孟加拉服装业罕见加薪 工厂望品牌承担成本

（德国之声中文网）自上周起，来自数十家服装工厂的上万名工人在孟加拉国最大工业城市加吉坡以及阿苏利亚发起罢工抗议，警方发射催泪弹和橡胶弹驱散群众。

抗议活动至本周仍未停歇，服装工人与警方周三（11月8日）于加吉坡再次发生冲突，媒体报导称造成一名参与抗议的23岁缝纫机操作员死亡，数人受伤。

五年来首度加薪

孟加拉国政府周二（11月7日）表示，从12月1日起，最低工资将上涨56.25%，达到每月12500塔卡（114美元），这是五年来的首次工资上涨。除了一次性涨薪以外，政府还表示，工人每年将获得5%的加薪。不过，服装工人对此表示涨薪幅度还不够，但工会拒绝了继续加码。

孟加拉国警方与抗议工人对峙

服装工厂主代表拉赫曼 (Siddiqur Ra​​hman) 称，由工厂主、工会领导人和官员组成的小组一致同意增涨工资。不过，他也表示在明年一月份大选之前的涨薪对于这个占GDP近16%、每年出口收入超过400亿美元的行业来说可能是一场「灾难」。

成本上升 出口下降

低工资帮助了孟加拉国成为仅次于中国的全球最大服装出口国，但近期以来飙升的燃料和电力价格，导致这个南亚发展中国家的居民生活成本持续上升。

孟加拉国的4000多家服装工厂为全球时装品牌如海恩斯莫里斯（H&M）、飒拉（Zara）、盖璞（Gap）、雨果博斯（Hugo Boss）和露露柠檬（Lululemon）等供货。

但与大多数消费品制造商一样，时尚零售商也面临着高库存和全球经济放缓的问题，主要市场的消费者因感到手头拮据而减少了购买量，导致上个月孟加拉国服装产品出口额下降14% 。

服装业困境

服装出口商Plummy Fashions总经理、针织品制造商和出口商协会前主席霍克（Fazlul Hoque）在谈到工资上涨时表示「时机不太好」。他说，涨薪将使整体成本增加5-6%，他和其他工厂主已要求客户同意提高成本费率，以帮助承担这项支出。劳动力占其总成本的10%至13%。

霍克提到，该行业目前陷入困境，订单流动缓慢、能源供应不足，整体经济形势也不佳。「在这种情况下，想大幅提高工资肯定会很艰难，……，但对于工人来说，我赞同这是合理的要求。」

孟加拉国的服装工人多为女性

「负责任的采购措施」

上个月，包括阿迪达斯、盖璞、李维斯（Levi Strauss）在内的多个时尚品牌在一封信中告诉孟加拉国总理哈西娜（Sheikh Hasina），他们「致力于实施负责任的采购措施」 ，以实现为工人们提供更高的工资。信中说：「我们持续建议孟加拉国政府采取年度最低工资审查机制，以跟上不断变化的宏观经济因素。」

但向沃尔玛和飒拉等公司销售服装的Envoy集团总经理穆谢迪（Abdus Salam Murshedy）说，随着主要经济体经济放缓，乌克兰和中东战争引发地缘政治担忧，买家不愿意支付「正确的、公平的价格」。

与哈西娜同为孟加拉国人民联盟党的穆谢迪表示：「买家可能会先说没有问题，但当他们下订单时，他们会说还有很多其他竞争供应商，所以你最好这样做或那样做。」他强调：「这个行业需要有能力支付它的成本。如果没有这个行业，工人到哪去工作呢？」

新冠疫情如何改变服装业？

（法新社、路透社）

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