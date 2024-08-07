孟加拉国临时领导人：诺贝尔和平奖得主尤努斯

（德国之声中文网） 在连续数周的政治抗议运动中，孟加拉国前总理哈西娜辞职出逃，标志着她15年统治的非正常告终。人们担心，孟加拉国可能陷入政治动荡。

尽管前路仍不确定，但有一点现在已经清楚：诺贝尔和平奖得主尤努斯（Muhammad Yunus）将组建一个临时政府。

尤努斯是学生领袖们所呼吁的人选，他们表示不希望由军方主政。"我们相信尤努斯博士。""反歧视学生组织"（SAD）的主要领袖马哈茂德 (Asif Mahmud) 在尤努斯被宣布为领导人之前在Facebook上写道。

尤努斯的新职于周二（8月6日）宣布。一天之前，孟加拉国总统穆罕默德·谢哈布丁·楚普解散了国民议会，这是抗议者的一个关键诉求。在被宣布为临时领导人之前，尤努斯已同意出任新政府的顾问。

哈西娜：孟加拉国曾经的民主象征 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

穆罕默德·尤努斯是谁？

穆罕默德·尤努斯今年84岁，是孟加拉国的社会企业家、银行家、经济学家和民间社会领袖。

他于1940年出生在孟加拉国东南部的吉大港，后在美国范德堡大学攻读经济学博士学位。

1972年，尤努斯返回家乡，成为吉大港大学农村经济学项目的负责人。

在目睹1974年孟加拉国农村饥荒造成数千人死亡的惨状后，他开始向贫困社区提供小额贷款。

该银行在帮助人们摆脱贫困方面的成功，成为其他国家开展了类似的微型金融的榜样。

因为在消除贫困方面的努力，尤努斯和格莱珉银行于2006年获得诺贝尔和平奖。

"贫困在我周围，我无法忽视它。"他在诺贝尔获奖演讲中谈到1974年孟加拉国的情况时说，"我发现很难继续在大学课堂上教授优雅的经济学理论……我想做一些能即时帮助乡邻的事情。"

由于他的工作，尤努斯享有"最贫困者的银行家"的全球声誉。

他还于1987年获得孟加拉国最高的平民荣誉独立日奖，并于2009年获得美国总统自由勋章。

尤努斯在南亚国家享有良好的声誉，特别是在青年和受过教育的人群中。自抗议活动开始以来，他一直积极支持学生。

学生领袖们指出，由于尤努斯的受欢迎程度、广泛的接受度和国际认可，他是孟加拉国临时领导人的不二人选。

政治抱负与法律纠纷

2007年初，尤努斯宣布成立一个名为"公民力量"的政党。他表示无法远离政治。但在几周后，他放弃了这个努力。

哈西娜曾经是尤努斯的支持者。在2009年上台之后，她成为了尤努斯的批评者。她的政府对尤努斯和格莱珉银行发起了一系列调查。

哈西娜称尤努斯是"吸血鬼"，指责他使用暴力和其他手段从贫困农村妇女那里收回贷款。

2011年，哈西娜政府开始审查格莱珉银行的活动，尤努斯因涉嫌违反政府退休规定而被解除职务。

"抹黑运动"

2013年，尤努斯因未获得政府许可而接受诺贝尔和平奖奖金和书籍版税等款项遭到起诉。

随后，他又面临涉及他创办的其他公司的指控，包括孟加拉国最大的手机公司格莱珉电话下辖的格莱珉电信。

今年早些时候，孟加拉国法院指控尤努斯和其他13人涉及一宗200万美元的贪污案。

尤努斯不认罪，目前处于保释状态。

他的支持者称，他因过去的政治抱负和与哈西娜不和而成为打击目标。

达卡大学法律教授阿西夫·纳祖尔此前告诉德国之声，尤努斯面临着"来自执政党人民联盟最高层的抹黑和人格暗杀企图，他们对司法系统进行铁腕控制。"

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