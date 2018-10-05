孟宏伟去哪儿了？北京"沉默是金"

（德国之声中文网）孟宏伟的妻子在法国报案，称孟于9月底回中国之后失踪。这是中国最新一起引人注目的高级官员失联案件，之前曾有中国政府高官、商业巨头或明星消失过数周甚至数月。

迄今为止，北京对孟宏伟事件并未发出任何声音。中国外交部也未回应法新社的置评请求。不过这位64岁的国际刑警组织主席的消失不见迅速引起外界关注，有猜测认为，依然担任中国公安部副部长的他被卷入了北京的反腐运动。《南华早报》援引一名消息人士指出，孟宏伟抵达北京后即被纪委带走。

虽然法律规定当局要通知拘留人员家属，但若涉及国家安全、恐怖主义或者对破坏或篡改证据担忧时存在例外。人们没有任何消息的情况下被纪委监管数周甚至数月的例子屡见不鲜。国际刑警组织也对孟的下落保持沉默。

最近几年曾有中国高官 "被消失"，当局没有进行任何解释，失踪一段时间后政府通常会公布他们因涉嫌腐败而受到调查。

香港《南华早报》援引一位不愿透露姓名的消息人士指出，孟刚刚抵达中国就被问话，但并不清楚具体缘由。法国警方正在着手调查，法国官方称，这是一起"令人担忧的失踪"。在一份声明中，国际刑警组织表示得知了此事。

澳大利亚国立大学犯罪学教授布罗德赫斯特（Roderic Broadhurst）周六表示，孟的失踪尤其让国际刑警组织中与中国合作的部门感到不安，最终，该事件可能会影响中国与其他国家在法律援助领域的合作。"这事儿发生的很奇怪"，但中国可能会忽略造成的政治影响："这是需要付出代价的，但我猜他们会认为这是个成本值得承担。"