 孟宏伟失踪6月后被″双开″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

孟宏伟失踪6月后被"双开"

6个月前，中国公安部副部长、正在担任国际刑警组织主席的孟宏伟在回中国开会期间被失踪。周三，中共纪检委和国家监委对其发出"双开"的声明。

Interpol Präsident, Meng Hongwei (Reuters/J.Pachoud)

孟宏伟在国际刑警组织总部门前（2018年5月）

DW.COM

国际刑警组织前主席孟宏伟在中国被逮捕后，其妻子在法国以企图绑架罪提出刑事指控，并表示由于中国当局的"政治迫害"，她担心自己的安全。 (20.03.2019)

国际刑警组织前主席孟宏伟的妻子Grace Meng在法国申请庇护。接受法国媒体采访时她表示担心被绑架。 (21.01.2019)

国际刑警组织的主席孟宏伟失踪后，他的秘书长今日首次公开表示，碍于国际刑警组织的规章限制，他也无能为力。而且为了维持组织的每日运营，尽管「这无疑是个非常遗憾的状况」，组织也已经准备选出新的主席。 (09.11.2018)

（德国之声中文网）中共纪委、国家监委网站周三（3月27日）发布声明，中国公安部原副部长、原国际刑警主席孟宏伟将被检察机关审查起诉。

声明指出，中共中央纪委对孟宏伟就腐败问题进行调查后，决定给予其开除党籍处分，国家监委决定开除其公职。鉴于其涉嫌犯罪问题移交检察机构依法起诉。所涉财物随案移交。

上周日，孟宏伟身在里昂的妻子接受法国电视台采访时说，她已在中国国家主席习近平到访巴黎前夕，向法国总统马克龙写信求助。

中纪委的相关声明指出的孟宏伟涉嫌所有的罪行包括，"肆意挥霍国家资财满足家庭奢靡生活；家风败坏，利用职务影响为其妻谋取职务，纵容其妻利用其职权搞特殊、谋私利"，此外，孟宏伟"拒不执行党中央决定"，"公权私用，滥权妄为"。

自去年9月下旬孟宏伟公出回国后就再未露面。外界无法获知他被羁押的地点以及其它详细情况。他是否允许聘请律师、有没有聘请律师，也都不清楚。

去年10月7日晚，中共纪委网站发布消息，称孟宏伟接受国家监委监察调查。当日，国际刑警组织称，收到孟宏伟辞职声明。

路透社的报道指出，由于中国法院一律听从党的领导、不会质疑党对孟案作出的结论，因此，孟宏伟将有罪重判的结果将是不难想象的。

2016年，在中国大力推动更多扮演国际组织领导角色的趋势中，正在公安部副部长位置上的孟宏伟，被推选为国际刑警主席。当时，这一人事变动受到人权组织的批评，认为中国将会利用国际刑警组织这一有利的杠杆，加大对中国海外人权活动着的迫害。

 

相关内容

Grace Meng

孟宏伟妻控诉“政治迫害” 担心安全 20.03.2019

国际刑警组织前主席孟宏伟在中国被逮捕后，其妻子在法国以企图绑架罪提出刑事指控，并表示由于中国当局的"政治迫害"，她担心自己的安全。

Frankreich Beaulieu-sur-Mer Xi Jinping bei Macron

「马习会」法国登场 猜疑中寻商机 25.03.2019

离开意大利和摩納哥两个「友好国家」，习近平转赴法国与欧盟领军人物见面，外界关注一些争议和敏感话题会否浮上台面。

Grace Meng

孟宏伟妻担忧“被消失”递交庇护申请 21.01.2019

国际刑警组织前主席孟宏伟的妻子Grace Meng在法国申请庇护。接受法国媒体采访时她表示担心被绑架。

广告

媒体看中国

Merkel Macron Juncker Jinping in Frankreich (Reuters/P. Wojazer)

德语媒体：为何马克龙不单独会见习近平

德语媒体纷纷关注法国总统马克龙邀请德国总理默克尔、欧盟委员会主席容克一同与来访的中国国家主席习近平会晤一事。  