开除党籍和公职）。6月20日，中国媒体报道，孟宏伟被指控2005年至2017年利用职权受贿人民币1446万余，孟宏伟当庭表示认罪悔罪。法庭宣布择期宣判。中国官媒的相关报道中，没有提及孟曾担任国际刑警组织主席。

孟宏伟被抓捕后，高歌和两个年幼的双胞胎儿子一直留在法国。高歌曾多次以Grace Meng的名字接受外媒采访，寻求帮助，但每次都背对镜头，不愿暴露真容。高歌还称孟宏伟案是政治案件，孟宏伟是中国政治迫害的受害者，今年1月，高歌正式向法国政府申请政治庇护。她表示受到威胁，担心被绑架，并受到法国警方保护。 今年5月，法国批准了高歌的庇护请求。

据报道，高歌有香港身份证，曾挂名中国太平保险集团等多家公司高管职务，在境内外购有多处房产。在孟宏伟被捕事件后，高歌被撤掉山东省政协常委、民建青岛市委副主任等职务。

孟宏伟曾是中国前政治局常委、政法委员周永康的下属。有猜测认为，孟宏伟倒台是在习近平那里"不受宠"。习近平轰轰烈烈的反腐运动也被视为加强共产党的领导，打击异己和潜在挑战者的工具。

观看视频 02:12

国际刑警组织主席孟宏伟的妻子在法“寻夫”

乐然/雨涵（美联社）

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被控受贿1446万 孟宏伟当庭认罪

前国际刑警组织主席、前中国公安部副部长孟宏伟周四在天津接受审判。孟宏伟被控受贿1446万元人民币，他当庭认罪，法庭宣布将择期宣判。此外，中国官方报道中，没有提及孟曾担任国际刑警组织主席职务。 (20.06.2019)  

孟宏伟妻子：腐败指控是“政治迫害”

孟宏伟妻子接受国际媒体采访，表示她收到威胁电话。她对法国表示感谢，但感到法国也承受来自中国的很大压力。 (19.10.2018)  

律师：孟宏伟的妻子正式获得法国庇护

据律师透露，前国际刑警组织主席孟宏伟的妻子在法国获得了庇护。上周，中国最高检发布消息称，孟宏伟非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。 (15.05.2019)  

孟宏伟“涉嫌受贿”被起诉

中国最高检发布的消息中说，曾担任国际刑警组织主席的孟宏伟非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。 (10.05.2019)  

中国正式逮捕前Interpol主席孟宏伟

中国当局以涉嫌受贿罪正式逮捕了孟宏伟。而这位前国际刑警组织主席早在半年多前就已被拘。其妻去年在法国报案导致该事件受到全球舆论关注。 (24.04.2019)  

孟宏伟失踪6月后被"双开"

6个月前，中国公安部副部长、正在担任国际刑警组织主席的孟宏伟在回中国开会期间被失踪。周三，中共纪检委和国家监委对其发出"双开"的声明。 (27.03.2019)  

孟宏伟妻担忧“被消失”递交庇护申请

国际刑警组织前主席孟宏伟的妻子Grace Meng在法国申请庇护。接受法国媒体采访时她表示担心被绑架。 (21.01.2019)  

刑警组织秘书长: 必须尊重国家主权

国际刑警组织的主席孟宏伟失踪后，他的秘书长今日首次公开表示，碍于国际刑警组织的规章限制，他也无能为力。而且为了维持组织的每日运营，尽管「这无疑是个非常遗憾的状况」，组织也已经准备选出新的主席。 (09.11.2018)  

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