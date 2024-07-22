孟加拉抗议浪潮仍在蔓延

孟加拉抗议浪潮仍在蔓延2024年7月22日
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（德国之声中文网）孟加拉警方表示，抗议活动演变成暴力冲突后，迄今至少已经有532人被捕。警方发言人在首都达卡表示，被捕者当中也包括反对党孟加拉国民族主义党BNP的政治家。
抗议活动最初是今年七月初从大学校园开始蔓延的，抗议活动的矛头直指政府重启配额制度的计划。按照这一配额制度，特定人群将在应征薪资优厚的公共机构职位时受到明显优待。上周，保安力量和抗议人群之间发生了激烈的暴力冲突。目击者宣称，迄今为止已经有超过一百人在冲突中丧生。
最高法院已基本收回了配额制度
因抗议浪潮迅速蔓延，孟加拉最高法院周日做出裁定，对特定群体提供的公共机构职位配额被降至7%。
学生领袖对最高法的裁决表示赞赏，但表示抗议活动将会继续下去。据BBC孟加拉语组的报道，抗议团体并没有统一纲领，也没有共同的目标。一些抗议者要求政府释放所有被捕学生，并要求政府下台。
本周一，局势较为平静。上周五凌晨开始，孟加拉已经开始实施宵禁。周日，为了方便民众购置日用必需品，当局放宽了两个小时的宵禁措施。政府增派了更多士兵，在街头巡逻担当警戒。
德国外交部担心局势会恶化
德国外交部已经对孟加拉发出旅行警报。德国外交部更新了针对孟加拉的旅行及安全警示，其中写道，孟加拉有可能会采取进一步的限制措施，当地局势也有可能会进一步恶化。
德国外交部呼吁在孟加拉的德国公民，遵守宵禁规定，只在安全地点逗留，尽快在外交部应急名单上进行登记，并更新联络方式。
(德新社，路透社，法新社）
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