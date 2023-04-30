 孟加拉国塌楼事故十周年：现状如何？ | 经济纵横 | DW | 30.04.2023

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经济纵横

孟加拉国塌楼事故十周年：现状如何？

在2013年孟加拉国一栋制衣大楼倒塌、造成上千人丧生后，该国服装制造业引入了改革，要求国际品牌对工人的安全负责。然而，一些违法行为仍然存在。

专家表示，2013年的孟加拉国制衣大楼坍塌事故（图）是有记录以来最严重的工业事故之一

专家表示，2013年的孟加拉国制衣大楼坍塌事故（图）是有记录以来最严重的工业事故之一

（德国之声中文网）2013年4月24日，位于孟加拉国首都达卡郊区的热那大楼倒塌，造成1138人死亡。大楼里有数家独立的服装工厂，死者多是服装工厂的工人。十年来，对于成衣制造业改革和维护工人安全的呼声不断。

《孟加拉国建筑和消防安全协议》于2013年生效，给予工会更大的发言权，同时要求时尚品牌对确保工厂的安全承担法律责任。最终有超过220个品牌签署了协议，2018年此协议又被更新为「国际协议」。

根据荷兰反血汗工厂组织「清洁成衣运动」（Clean Clothes Campaign）的数据，该协议已使孟加拉的1600多家工厂、250多万名工人的工作环境更加安全。自2013年以来，只有两个品牌因违反规定被送上法庭。

全球工会联盟 （UNI Global Union）的副秘书长博希格（Alke Boessiger）告诉DW：「我们已经看到，在协议所涵盖的工厂里，工人的安全状况发生了巨大变化，没有人需要再担心受到那样的伤害。」

事故发生十年来，对于成衣制造业改革和维护工人安全的呼声不断

事故发生十年来，对于成衣制造业改革和维护工人安全的呼声不断

事实上在热那大楼的意外发生之前，一项关于工厂安全的协议草案已经摆在了桌面上，并且获得两个品牌签署参与。 「清洁成衣运动」的倡议活动协调员米德玛（Christie Miedema）说：「如果品牌认为这是个好主意并（更早）签署，或许就可以避免一些事情。」

米德玛告诉DW：「光是为了让这两个品牌签字，就是一场漫长的战斗，而且其中一条款规定只有在一共四个品牌签字之后它才会生效。」她说，在热那大楼事件之后，各品牌争先恐后地签署具有法律约束力的协议，「因为他们别无选择，而且有一个已经摆在桌面上的提案，这非常方便。」

欧洲领先，美国落后

欧洲在打击供应链中的侵犯人权行为方面一直处于领先地位，德国出台了《供应链尽职调查法》，自今年1月1日起生效。被发现使用童工、强迫劳动和不适当安全标准的公司可被处超过4亿欧元的罚款或2%的平均年营业额。

另一方面，一些大品牌持续回避签署保护工作安全的国际协议，其中包括德国品牌Tom Tailor和Deichmann、瑞典家居商店巨头IKEA和美国在线零售商Amazon。

美国似乎特别抵触这方面的改革，GAP和Walmart在2013年7月宣布了他们自己的计划，但遭到协议倡导者拒绝并且批评是避开工会、以企业为主的计划。

孟加拉国服装和工业工人联合会总书记、孟加拉国工人团结中心的创始人之一阿赫特（Babul Akhter）强调，有必要对工厂进行「持续检查」。阿赫特2010年曾因为从事工会工作而在孟加拉国被监禁。

欠薪和侵权行为持续存在

不过，主要聚焦工厂安全问题的协议有其局限性，因为没有解决工资短少和大规模裁员等关键问题。

在新冠疫情期间，亚洲各地的服装业工人，特别是Nike、Levi's和The North Face等公司供应链的工人，面临积欠工资和收入损失的问题。

德国服饰集团s.Oliver最近也向2000名印尼前成衣工人支付了10万欧元，该集团拖欠了工人们共计500万欧元的解雇费。

对失去工作的恐惧

就在热那服装大楼倒塌前几个小时，该建筑群底层的银行关闭了大门，而工厂工人则被迫踏入一个结构不安全的建筑。 「清洁成衣运动」的米德玛指出：工人们无法承受失去一天或一整个月的工资，因此他们觉得必须继续工作。但这些人不仅缺乏工会代表，领的还仅是微薄的工资。

至今热那大楼的影响力仍在持续，安全协议现在已经扩展到巴基斯坦。在今年4月14日该国南部的工厂大火造成数十人受伤后，人们对这一举措表示肯定。

但该协议仍受限于时间框架，必须每隔几年进行一次谈判。在米德玛看来这是一个问题，因为每次都必须为谈判新协议「投入大量精力」。

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