孟宏伟失踪6月后被"双开"

（德国之声中文网）中共纪委、国家监委网站周三（3月27日）发布声明，中国公安部原副部长、原国际刑警主席孟宏伟将被检察机关审查起诉。

声明指出，中共中央纪委对孟宏伟就腐败问题进行调查后，决定给予其开除党籍处分，国家监委决定开除其公职。鉴于其涉嫌犯罪问题移交检察机构依法起诉。所涉财物随案移交。

上周日，孟宏伟身在里昂的妻子接受法国电视台采访时说，她已在中国国家主席习近平到访巴黎前夕，向法国总统马克龙写信求助。

中纪委的相关声明指出的孟宏伟涉嫌所有的罪行包括，"肆意挥霍国家资财满足家庭奢靡生活；家风败坏，利用职务影响为其妻谋取职务，纵容其妻利用其职权搞特殊、谋私利"，此外，孟宏伟"拒不执行党中央决定"，"公权私用，滥权妄为"。

自去年9月下旬孟宏伟公出回国后就再未露面。外界无法获知他被羁押的地点以及其它详细情况。他是否允许聘请律师、有没有聘请律师，也都不清楚。

去年10月7日晚，中共纪委网站发布消息，称孟宏伟接受国家监委监察调查。当日，国际刑警组织称，收到孟宏伟辞职声明。

路透社的报道指出，由于中国法院一律听从党的领导、不会质疑党对孟案作出的结论，因此，孟宏伟将有罪重判的结果将是不难想象的。

2016年，在中国大力推动更多扮演国际组织领导角色的趋势中，正在公安部副部长位置上的孟宏伟，被推选为国际刑警主席。当时，这一人事变动受到人权组织的批评，认为中国将会利用国际刑警组织这一有利的杠杆，加大对中国海外人权活动着的迫害。