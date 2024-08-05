孟加拉抗议活动不止 哈西娜总理已逃到国外

继周日发生严重的暴力冲突之后，孟加拉国从反对公职配额抗议活动演变称的全国性反政府“不合作”运动继续升级，抗议者无视军方宵禁令，并在周一冲进了总理哈西娜的官邸。有报道称，哈西娜已逃离首都达卡并已辞职。

（德国之声中文网）周一（8月5日），孟加拉国示威活动进一步升级，数千名抗议者冲进总理哈西娜的宫殿。该国电视新闻"第 24 频道"播放了人群冲进总理官邸的画面，他们在欢庆中向镜头挥手致意。

抗议学生呼吁无视军方宣布的全国宵禁，继续游行示威。

与哈西娜关系密切的消息人士称，哈西娜和她的妹妹已乘坐直升机飞往印度。 "她和她的妹妹已经离开加纳巴班（总理官邸）前往更安全的地方。" 该消息人士告诉法新社记者，"她想录制一段演讲，但她没有机会这样做。"

一些媒体报道哈西娜已经辞职。

周日，至少90人在抗议者、安全部队和总理哈西娜政府支持者之间的冲突中丧生，这是该国自上个月反政府示威爆发以来伤亡最严重的一天。内政部宣布从当地时间周日下午6点开始实行无限期全国宵禁。

上个月，一个由学生发起的抗议运动开始，呼吁取消公职配额制度。孟加拉国最高法院随后支持了这一要求，取消了大部分公职配额，但是抗议活动已经演变成更广泛的反政府运动。

抗议者重新走上街头，人数众多，发起了旨在瘫痪政府和要求总理辞职的"不合作"运动。

孟加拉正经历15年来最严重的危机 图像来源: Mohammad Ponir Hossain/REUTERS

周日发生严重的暴力冲突

警方表示，周日大批抗议者聚集在首都达卡市中心的沙巴广场。达卡及其他城市都爆发了街头冲突。

抗议组织者呼吁人们不要缴纳税款和水电费，也不要上班，以示对政府的"不合作"。周日是孟加拉国的工作日，但达卡的许多商店和银行都关门了。

警方称，数千名抗议者袭击了达卡沙巴区的一家主要公共医院，焚烧了几辆车辆。一名不愿透露姓名的警官告诉法新社记者，"整个城市变成了战场"。

在首都乌塔拉区，警方发射催泪瓦斯驱散了堵塞一条主要公路的数百名抗议者。据警方和医生称，全国至少有91人丧身。

警方发言人卡姆鲁尔·阿赫桑表示，"至少有14名警察"丧身，还有300名警察受伤。

周日，政府宣布从周一到周三放假。法院将无限期关闭。移动互联网服务被切断，Facebook和WhatsApp等应用程序无法访问。

一个购物中心陷入火海 图像来源: Rajib Dhar/AP/dpa/picture alliance

联合国人权事务高级专员紧急呼吁

联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）周日表示，这个南亚国家的"令人震惊的暴力行动"必须停止。他还敦促政府停止针对和平抗议者的镇压："我紧急呼吁政治领导人和安全部队履行他们保护生命权以及和平集会和表达自由的义务。"

"政府必须立即停止镇压那些和平抗议者，立即释放被任意拘留的人，全面恢复互联网接入，并创造有意义对话的条件。" 蒂尔克说，"继续通过过度使用武力、故意散布虚假信息和煽动暴力来压制民众不满的做法必须立即停止。"

他们实在太愤怒了 图像来源: Suvra Kanti Das/ZUMA/dpa/picture alliance

抗议者为什么愤怒？

近两个月前，学生抗议活动因已经被取消的公职配额制度死灰复燃而爆发。随后，最高法院上诉庭驳回了下级法院恢复配额制度的裁定，要求93%的公职职位根据候选者的个人能力决定，将配额职位的数量从56％削减至7％，其中5%保留给参加过反巴基斯坦解放战争的老兵家庭子女，而这一比例之前为30%。

抗议活动平息了几天，但随后演变成更广泛的反政府运动。全国各地的示威活动中已有至少151人死亡，数千人受伤，约10,000人被捕。学生们要求为在镇压中遭受警察暴行的受害者伸张正义。

政府批评者以及人权组织指责哈西娜政府过度使用武力镇压抗议运动，哈西娜政府对此予以否认。

这场动荡是自哈西娜在一月份的大选中赢得第四次连任以来面临的最大考验。现年76岁的哈西娜自2009年以来铁腕统治孟加拉国，被人权组织指控滥用国家权力以巩固地位并消除异己。

(法新社、美联社、德新社、路透社)

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