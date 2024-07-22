孟加拉抗议浪潮仍在蔓延

在孟加拉，公共机构职位配额制引发的大规模抗议浪潮正在演变成严重的暴力冲突，据称已有上百人丧生，数百人被捕。德国外交部已经对孟加拉发出了旅行警报。

（德国之声中文网）孟加拉警方表示，抗议活动演变成暴力冲突后，迄今至少已经有532人被捕。警方发言人在首都达卡表示，被捕者当中也包括反对党孟加拉国民族主义党BNP的政治家。

抗议活动最初是今年七月初从大学校园开始蔓延的，抗议活动的矛头直指政府重启配额制度的计划。按照这一配额制度，特定人群将在应征薪资优厚的公共机构职位时受到明显优待。上周，保安力量和抗议人群之间发生了激烈的暴力冲突。目击者宣称，迄今为止已经有超过一百人在冲突中丧生。

最高法院已基本收回了配额制度

因抗议浪潮迅速蔓延，孟加拉最高法院周日做出裁定，对特定群体提供的公共机构职位配额被降至7%。

学生领袖对最高法的裁决表示赞赏，但表示抗议活动将会继续下去。据BBC孟加拉语组的报道，抗议团体并没有统一纲领，也没有共同的目标。一些抗议者要求政府释放所有被捕学生，并要求政府下台。

目击者称，抗议学生同警方的暴力冲突中，已有上百人丧生。 图像来源: AFP/Getty Images

本周一，局势较为平静。上周五凌晨开始，孟加拉已经开始实施宵禁。周日，为了方便民众购置日用必需品，当局放宽了两个小时的宵禁措施。政府增派了更多士兵，在街头巡逻担当警戒。

德国外交部担心局势会恶化

德国外交部已经对孟加拉发出旅行警报。德国外交部更新了针对孟加拉的旅行及安全警示，其中写道，孟加拉有可能会采取进一步的限制措施，当地局势也有可能会进一步恶化。

德国外交部呼吁在孟加拉的德国公民，遵守宵禁规定，只在安全地点逗留，尽快在外交部应急名单上进行登记，并更新联络方式。



(德新社，路透社，法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。