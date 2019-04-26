孟加拉是否掉入了中国陷阱？

(德国之声中文网) 一周前，孟加拉总理哈西娜(Sheikh Hasina)访问中国，两国之间签署了一系列双边协议，其中包括中国向孟加拉的电力领域贷款17亿美元的合约。双方还共同表示，有意推动加快孟加拉、中国、印度、缅甸经济走廊建设。

早在2016年，孟加拉与中国就缔结了战略伙伴关系。近年来，在"一带一路"框架下，中国在孟加拉的投资额更是急速增长，两国之间在能源、基建领域的合约金额已经高达215亿美元。渣打银行更是估计，在孟加拉的"一带一路"相关投资额已经达到380亿美元。

孟加拉也由此成为了近年来中国投资力度最大的国家之一。根据联合国数据，2018年，孟加拉共吸纳了36亿美元的外国直接投资，创下了历史新高，比2017年猛增了68%。其中，来自中国的投资超过10亿，占据约1/3。

这个南亚国家如今高度依赖中国资金，以完成其雄心勃勃的基建目标。孟加拉计划在2022年前将全国发电容量从目前的1700万千瓦提升到2400万千瓦。来自中国的中铁大桥局集团有限公司则正在承建帕德玛大桥这一公路铁路干线项目。中国进出口银行还为通往该大桥的铁路连接线项目提供了30亿美元贷款。

中铁大桥局集团承建的帕德玛大桥

孟加拉国政策研究所(PRI)执行董事曼苏尔(Ahsan S. Mansur)在接受德国之声采访时指出，孟加拉欢迎中国投资，后者开辟了一个全新的资金来源。曼苏尔强调，以往的融资渠道并不足以支持孟加拉这样的新兴国家的发展。"而且，中国投资还塑造了一种竞争性的环境，激励日本、印度也争相向孟加拉投资。"

目前，孟加拉国政府已经宣布，要在2030年前建立100个经济特区，许多中资企业已经表露出浓厚的投资兴趣。比如，浙江金盾压力容器有限公司就表示要在吉大港附近的一个产业园区投资50亿美元。

债务陷阱？

在南亚地区，孟加拉接纳中资的规模仅次于巴基斯坦。但是，也有许多人担心，接受太多的中资资金会增强孟加拉的依赖性，导致该国对北京俯首帖耳。不少批评者还以斯里兰卡的汉班托塔港为例，指出一旦无力偿还贷款，就会付出租地予中国的代价。

曼苏尔则指出，相比接受贷款，接纳直接投资的方式能够给孟加拉带来更多的益处。"进入孟加拉的中国资金，既包括实体投资，也包括贷款。大多数基础设施项目都是通过贷款的形式实现的。我个人则更倾向于投资，而不是贷款。"

也有一些专家对这些担忧不以为然。2018年底，孟加拉国的外债总额为331亿美元，其中欠中国的债务比例似乎不是很高。世界银行驻孟加拉首席经济学家侯赛因(Zahid Hussain)说："中国贷给孟加拉国的款项，只占后者债务总额的6%。"他在接受德国之声采访时指出，尽管目前并没有太多关于中国贷款的公开信息，但是中国资金还没有到"债务陷阱"的程度。"这既是风险，也是机遇。根据目前掌握的情况，并没有形成'债务陷阱'的迹象。"

担忧来自印度

然而，中国经济在孟加拉国与日俱增的影响力，依然让许多人感到忧虑。而且，在国际关系中，贸易和投资往往并不发挥决定性作用。2016年，孟加拉国政府低调地喊停了中国在该国东南部索纳蒂亚建设深水港的计划，转而选择日本方面展开合作。当时，印度方面向孟加拉施压，新德里担心，该项目将会导致中国在孟加拉湾水域的影响力剧增。

布鲁塞尔的南亚问题专家沃尔夫(Siegfried O. Wolf)对德国之声指出，中国在南亚地区经济影响力增强，对印度构成了全方位的巨大挑战。"中国已经在斯里兰卡的汉班托塔有了港口，还有巴基斯坦的瓜达尔港，在缅甸的皎漂也在建设大型海港。印度因此感到被包围了。这是一种军事层面的担忧。"

沃尔夫还警告说，随着投资额的上升，中国对受援国政府的政治影响力也在相应增加。"中国对孟加拉国政府的影响力，就构成了对印度的威胁。此外，经济方面，中国还在把其他国家排挤出市场。比如在一些非洲国家，法国、德国的企业现在就已经很难获得合同了。"