孟加拉国向罗兴亚难民说“不”

孟加拉国表示，由于大量的罗兴亚难民威胁到了自身的安全，将不再允许更多来自缅甸的罗兴亚难民进入该国。孟加拉国呼吁国际红十字会（ICRC）等人道主义组织向缅甸境内因持续冲突而面临暴力的人们提供食品和医疗援助。
（德国之声中文网）孟加拉国日前表示，由于支持已经在该国的大量罗兴亚难民威胁到了自身的安全，将不再允许更多进入该国。
数十年来，穆斯林罗兴亚人在佛教占多数的缅甸面临迫害，近百万人居住在孟加拉国边境地区科克斯巴扎尔的拥挤的竹子和塑料营地中；大多数人是从2017年的军事镇压中逃离过来的。
缅甸军政府将罗兴亚人视为外来闯入者，并拒绝给予他们公民身份，这让孟加拉国几乎没有可能将他们从这个世界上最大的难民营遣返回缅甸的若开邦。
“我们将不再允许更多的罗兴亚人进入孟加拉国……他们已经成为我们的负担，”道路运输和桥梁部长卡德尔（Obaidul Quader）周三（2月7日）对记者说。
“国际援助已经大幅减少。我们能支持他们多久呢？”驻扎在科克斯巴扎尔的孟加拉国难民救济和遣返专员拉赫曼（Mohammad Mizanur Rahman）说，随着缅甸叛军与其军政府之间的战斗愈演愈烈，又有数百人聚集到缅甸边境，准备进入孟加拉国，其中大部分人来自查克马族，还有一些罗兴亚人。
拉赫曼表示，孟加拉国因罗兴亚人而“不堪重负”。“已经七年了，我们一直没能将他们遣返。”他说，“让罗兴亚穆斯林留在孟加拉国已对我们的安全、法律和秩序构成威胁。这为跨境犯罪创造了一个脆弱的环境。”
孟加拉国边防军发言人伊斯兰（Shariful Islam）说，在过去几天里，至少有327名来自缅甸的边防军和警察逃往孟加拉国，其中一些人还身负枪伤。
道路运输和桥梁部长卡德尔部长说，孟加拉国政府正在与印度和中国进行对话，以确保缅甸的内部冲突不会影响孟加拉国。
孟加拉国周二召见了缅甸大使，以抗议导致两人死亡（包括1名罗兴亚人）的边境暴力事件升级。
“那些之前提供财政支持的援助机构也在撤回，这给孟加拉国造成了很大的经济压力”，难民救济和遣返专员拉赫曼说。
拉赫曼呼吁国际红十字会（ICRC）等人道主义组织向缅甸境内因持续冲突而面临暴力的人们提供食品和医疗援助。
“这将确保人们不必越过边境进入孟加拉国。也将减轻我们的压力。”他说。
联合国难民署（UNHCR）对卡德尔的声明没有立即做出回应。
“多年来，孟加拉国慷慨地为那些逃离暴力的人们提供了避难所，”该机构此前表示，“联合国难民署一直与孟加拉国当局保持联系，并继续倡导让逃离暴力的平民获得安全。”
（路透社）
©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。