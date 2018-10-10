孟宏伟事件：迄今为止发生了什么？

（德国之声中文网）1953年11月出生的孟宏伟，在国际刑警组织任职前一直在中国公安系统工作。他2004年被提拔为中国公安部副部长，时任部长是后被判处无期徒刑的周永康。2016年11月，孟宏伟当选为国际刑警组织主席，成为该组织成立以来的第一位中国主席。当时，这一人事变动引发人权组织的忧虑，担心国际刑警组织会成为中国当局的政治工具。

据媒体报道，在孟宏伟成为国际刑警组织主席后，他同妻、儿一起搬到里昂。这被指是一个不同寻常的举动，因为孟宏伟一年在里昂的公务活动很少，本不需要常驻里昂。

2017年12月，孟宏伟不再担任中国国家海洋局副局长、中国海警局局长的职务。孟宏伟此前是2013年新组建的中国海警局的首任局长。

2018年4月，中国公安部的"领导信息"栏目更新显示，公安部副部长孟宏伟已经不再担任公安部党委委员。

2018年8月28日，公安部官网的"重要活动和讲话"发布了孟宏伟落马前的最后一条信息：内容是孟宏伟8月23日在北京会见新加坡内政部第二常任秘书黎忠汉。

2018年9月25日，依据孟宏伟妻子格蕾丝·孟（Grace Meng）的描述，孟宏伟在当天中午12：26发给她短信，写着"等我电"，12：30孟宏伟再次发给她短信，内容是一把刀子。然后是一个12：37的未接语音通话。

2018年10月初，据孟妻对媒体称，她自最后两条短信后再未得到孟宏伟的消息，但她在孟宏伟失联一周后（大约10月初）收到一名陌生男子电话，男子告诉她，"你只要听不要说话，我们已经派了两组人专门针对你，我们知道你在哪里"。接到该电话后，孟妻向法国警方寻求帮助和保护。

2018年10月5日传出消息，孟妻已经向法国警方报案，称孟于9月底回中国之后失踪。法国警方同天表示，已就此案展开调查。

2018年10月6日，总部在里昂的国际刑警组织表示，已通过法律渠道询问中方孟宏伟的去向，"希望中国官方能回应机构对主席状况的关注"。

2018月10月7日，美联社发布对孟宏伟妻子的采访。这是孟妻第一次公开发声。视频中可以看到，孟妻背对着镜头说："为了我深爱的丈夫、为了我年幼的孩子，为了我的祖国和人民，为了所有妻子和孩子的丈夫不再被消失。虽然见不到我的丈夫，但我们始终心灵相通。我相信他会支持我这样做。这件事情属于公平正义，属于国际社会，这件事情也属于我挚爱的祖国和人民……"

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2018年10月7日深夜，中国中央纪委国家监委网站会发布消息:"公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查。"

2018年10月7日（法国当地时间），在中国官方公布孟宏伟遭调查消息后，国际刑警组织发布声明，称收到孟宏伟的辞呈。"今天，10月7日，位于法国里昂的国际刑警组织总秘书处收到孟宏伟先生辞去国际刑警组织主席一职，该辞呈即刻生效。"

2018年10月8日凌晨，中国公安部召开党委会议，通报"孟宏伟收受贿赂、涉嫌违法接受国家监委监察调查情况"。公安部在官网上发布消息称，孟接受调查"完全是其一意孤行、咎由自取的结果"，称"调查非常及时、完全正确、十分英明，充分表明了以习近平同志为核心的党中央全面从严治党和将反腐败斗争进行到底的鲜明态度和坚定决心"。声明中还特别提到"坚决彻底肃清周永康流毒影响"。从孟宏伟"被失踪"到中国官方对外发布相关消息，只有大约10天左右。这一速度之快，在以往落马的副部长级以上高官中，几乎从未出现过。

2018年10月9日，孟妻再次接受了美联社以及CNN的面对面采访。采访中，孟妻表示，担心自己和孩子的人身安全。在接受CNN采访时，孟妻的手机突然响起，接通后一名女性先用法语问好，然后说"我是副总领事"。格蕾丝·孟只是回复"sorry, sorry"，然后挂掉了。CNN在报道中写道，孟妻说，中国（驻法）使领馆一直不停打电话，但她拒绝与他们单独见面，坚持要求见面时要有媒体和律师在场。

孟妻在接受采访时一直背对着镜头

2018年10月10日，中国外交部发言人陆慷在答记者问时表示，孟宏伟受贿涉嫌违法，本人已书面提交辞去国际刑警组织主席职务。中国公安部已正式通报国际刑警组织总秘书处。就孟妻对媒体说她受到电话威胁，陆慷称不知道这个情况，但是又说如果孟妻是中国公民，中国外交使团联系她是"很自然的"。

目前，法国当局仍在对孟宏伟事件进行调查。